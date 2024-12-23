Günlük burç yorumları: 25 Aralık 2024 Çarşamba

Jüpiter bugün Satürn ile bir kare açı yapıyor ve bu dış gezegen transiti, uzun vadeli etkileri olan üç kesinleşmeden ikincisi. Önceki kesinleşme 19 Ağustos'ta olmuştu, bir sonraki ve sonuncusu ise 15 Haziran 2025'te gerçekleşecek. Ancak üçüncü kesinleşme Jüpiter Yengeç burcundayken ve Satürn Koç burcundayken olacak. Şu anda Jüpiter İkizler burcunda, Satürn ise Balık burcunda. Bu transit ile birlikte, kişisel veya profesyonel büyüme fırsatları sunan durumlarla karşılaşabiliriz, ancak ödüller gecikmeli gelebilir. Hayatımızı veya planlarımızı kurallara, yasalara, sınırlara ve gerçekliğin taleplerine uygun şekilde yeniden yapılandırmamız gerekebilir. Sonuçta, bu süreç daha güçlü ve dayanıklı bir versiyonumuza veya projelerimize dönüşmemize yol açabilir. Bu dönem, geçici olarak dalgalanan finansal durumlar, artan kişisel yükümlülükler, hedeflerimize aniden çıkan engeller, enerji düşüşleri veya inanç ve bakış açımızda iniş çıkışlarla karakterize edilebilir. Kendimize daha sık "Bunu neden yapıyorum?", "Ne için?" veya "Bunun anlamı ne?" diye sorabiliriz. Doğru zamanda doğru yerde olmadığımız hissine kapılabiliriz. Bu dönemde yeni bir plan yapmak yerine, eski planlara yeni bir soluk getirmek çok önemlidir. Hayatımızın bir alanında büyümek için başka bir alanda fedakarlık yapmamız gerekebilir. Kendimizi fazla zorlamamaya ve kolay çözümler ya da kestirme yollar denemekten kaçınmaya dikkat etmeliyiz. Beklentilerimizi ayarlamak bu sürecin doğal bir parçasıdır ve sabır ve azimle, mevcut engelleri ve zorlukları güvenle aşabiliriz. Gün ilerledikçe Güneş, retro Mars ile bir açı yapıyor ve bu durum bazı hafif zorluklar çıkararak akışta kesintilere yol açabilir. İstediklerimiz ile yapmamız gerektiğini düşündüğümüz şeyler arasında bir ikilem oluşabilir. Farklı ihtiyaçlar veya arzular nedeniyle gerilim yaşanabilir. Arzularımız güçlü olabilir, ancak bunları nasıl yerine getirip getiremeyeceğimiz konusunda emin olmayabiliriz. Bu, bizi biraz huzursuz hissettirse de nihayetinde değerli düzenlemeler yapmamıza vesile olabilir.