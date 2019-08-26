Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Gün içerisinde Ay Yengeç’e giriyor. Ay, Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve evde zaman geçirmek bugün odağınızda olacak. Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı temsil eder. Başak’taki Güneş Terazi’deki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın!
Affedersiniz ama kadınlardan başkası burçlarla ilgilenmiyor mu?Cevapla