Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (26 Ağustos 2019 Pazartesi)

26 Ağustos pazartesi günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Gün içerisinde Ay Yengeç’e giriyor. Ay, Yengeç burcunun içine girdiğinde hayat yumuşak bir şekilde yeniden ortaya çıkar. Doğaya özlem, huzur ve evde zaman geçirmek bugün odağınızda olacak. Sakinleşmek ve içsel gücünüzü güçlendirmek için mükemmel anı temsil eder. Başak’taki Güneş Terazi’deki Ay ile açıda. İletişim, dengelenir. Meslektaşlar ve yöneticiler arasında hiçbir fark yoktur. İyi takım çalışması ortaya çıkar. Dostlar, tanıdıklar ve akrabalar fikirlerinizi ve projelerinizi destekliyor. Bu zaman dilimini kullanın!

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün biraz eğlenmek için kendinize izin verin. Yaptığınız tüm işleri biraz eğlenceyle dengeleme zamanı geldi. Dünün dürüst çabaları bugünün ödüllerine dönüşüyor.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İşaretler, önümüzdeki birkaç hafta içinde çok karlı olabileceğinizi söylüyor. Son zamanlarda çok çalıştınız ve bu aşamaya gelmeniz çok doğal. Geldiğiniz mesafeyi ölçebilecek ve gücünüzü değerlendirebileceksiniz.

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Yorumlar
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0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:51

    Affedersiniz ama kadınlardan başkası burçlarla ilgilenmiyor mu?

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