26 nisan pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
26 Nisan 2020 Pazar
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Romantizm her zaman mum ışığında yemek yiyip güzel şarkılar eşliğinde dans etmek değildir. Bugün sevgilinizin sizi dikkatle dinlemesi ve sizinle sohbet etmesi yaşadığınız en romantik anlardan olacak.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hislerinizi bastırmaktan artık vazgeçmelisiniz. Başkalarının mutluluğunu düşünerek o kadar zaman geçiriyorsunuz ki kendi hislerinize dönüp bakmıyorsunuz bile. Önceliğinizi değiştirmenin zamanı geldi.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir durumu değerlendirirken bütün açılardan ele almanız gerektiğini hatırlamalısınız. Ayrıca geçmişte aldığınız kararları göz önünde bulundurmak da bu konuda etkili olabilir.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir kişinin artık hayatınızda olmaması bu kişinin kötü olduğu anlamına gelmez. İnsanlar zamanla değişir ve artık anlaşamadığınızı fark ettiğinizde yollarınızı ayırırsınız. Bunu kabullenmelisiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmek kolay olmayabilir. Ancak daha sağlıklı bir hayatınız olsun istiyorsanız artık bunları serbest bırakmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizin her zaman sizi çıldırttığını düşünmüş olabilirsiniz. Ancak bu işi yapmaktan hiçbir zaman nefret etmediniz değil mi? O zaman bu konuda daha pozitif olmalısınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün içinizdeki çocuğu beslemelisiniz. Çikolata yiyin, çizgi film izleyin, evde oyunlar oynayın… Bunları yapmak size çok iyi gelecek.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınızın size hissettirdiklerinden dolayı kendinizi suçlama eğiliminde olabilirsiniz. Ancak asıl suçlu olan o ve artık arkadaşlığınızı bitirmeniz en doğrusu.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Olayların ilk algıladığınız gibi olmadığını fark etmeniz biraz zaman almış olabilir. Ardından da büyük bir hayal kırıklığına uğramış olmalısınız. Bir süre sonra her şey normale dönecektir.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bitirmeden yarım bıraktığını projeler bugün size zorluk çıkarabilir. En kısa zamanda tamamlamamanız işinizi kolaylaştıracaktır.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmişte yaşanılan olayların şu anki davranışlarınızı nasıl etkilediği konusunda kafa yormalısınız. Kendinizde neyi beğenmiyorsanız onu değiştirmek için çabalayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün büyük resmi görmeye çalışmak yerine detayları incelemeniz daha iyi olabilir. aradığınız cevapları o detaylar sayesinde bulacaksınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
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