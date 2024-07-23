Günlük burç yorumları: 25 Temmuz 2024 Perşembe

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu günlerde maddi ihtiyaçlarınız ve isteklerinize odaklanıyorsunuz. Kendinizi güvende hissettiren şeylere ve daha fazla konfor, aşinalık ve güvenliğe ulaşma yollarına odaklanıyorsunuz. Öz saygıyla ilgili sorunları çözmek ve kendinize olan güveninizi artırmak için harika bir dönemdesiniz. Dürtüsel harcamalar yapma ihtimaliniz olsa da aynı zamanda artan bir hırs dönemindesiniz. Bugün ilerleyen saatlerde biraz güvensizlik hissedebilir ve destek eksikliğine karşı hassas olabilirsiniz. Karar vermekte zorlanabilirsiniz çünkü alternatifler sizi sıkışmış hissettirebilir. Özellikle bir arkadaş veya uzun vadeli bir hedefle ilgili tam olarak anlaşıldığınızı hissetmeyebilirsiniz. Bugün, cevaplar için dışarıya bakmak yerine, içsel sezgilerinizle temas kurmak için kendinize zaman ayırmak en iyisi olacaktır.