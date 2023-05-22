Günlük burç yorumları: 23 Mayıs 2023 Salı

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendinizi bir topluluğun değerli bir üyesi gibi hissetmek şu anda sizin için besleyici olabilir. Arkadaşlarınızla olan bağlantınız, onlarla paylaştığınız belirli bir inanç sistemine olan bağlılığınızı da sağlamlaştırabilir. Herhangi bir büyük taahhüt, seçeneklerinizi sınırlama eğilimindedir ve şu anda bu kısıtlamanın farkında olabilirsiniz. Bununla birlikte, en azından şimdilik bazı önemli soruların yanıtlanması, bir sonraki adıma geçmek için sizi özgür bırakabilir. Açık sözlülüğünüzü yumuşatmayı öğrendiğiniz için çevrenizdeki insanlar üzerinde güçlü bir izlenim bırakmış olabilirsiniz. Herkes dinlemeye istekli görünüyor ve size güveniyorlar.
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