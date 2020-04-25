25 nisan cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
25 Nisan 2020 Cumartesi
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Bugün kendinizi nostaljik hissediyor olabilirsiniz. Eski fotoğrafları karıştırmak ve o günleri yad etmek hoşunuza gidebilir.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evde kalmanız ve odalarınızı düzenlemeniz için ideal bir gün. Eskileri ayıklayıp derinlemesine bir temizlik yapmanın vakti çoktan gelmişti zaten!
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Acilen dinlenmeye ihtiyacınız var, bunu kabullenmelisiniz. İşleriniz ne kadar yoğun olursa olsun kafanızı dinlemeye de vakit ayırmalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Finansal konularla ilgili sorunlar baş gösterdiğinde yalnız olduğunuzu bilmelisiniz. Kendi bütçenizin hesabını kendiniz yapmak zorundasınız.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün mümkünde yalnız vakit geçirmelisiniz. Evinizde gereksiz yere gergin bir enerji yaygın olmalı. Bundan olabildiğince uzak durmalısınız.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizle uzun süredir aynı evde vakit geçiriyor olmanız ikinizi de biraz sıkmış olabilir. Bu gayet doğal bir durum. Biraz ayrı kalmaya özen gösterebilirsiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parayla ilgili meselelere çok fazla zaman harcadığınızın farkındasınız ve hatta bazen içinizden keşke para hiç icat edilmeseydi diyorsunuz. Yapacaklarınızı yazılı olarak listeleyip ona göre hareket etmeniz yararınıza olacaktır.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün kendinizi çok enerjik hissediyor olabilirsiniz. Bu enerjiyi evde egzersiz yaparak atabilirsiniz. İnternet üzerinden yönlendirici videolar izleyerek başlangıç yapmaya ne dersiniz?
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Büyük projelere başlamak için doğru gün bugün değil. Zamanlamaya önem vermeli ve biraz daha beklemelisiniz.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevmediğiniz biri bugün sizinle konuşup dedikodu yapmaya çalışabilir. Dedikodudan hoşlanmayan biri olarak buna asla izin vermemelisiniz.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size iyi niyetle yaklaşan insanlara karşı bugün biraz şüpheci olmalısınız. İyi niyetinizden faydalanıp sizi çıkarları için kullanmak istiyor olabilirler.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün evde kalıp yatakta tembellik yapmak için ne kadar da güzel bir gün değil mi? Sevdiğiniz bir filmi açın ve evde olmanın tadını çıkarın.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Havada aşk kokusu var sevgili Balıklar! Bugün sevgilinizle beraber evde kaliteli vakit geçireceğinizden hiç şüphemiz yok!
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