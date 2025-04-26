Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2025 Pazar

Mars'ın Plüton'a karşıt açısı, sınırlarımızı test eden yoğun bir enerji getiriyor. Bu geçiş ilk olarak Kasım ayında gerçekleşti ve daha sonra Mars retrosundayken Ocak başında tekrar meydana geldi. Bu dizideki üçüncü ve son kesinleşme, güven meselelerini bir kırılma ya da dönüm noktasına taşıyabilir. İntikam alma, ihanetle yüzleşme, güç veya kontrol mücadelesi ve engelleri aşma zamanı olabilir. Bu geçiş etkisindeyken sağlıksız dürtülere yenik düşmemeye ya da her ne pahasına olursa olsun dediğimizi yaptırma arzusuna karşı dikkatli olmalıyız. Şu anda zorlayıcılık inatçı bir direnişle karşılaşma eğilimindedir; irade savaşları olabilir. Dış koşulların kişisel gücümüzü baltaladığı hissine kapılabiliriz. Ancak bu meselelerle yüzleşirken, içsel motivasyonlarımızla bağlantı kurabiliriz. Dış etkenler, hayatımızın kontrolünü daha iyi ele alma ihtiyacımızı hatırlatabilir, ancak kontrolü ele geçirmek için kullanılan kestirme yollar istediğimiz gibi sonuç vermez. Bu geçiş, zor ya da bastırılmış bir konunun doruğa ulaşmasına neden olabilir ve Ekim sonu/Kasım başında ortaya çıkan bir meseleyle ilgili son sözü getirebilir. Bu etkinin tetiklediği yüzleşmelerin ya da çatışmaların yarattığı güçlü duyguları gözlemlemek akıllıca olacaktır; çünkü Mars-Plüton karşıtlığı, bastırılmış meseleleri ya da duygusal "tortu"ları ortaya çıkarma eğilimindedir. Tüm bu hayal kırıklığı dolu enerji, eğer doğru adımlar atılırsa, daha büyük bir anlayışa yol açabilir. Bugünkü Koç burcundaki Ay, öncü ve eylem odaklı bir etki sunuyor. Jüpiter ile uyumu ve Şiron ile hizalanması sayesinde, tatmin edici ve iyileştirici etkinliklere yönelmemiz doğal geliyor. Bugün ihtiyaçlarımızı her zamankinden daha kolay ifade ediyoruz.