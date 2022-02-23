Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022 Perşembe)

24 Şubat 2022 Perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
23 Şubat 2022 Çarşamba

  • Güvenlik özlemi bugün insanları yenilikçi çözümler bulmaya itebilir. Aslında çoğu insan kendi yarattığı sınırlarda ve pek işe yaramayan kozaların içinde yaşarken, bunları kırmak değiştirmeye çalışmaktan daha iyi bir yaklaşım olabilir. Egoyu korumak için duvarlar inşa etmek cazip gelse de, ihtiyaçlar konusunda dürüst olmak, başkalarını manipüle etmeden tatmin edici sonuçlar elde etmeyi sağlayabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kariyerinizde ilerleme kaydetmek şu anda sizin için ödüllendirici olabilir, ancak evdeki düzensizliğin sizi daha da iyi yapmaktan alıkoyduğu hissine kapılabilirsiniz. En yeni depolama yöntemleri için alışveriş yapmak sizi cezbedebilir, ancak harcamaya başlamadan önce elinizdekilere bakın. Hâlihazırda sahip olduğunuz şeyleri daha verimli bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Büyük yaşam hedeflerinize odaklanmak, çabalarınızı geliştirmenize yardımcı olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün hem güçlü hem de kırılgansınız ve bu niteliklerin her ikisinin de hayatınızı etkilediğini hissedebilirsiniz. Dünyada uygulandığında görüşlerinizin yapabileceği iyiliğin farkında olsanız bile, inançlarınızın hayatınızı ne kadar yoğun bir şekilde sarsabileceğinden biraz korkabilirsiniz. Yaşadığınız bu gerilim konusunda dürüst olabilirseniz, konuştuğunuz insanlar da aslında sizinle benzer şeyler hissettiklerini paylaşabilirler.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mali durumunuz hakkında kendinizi savunmasız hissetmek, birilerinden yardım talep etmenize neden olabilir. Aslında istediğiniz yardımı alabilirsiniz, ancak bunun sonuçlarının ne olacağını tam olarak anlamaya çalışın. Bir süredir sizi rahatsız eden bir durumu kontrol altına almayı başarıyorsunuz fakat kendinize izin vermezseniz bunun getirdiği zafer duygusunu yeteri kadar hissedemeyebilirsin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kalbinizi dinlemek ve duygusal olarak güvende olmak arasında seçim yapmak zorunda olduğunuzu hissedebileceğinizden, yakın bir ilişki şu anda sizin için stresli olabilir. Kabul edilebilir bulduğunuz bir risk düzeyinde kalmanın tek yolu bu arkadaştan veya sevdiğiniz kişiden ayrılmak gibi görünebilir. Ancak, daha az yoğun bir ilişkiniz olan başka biri size durum hakkında başka bir bakış açısı verebilir. Dışarıdan daha iyi bir çözüm görülebilir.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün yapılacaklar listenizdeki şeyleri tamamlamaktan gurur duyabilirsiniz, ancak çok çalışmak bir süre sonra sizi yorabilir. Kendinizi ne olursa olsun ilerlemeye zorlamak yerine, mola vermek için fırsat yaratmaya çalışın. Sizi endişelendiren bir otorite figürü beklediğinizden daha hoşgörülü olabilir. Eğer size dinlenme imkânı sunuluyorsa, geride bıraktıklarınızı düşünmeden bunun kullanmak akıllıca olur.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Özellikle eğlenceli ve yaratıcı bir şey yaptıysanız, son zamanlarda yaptıklarınızla arkadaşlarınızı etkilemeye hevesli olabilirsiniz. Tepkileri tam olarak beklediğiniz gibi olmayabilir, ancak onları olayları sizin açınızdan görmeye zorlamamaya çalışın. Onlara kendi bakış açılarını paylaşmaları için izin verirseniz, sizinle eşleştirdikleri birini öğrenebilir ve buradan hem ilham alıp hem de dersler çıkarabilirsiniz.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ev hayatı şu anda sizi hayal kırıklığına uğratabilir, çünkü istediğiniz şeylere sahip olmak ile herkesle barış içinde olmak arasında karar vermeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Başkalarına kendi yollarına gitmeleri için daha fazla alan verirseniz, sonuçlara hoş bir şekilde şaşırabilirsiniz! Kimseyi birlik olmak için sorumlu tutamazsınız ama bu kötü bir şey olmak zorunda değil, yanınızdakilerin kendi isteğiyle yanınızda olması daha çok şey ifade etmeli.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu günlerde aklınızda çok şey olabilir. Neyse ki, bunların bir kısmını size yakın biriyle paylaşmak hem size iyi gelecek hem de ilişkinizde bir adım atmanızı sağlayacaktır. Tartışmalı bir konu veya durum hakkındaki düşüncelerinize nasıl tepki verecekleri konusunda endişeli olsanız da, bilmediğiniz şeyler konusunda dürüst davranarak ortalığı sakin tutabilirsiniz. Bu tür bir güven ortamında, karşınızdaki kişi bilginizdeki bazı boşlukları dolduracak kadar rahat hissedebilir.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda maddi olarak kendinizi çok güvende hissedebilirsiniz, bu da sizi biraz risk almaya yönlendirebilir. Biri size finansal yardım almak için gelirse, size borçlu olmasının sizi nasıl etkileyeceğini düşünmelisiniz. Kendinizi sizin için iyi olacak yatırımlar ve olaylarla sınırlamak verimli gözükebilir fakat bazen sadece eğlenmeye ihtiyacınız vardır. Kim bilir, belki aşk sizi böyle bir anda buluverir!

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün ciddi ve gururlu bir duruş sergilemeye çalışıyor olabilirsiniz, ancak size yakın biri oldukça çocuksu davranarak havanızı bozabilir. Kalıplarınıza uymaları için onlara baskı yapmak yerine, bu kişinin neden hayatınızda olduğunu düşünün. Bazen zıtlar birbirini çeker çünkü birbirlerine ihtiyaçları vardır! Kararlılığınızı korumak isteseniz de, bazen karşı tarafın muzip yanı ihtiyacınız olan şey olabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir sır tutmak bugün beklediğinizden daha zor olabilir. Size yakın biri için sürpriz bir parti için planlarınız gibi genel olarak mutlu bir sır olsa da, gerçeğin planlanandan önce çıkmasını önlemek için beklenmedik derecede zor bir çalışma gerekebilir. Evdeki temel aktivitelerinizi değiştirmek, rutininize aşina olan diğer kişilere düşündüğünüzden daha fazla ipucu verebilir, bu nedenle evden ayrılmak için bir neden bulmanız daha iyi olabilir.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ait olduğunuz bir topluluğun enerjisi bu zamanda oldukça hareketli ve yoğun olabilir. Bu gruba dahil olmak sosyal statünüzü artırıyor gibi görünse de, orada gerçekten güvende hissedip hissetmediğiniz konusunda kendi sezgilerinizi dinleyin. Grubun bir üyesiyle endişeleriniz hakkında güvenle konuşabiliyorsanız, bu genellikle işlerin doğru yolda olduğunun bir işareti olabilir. Öte yandan, sorular hoş karşılanmıyorsa, sizi hak etmiyor olabilirler.

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