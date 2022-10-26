Günlük burç yorumları: 27 Ekim 2022 Perşembe

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yenilenme ve yaratıcılık birlikte ilerliyor. Bir değişiklik yapmaktan endişe duyabilir, mevcut sizi sevdiğiniz kadar yeni sizi sevmeyeceğinizden korkabilirsiniz ancak, şimdiki benliğinizin onları geride tutan bir yükü olabilir! Mücadeleleriniz hakkında başka biriyle konuşmak veya ruhunuzu sanata yönlendirmek, iyileşmeye ilham verecek ve ilerlemenize izin verecektir. Başkalarını sizi farklı bir ışık altında görmeye teşvik etmek için görünüşünüzün bazı yönlerini değiştirmeyi düşünün. Özgün benliğiniz olun!
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