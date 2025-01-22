Günlük burç yorumları: 24 Ocak 2025 Cuma

Merkür bugün geri hareket eden Mars ile karşıt açı yapıyor ve her iki gezegen de Uranüs ile uyumlu bir bağ kuruyor. Şişirilmiş kızgınlık veya öfkeyle ilgili gerilimler, teknik sorunlar ve işleri yavaşlatıyor gibi görünen meselelerle birleşebilir.Sözlü tepkiler konusunda çabuk davranabiliriz. İşleri hızlı bir şekilde halletme baskısı hissedebiliriz ve tempo oldukça yoğun olabilir. Gerçekten de, bu karşıtlık bizi huzursuz, rekabetçi, kavgacı ve tartışmacı hale getirebilir; başkalarının sözünü kesebilir veya tartışma ve kargaşa yaratacak şeyler ifade edebiliriz. Bu transit yaklaşık her iki yılda bir gerçekleşir. Son dönemde biriken sinirsel gerginlik bir patlama noktasına ulaşabilir ve başlangıçta dağınık olsa da nihayetinde havayı temizler.Yine de keskin sözlere ve yanlış yargılara dikkat edin; çünkü bilgileri çok hızlı ve tutkulu bir şekilde işliyoruz.Koşullar bizi bir meseleyi zorlamaya veya itmeye yönlendirebilir, bu da sonunda daha fazla özgürlük veya eski sorunlara yeni bir yaklaşım getirebilir.

Şu anda yeni fikirler, yenilikler, keşifler ve yöntemlere özellikle ilgi duyuyoruz.Merkür'ün Uranüs ile üçgen açısı, yaratıcılığı teşvik eder. Bu zihin açıcı açı ile belirgin olmayan cevaplar arıyoruz ve zihinsel olarak heyecan verici yerlere ulaşabiliriz.

Kendimizi eski düşünce ve iletişim alışkanlıklarına başvurmak yerine farklı veya benzersiz yollarla ifade ediyoruz ve bu başarılı oluyor. Bu açı ile konuşmalar nazikçe kışkırtıcı olabilir ve yeni fikirler ile bakış açılarına yol açabilir, ancak Mars'ın etkisiyle bu keşifler daha sert ve vurucu olabilir. İçgörüler veya yaratıcı fikirler aniden, beklenmedik şekilde ve parlak bir şekilde gelir! Mars ve Uranüs'ün altmışlık açısıyla, bir çıkmazdan kurtulmak, yenilik yapmak veya yeni yöntemler denemek için motive oluyoruz.

Çevremizdeki dünyaya yeni ve farklı yaklaşımlar benimsemeye eğilimliyiz. İlerleme adına kinleri veya yükleri bırakmaya kararlı olabiliriz. Bugünün çelişkilerinden ilham alarak hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda çalışmak doğal bir şekilde gelişir.