Günlük burç yorumları! (25 Temmuz 2019 Çarşamba)

25 Temmuz Perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Günlük burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Ay Boğa’ya giriyor. Ay Boğa burcuna girdiğinde, servetinizi çoğaltabilirsiniz. Şu anda güvenlik ve alışkanlıklar önemlidir. Ev, aile ve her türlü zevk her şeyden fazla önemli olacak. Yengeç’teki Merkür Venüs’le karşılaşacak. Merkür ile Venüs arasındaki bağdaşma, sosyalliğinizi kanatlandırdı. Neşeli ve arkadaş canlısısınız; iletişim kanallarınız açık ve yeni koşullara uyarlanabilir. Boğa’daki Ay Uranüs’le beraber olacak. Bu açı içsel denge ve rasyonellik eksikliği gösterebilir. Belki de tuhaf alışkanlıklar ortaya çıkabilir.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda ailenizin ihtiyaçlarına çok duyarlısınız. Her şey uyumlu ve günlük hayatınızdaki küçük şeyler için mutlu oluyorsunuz. Kader sizi destekliyor ve dilediğiniz her şeyi size getiriyor.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mali işler konusundaki tavsiyeleriniz, özellikle başkalarıyla yaptığınız projeler için çokça aranıyor. Bilginizi onlarla özgürce paylaşın, ancak her şeyi vermeyin. Çok fazla enerji harcayıp kendi çıkarlarınızı sürdürmek için çok yorgun olacaksınız.

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