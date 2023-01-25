Günlük burç yorumları: 27 Ocak 2023 Cuma

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aileniz veya oda arkadaşlarınız son zamanlarda sorunları kışkırtabilir. Sınırları aşarak, ihtiyaçlarınızı en sona koyarak veya sizi başka bir şekilde küçülterek sizi ihlal ediyorlarsa, bu, kendi adınıza konuşmanız için bir fırsattır. Onlara saldırmadan, size neyin sevildiğini ve takdir edildiğini hissettirdiğini ve bunu size nasıl sağlayabileceklerini açıklamaya çalışın. Olumlu yanıt vermeleri muhtemeldir, ancak her iki şekilde de onlara yardımcı olmak için yapabileceğiniz bir şeyler öğrenebilirsiniz.