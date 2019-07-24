Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Ay Boğa’ya giriyor. Ay Boğa burcuna girdiğinde, servetinizi çoğaltabilirsiniz. Şu anda güvenlik ve alışkanlıklar önemlidir. Ev, aile ve her türlü zevk her şeyden fazla önemli olacak. Yengeç’teki Merkür Venüs’le karşılaşacak. Merkür ile Venüs arasındaki bağdaşma, sosyalliğinizi kanatlandırdı. Neşeli ve arkadaş canlısısınız; iletişim kanallarınız açık ve yeni koşullara uyarlanabilir. Boğa’daki Ay Uranüs’le beraber olacak. Bu açı içsel denge ve rasyonellik eksikliği gösterebilir. Belki de tuhaf alışkanlıklar ortaya çıkabilir.