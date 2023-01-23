Günlük burç yorumları: 23 Ocak 2023 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aileniz olarak gördüğünüz insanları her zamankinden biraz daha yakın tutabilirsiniz. Bu ister biyolojik ister seçilmiş aileniz, hatta oda arkadaşlarınız olsun, birlikte geçirebileceğiniz zaman konusunda çok sessiz olduğunuzu fark edebilirsiniz, onlarla vakit geçirmek istediğinizi bilmelerini sağlayın! Tüm dikkatlerini talep etmeyin, çünkü onların yaratıcılığının ve kişiliğinin parlamasına izin verdiğinizde, genel ilişkiyi güçlendirir. Yine de, bir teklif yapmaya çekinmeye gerek yok.
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