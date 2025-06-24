Günlük burç yorumları: 25 Haziran 2025 Çarşamba

Güneş bugün Jüpiter ile kavuşum yapıyor ve her iki gök cismi de Plüton ile bir quincunx (150 derecelik açı) oluşturuyor.Günün erken saatlerinde, büyümek ve gelişmek için bazı ayarlamalar yapmamız gerekiyor.En iyi değişim yollarını bulana kadar biraz huzursuz veya gergin hissedebiliriz. Kıskançlık ve kaybetme korkuları ortaya çıkabilir.Güç dengesinde bir değişim ya da bir aksilik, bizi geçici olarak dengesiz ya da güçsüz hissettirebilir.

Psikolojik olarak gelişebilmek için bir şeyi geride bırakmamız gerektiğini fark edebiliriz.

Ancak gün ortasına doğru Güneş'in Jüpiter ile kavuşumu, büyüme, gelişme ve genişleme arzusunu güçlü biçimde ateşliyor.

Girişimci ve olumlu bir ruh halindeyiz; içimiz sevinç, inanç ve iyimserlikle doluyor.Bu, keşif zamanı; alma arzusundan çok verme motivasyonuyla hareket ediyoruz.Özgüvenimizi inşa ederken yaşam enerjimiz de yükseliyor. Dürüstlük ve bilgeliğe değer veriyoruz; bu etki bize daha fazla takdir ve saygı arayışı için ilham verebilir.Bu geçiş, yasal, eğitsel, dinsel, finansal ve kültürel konular dahil olmak üzere çeşitli alanlarda makul girişimleri destekler.Bu dönemde, özel insanlarımıza ve projelerimize özen göstererek, güçlü bir güvenlik hissi, sıcak bir aidiyet duygusu ve kapsayıcılık yaratarak, ev içi dünyamızı büyütüp koruyarak ve uzun vadeli güvenliğimize odaklanarak şans ve zengin yaşam deneyimlerini kendimize çekeriz.Öte yandan, yarın sabah gerçekleşecek Yeni Ay nedeniyle yepyeni girişimlerden veya yeniliklerden kaçınmak en iyisidir. Bunun yerine, dinlenmek ve içe dönmek için uygun bir zaman.

Ay günün büyük bölümünü İkizler burcunda geçiriyor; ve sonrasında Yengeç burcuna geçiyor.