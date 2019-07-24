25 Temmuz Perşembe günlük burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Günlük burç yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
25 Temmuz 2019 Perşembe
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Ay Boğa’ya giriyor. Ay Boğa burcuna girdiğinde, servetinizi çoğaltabilirsiniz. Şu anda güvenlik ve alışkanlıklar önemlidir. Ev, aile ve her türlü zevk her şeyden fazla önemli olacak. Yengeç’teki Merkür Venüs’le karşılaşacak. Merkür ile Venüs arasındaki bağdaşma, sosyalliğinizi kanatlandırdı. Neşeli ve arkadaş canlısısınız; iletişim kanallarınız açık ve yeni koşullara uyarlanabilir. Boğa’daki Ay Uranüs’le beraber olacak. Bu açı içsel denge ve rasyonellik eksikliği gösterebilir. Belki de tuhaf alışkanlıklar ortaya çıkabilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu anda ailenizin ihtiyaçlarına çok duyarlısınız. Her şey uyumlu ve günlük hayatınızdaki küçük şeyler için mutlu oluyorsunuz. Kader sizi destekliyor ve dilediğiniz her şeyi size getiriyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Mali işler konusundaki tavsiyeleriniz, özellikle başkalarıyla yaptığınız projeler için çokça aranıyor. Bilginizi onlarla özgürce paylaşın, ancak her şeyi vermeyin. Çok fazla enerji harcayıp kendi çıkarlarınızı sürdürmek için çok yorgun olacaksınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Günlük görevlerinizi yerine getirdikten sonra, iç huzur duygunuzu derinleştirmeye zaman ayırın. Dışarıdaki telaşlı dünyayı unutacak, daha fazla rahatlama elde edebilecek ve daha derin iç görü kazanabileceksiniz.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zor finansal kararlar verilmesi gerekiyorsa, diğer kişilerin desteğine güvenebilirsiniz. Şüpheleriniz hakkında açık konuşun ve birlikte bir çözüm bulmaya çalışın.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Keşfedilmeyi bekleyen bir dünya var. Dinamizmin artması sizi ve diğer insanları bir araya getirecek. Esnek ve spontan olun, belki yeni bir şehre ya da kısa bir yolculuğa çıkabilirsiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendinizi rahat bir pozisyonda bulabilirsiniz. Meslektaşlarınızın iyi niyetli olduklarını bildiğiniz sürece herhangi bir yardım, iyileşmenize yardımcı olacak.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Neyse ki yıldızlar, size çok fazla hassasiyet kazandırdı, böylece eşinizle ve isteklerinizle yüzleşirken hiçbir sorunla karşılaşmamanız gerekiyor. Ama aynı zamanda onun ihtiyaçlarına da açık olun.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni buluşma teklifleri önererek mevcut ilişkileri güçlendirin. Hayatınızda daha önemli bir rol vermek istediğiniz biri varsa, onlara haber verin ve onlarla buluşun.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş arkadaşlarınız yardım istediğinde, onlara belirli miktarda destek verebilirsiniz, ancak sizden faydalanmalarına izin vermeyin. Sonuçta, ilişkiler en iyi şekilde al ve ver dengesi eşit olduğunda olur.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tekrar tekrar, sevdiğinizden imkânsız taleplerde bulunma eğilimindesiniz ve eğer onları gerçekleştirmezse, gereksiz yere kızıyorsunuz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Genelde görmezden geldiğiniz köklü problemlerle uğraşın. Yakın birileriyle yaptığınız görüşmeler, kötü alışkanlıklarınızı çözmenize ve profesyonel yardım almanıza yardımcı olur.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizi elinizle sıkıca tutun ve geleceğe birlikte bir göz atın! Her ne kadar eski sorunlar tekrar tekrar ortaya çıksa da, hiçbirini ciddiye almamalısınız!
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