Günlük burç yorumları (24 Ocak 2022 Pazartesi)

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Niyetleriniz ne kadar masum olursa olsun, bir otorite figürünü gücendiriyor gibi görünebileceğiniz için, kendinizi savunmak bugün sinir bozucu olabilir. Belki de onların para konusunda bilmediğiniz bir hassasiyetini tetiklemişsinizdir. Ne yaparsanız yapın saldırgan olarak algılanmanız da mümkündür, çünkü sizi güçleri için bir tehdit olarak görebilirler. Objektif olarak yanlış bir şey yapıp yapmadığınızı anlamaları için durumu bazı arkadaşlarınıza danışmak isteyebilirsiniz.