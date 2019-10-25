Başak’taki Ay Başak’taki Venüs’le açıda. Bu açı, evlilik ve gelişmekte olan ilişki için gerçekten iyi bir yön olarak değerlendirilmelidir. Sevginiz nazik, uyarlanabilir ve esnektir. Aile hayatına değer verilir. Kavgadan kaçınılmalıdır. Ay ve Jüpiter arasında oluşan kare açı, hukuk makamlarına bazı sıkıntılara neden olabileceğini gösteriyor. Savurganlığa eğilimimiz olabilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar görülebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Sağlık açısından, safra ve karaciğer zayıflayabilir. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir.