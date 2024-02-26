Günlük burç yorumları: 27 Şubat 2024 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Yengeç, şu anda ilişkilerinizde karışık ama hareketli bir enerji var. Aynı anda hem daha yakın olmak hem de daha özgür olmak isteyebilir, isyan ve kabulleniş arasında gidip gelebilirsiniz. Sorunları teşvik edici zorluklar olarak ele almak için elinizden gelenin en iyisini yapın, çünkü bir orta yol vardır ve onu bulmak sizin yararınıza olacaktır. Aşırıya kaçarsanız her iki seçeneği de kaybedebilirsiniz, ancak taviz verirseniz biraz daha azına fakat her ikisine de sahip olursunuz. Ayrıca, günün eğilimi aşırıya kaçmak olduğundan, bugün sizi borca sokabilecek durumlardan mümkün olduğunca kaçının.
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