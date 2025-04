Günlük burç yorumları: 27 Nisan 2025 Pazar

27 NİSAN 2025 YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün bazı davranışlar kışkırtıcı olabilir ya da insanlar oldukça savunmacı davranabilir. Bastırılmış kızgınlıkları su yüzüne çıkarma eğiliminde olan Mars-Plüton karşıtlığı sayesinde güç oyunlarına kapılmak mümkün. Şu anda değerlerini, kendi değerini ya da harcamalarını savunuyor olabilirsin. Kendinde ya da başkalarında bir şey kanıtlama isteğine dikkat et. Bu gergin enerji nedeniyle büyük kararları ertelemek isteyebilirsin. İnsanlar niyetlerini ve davranışlarını yanlış anlayabilir. Yanıtlar için fazla ısrarcı olma; bu gereksiz strese yol açabilir. Öte yandan, başkaları seni oyun oynuyormuş ya da samimi değilmiş gibi algılayabilir. Duruşuna dikkat et. Şu anda her şeyi fazlasıyla kişisel algılıyor olabilirsin. Mars'ın Plüton'a kaynaklar ve paylaşım alanlarında karşıt açı yapması nedeniyle, güç ya da para paylaşımıyla ilgili konular karmaşık olabilir. Yakın bir ilişkide değişim gerekiyor ve koşullar sana bu gerçeği göstermek üzere birleşiyor.