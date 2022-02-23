Günlük burç yorumları (24 Şubat 2022 Perşembe)

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ev hayatı şu anda sizi hayal kırıklığına uğratabilir, çünkü istediğiniz şeylere sahip olmak ile herkesle barış içinde olmak arasında karar vermeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. Başkalarına kendi yollarına gitmeleri için daha fazla alan verirseniz, sonuçlara hoş bir şekilde şaşırabilirsiniz! Kimseyi birlik olmak için sorumlu tutamazsınız ama bu kötü bir şey olmak zorunda değil, yanınızdakilerin kendi isteğiyle yanınızda olması daha çok şey ifade etmeli.