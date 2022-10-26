Günlük burç yorumları: 27 Ekim 2022 Perşembe

27 Ekim 2022 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 26 Ekim 2022 11:48 Güncelleme: 26 Ekim 2022 11:49
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  • Şimdi göğsünüzden bir ağırlık kaldırılıyor. Kendinizi daha özgür hissediyor ve hedeflerinize doğru daha istikrarlı bir yola çıkıyorsunuz. Daha sonra günün tutkuları artırdığını ama aynı zamanda potansiyel olarak takıntıya veya gizliliğe yol açtığını görüyoruz. Mahremiyet istemekte sakınca yok ama yaşadığınız bir şeyi herkesten gizlemek istiyorsanız, orada bir problem olabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sizi olumsuz etkileyen ilişkilerle bugün bağınızı kesebilirsiniz. Belki de birkaç ay önce büyük bir arkadaş grubunuz vardı ancak gerçekten bağlı olmayanlar birer birer eksildi. Artık bu insanlar gittiğine göre, güvenebileceğiniz insanlarla daha gerçek arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Enerjiniz ve zamanınız, sadece size gerçekten değer veren insanlara harcanmalı.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çok fazla göz size odaklanmış gibi hissedebilir, birileri sosyal medyanız aracılığıyla sizi olumsuz etkileyebilir. Kendiniz için bir şekilde daha özel bir imaj yaratmanız mümkün. Belki de herkese açık profilinizdeki güvenliği sıkılaştırmak veya sosyal medyada daha az paylaşım yapmak istiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, dünyadan en azından biraz uzaklaşmak, duygusal güvenlik kazanmanıza ve aşırı maruz kalmanızı önlemenize yardımcı olabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gizli düşmanlar kendilerini ortaya çıkarmak üzere olabilir. Birinin sıradan bir tanıdık veya iş arkadaşı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz, ancak sözleri maskenin kaymasına neden olabilir ve size niyetlerinin pek de sizin yararınıza olmadığını gösterebilir. Birini aramak veya farklılıklarınız hakkında konuşmak zor olsa da, olası bir çatışmayı henüz küçük bir sorunken müdahale etmek muhtemelen daha iyi olacaktır.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yenilenme ve yaratıcılık birlikte ilerliyor. Bir değişiklik yapmaktan endişe duyabilir, mevcut sizi sevdiğiniz kadar yeni sizi sevmeyeceğinizden korkabilirsiniz ancak, şimdiki benliğinizin onları geride tutan bir yükü olabilir! Mücadeleleriniz hakkında başka biriyle konuşmak veya ruhunuzu sanata yönlendirmek, iyileşmeye ilham verecek ve ilerlemenize izin verecektir. Başkalarını sizi farklı bir ışık altında görmeye teşvik etmek için görünüşünüzün bazı yönlerini değiştirmeyi düşünün. Özgün benliğiniz olun!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bire bir ilişkiler yoğunlaşıyor olabilir! Siz ve sizin için önemli olan biri bağlantınız üzerinde çalışmaya başlayabilir veya zaten bir arkadaşlığı ilerletiyorsanız, sonunda ilerlemenizde bir dönüm noktasına ulaşabilirsiniz. Önceden kafa karıştırıcı veya durgun gelmiş olabilir ve bağınızın büyümeye devam etmesini sağlamak için adımlar atmak takdire şayandır. Akranlar platonik bağlarını derinleştirebilir ve romantik ilişkiler bile yeni zirvelere ulaşabilir ancak, aileniz bu kadar kabul etmeyebilir. Tüm bağlarınızı dengelemeye çalışın.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İyi alışkanlıklar, son bir duraklamadan sonra tekrar kazanılabilir. Muhtemelen sizden büyük sebeplerle engellenen bu alışkanlıklar konusunda sonunda, biraz ilerleme kaydetmeye başlayabilirsiniz. Bırakın evren, kendiniz için belirlediğiniz hedeflere doğru ilerlemenize yardım etsin! Bunun hakkında konuşmanın en iyi fikir olmayabileceğini ve şimdilik sessizce çalışabileceğini unutmayın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir başkası için para harcama isteği güçlü olabilir. Son zamanlarda özellikle şanslı olabilirsiniz, bu da harcamalarınızda bir artışa yol açabilir ancak düşüncesizce harcamak servetinizi kazandığınızdan daha hızlı kaybettirebilir. Birini etkilemeye hevesli olsanız bile, paranız olduğu için cüzdanınızı boşaltmanız gerektiği anlamına gelmez. Paranızın bitmesini veya aranızda garip bir dinamik oluşturmasını önlemek için bir bütçe yapın ve ona bağlı kalın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aile ile zor durumlarda çalışmak sorunsuz bir şekilde çalışabilir. Bir kin besliyor olabilirsiniz veya muhtemelen siz ve aile üyeleriniz veya bir oda arkadaşınız arasında uzun süredir devam eden bir tartışmanın düzeltilmesi gerekiyor. Bir başkasına, özellikle de çok zaman geçirdiğiniz birine karşı olumsuz duygular beslemek, ikiniz için de zararlı olabilir. Açık ve dürüst konuşmalar, ikiniz de diğer kişinin bakış açısını gördüğünüzde aranızda daha iyi akabilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ufkunuzda bir yalnızlık dönemi olabilir. Normalde kendi başınıza çok fazla zaman harcamayabilirsiniz, ancak şimdilik, sakince kendi kendinize düşünmek veya kendi başınıza bir hobinin tadını çıkarmak için biraz zaman harcamanız muhtemeldir. Diğer insanlar size sahip olduğunuz kadarını sunamayabilir. Göstermek için bu zamanı kullanın.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Topluluğunuz eskisi kadar açık olmayabilir. İnsanları taraflara ayıran bazı dedikodular yayıldıktan sonra bu insanlar birbirlerine o kadar güvenmeyebilirler. Bu etkiye rağmen, bu süre zarfında güvenebileceğiniz birkaç yakın arkadaşınız olabilir. Finansal istikrarınızda da bir iyileşme görebilirsiniz. Arkadaşlarınızın kim olduğunu bilin ve kelimelere değil eylemlere güvenin.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Öz disiplin sonunda sizin için daha kolay hale gelebilir. Son zamanlarda dürtülerinizin kontrolü ele geçirmesini engellemek için mücadele etmiş olabilirsiniz ancak gün, ihtiyacınız olduğunda kendinize hayır demenizi destekliyor. Çok disiplinli olmak sizi sıkıcı bir insana dönüştürebilirken, hiç öz disipline sahip olmamak hayatınızda kaos yaratacaktır ve odaklanmış irade olmadan hedeflerinize ulaşmak neredeyse imkansızdır. Gerçek sonuçları görmenize çok az kaldı!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda sınırlarınızı aşmak için hazır olabilirsiniz. Gerekli her şekilde hayatınızı iyileştirmek için çekildiğinizi hissedebilirsiniz. Modaya uygun ürünlere tonlarca para harcamak sizi cezbedebilir, ancak ruhunuz aslında içsel iyileşmeyi arzuluyor olabilir. Bu boşluğu fiziksel şeylerle doldurmaya çalışmak muhtemelen işe yaramaz, basit nesneler tüm hayatınız boyunca sizi tatmin edemez. Materyalizme yatırım yapmadan önce kendinize ve geleceğinize yatırım yapın.

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