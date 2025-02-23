Günlük burç yorumları: 24 Şubat 2025 Pazartesi

Mars, 6 Aralık 2024'ten beri süregelen geri hareketinin ardından bugün durağanlaşıyor ve ileri hareketine dönüyor. Bu akşam, ateşli gezegen durağan haldeyken doğrudan hareketine başlıyor. Mars yön değiştirirken, bugün (ve bu hafta) Mars'ın enerjisi havada yoğun şekilde hissediliyor. Önümüzdeki haftalarda yavaş ama emin adımlarla hevesimizi yeniden inşa etmemiz muhtemel. Duraksayan projeler ilerlemeye başlıyor ve kendimizi daha güvenli ve iddialı hissediyoruz. Önceliklerimiz netleştikçe, son zamanlardaki kararlarımız veya projelerimiz hakkında fikrimizi değiştirebiliriz. İdeal olarak, arzularımız hakkında daha fazla şey öğrenmiş oluruz ve motivasyon seviyemiz artar. Ancak, bugün bu değişim gerçekleşirken en iyisi bekleyip görmek. Mars bugün ileri hareketine dönmeden önce, Merkür Mars ile üçgen açı yaparak fikirlerimizle bir şeyler yapma, öğrenme, öğretme veya tartışma isteğimizi harekete geçiriyor. Son derece uyanık ve farkında hissediyoruz, sohbetlerimizde heyecan veya enerji var. Ayrıca ilgi alanlarımız ve keşiflerimiz konusunda daha tutkulu hissediyoruz. Yine de, Merkür'ün Plüton ile yaptığı yarı kare, günün ilerleyen saatlerinde bizi hafifçe şüpheci hale getirebilir. Bu etki, biraz gerginlik, zihinsel huzursuzluk ve endişe yaratabilir. Kontrol edemediğimiz bir meseleye takılıp kalma eğiliminde olabiliriz.
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