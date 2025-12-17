HTHAYAT
Günlük burç yorumları: 18 Aralık 2025 Perşembe
Günlük burç yorumları: 18 Aralık Perşembe

18 Aralık 2025 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 17 Aralık 2025, Çarşamba 09:02
Güncelleme: 17 Aralık 2025, Çarşamba 09:02
Ay, tutkulu ve sezgisel Akrep burcunda ilerliyor; ardından Yay burcuna geçerek anlam, gerçek ve macera ihtiyacını harekete geçiriyor. Merkür, hem Şiron hem de Jüpiter ile küçük ama zorlayıcı açılar yapıyor (Jüpiter ve Şiron 21 Aralık'ta kare açılarını kesinleştirecek); bu nedenle amacımıza hizmet etmeyen bir şeyi düşünmeden takip etmeye karşı dikkatli olmalıyız. Aşırıya kaçma ve fazla telafi etme eğilimine karşı temkinli olmak en iyisi. Bir meseleyi hak ettiğinden daha büyük hâle getirebiliriz; bu hem olumsuz hem de olumlu yönde olabilir! Abartılı algılar ve iletişimler ya da haberler gündem olabilir. En iyisini bekliyoruz, ancak sınırı nerede çizeceğimizi bilemeden daha iyisini arıyor olabiliriz. Ay, burç değiştirmeden önceki son açısını (Neptün'e üçgen) yaptıktan sonra, Yay burcuna girene kadar boşlukta kalıyor.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, şu anda başkalarına fikirlerin veya kişisel felsefen aracılığıyla yardımcı olmak tatmin edici olabilir. Zihin, iletişim, öğrenme ve fikirler üzerinden insanlarla bağlantı kurmak için iyi bir dönemdesin; aynı zamanda eğitimlerin aracılığıyla kendini güçlendirebilirsin. Bugün bir fikir ya da görüş konusunda özellikle tutkulu hissedebilirsin. Zihinsel düzeyde daha fazlasını arıyor olabilirsin ve gün ilerledikçe başkalarıyla aynı fikirde olmadığını fark edebilirsin, ancak bunun bir sorun olması gerekmiyor. Aksine, beynini dinlendirmek ya da konuları etraflıca düşünmek için biraz zaman ayırmak şu anda oldukça faydalı ve hatta avantajlı olabilir.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün, bazı zihinsel kopukluklar yaşanabilecek olsa bile, bağlantı kurmak ve ilişkiler açısından oldukça uygun bir zaman. Para konularında, gücü paylaşma biçiminde ya da yakın ilişkilerde adil ve yargılamayan biri olmakla gurur duyabilirsin ve başkaları da bu özelliklerini takdir ediyor. Alternatif olarak, finansal durumun hakkında daha güçlü bir farkındalık kazandıkça kendini daha güçlü hissedebilirsin. Sadakatini ya da birine olan güvenini ifade etmen sayesinde ilişkiler bugün iyileşebilir. İhtiyacın olan desteği kazanmak ya da seni aşağı çeken bir borçluluk hissinden kurtulmak adına adımlar atmak için iyi bir zaman. Gün ilerledikçe, fazla bilgi ya da yanlış bilgiler kafanı karıştırabilir. Ya da seçenekler konusunda bocalayabilirsin. Hedeflerine ulaşmak için kendine ekstra zaman tanı.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün yakın ilişkilerinle özel bir gurur duyabilirsin. Birileri seni destekleyebilir ya da güçlendirebilir ve bu çok iyi hissettirir. Hayatında denge ve uyum yaratmak için gösterdiğin çabanın kat kat karşılığını alacağına dair tatmin edici bir his var. Yine de ilişkilerdeki eşitsizliklere karşı daha hassas olabilirsin. Neyse ki başkalarına adil davranma yeteneğin ön plana çıkıyor ve daha küçük sorunların üzerinde yükselmene yardımcı oluyor. Gün ilerledikçe algılar, hayatımızdan daha fazlasını isteme yönündeki huzursuz bir ihtiyaç tarafından yönlendirilebilir ve bunun sonucu olarak abartılı iddialar ortaya çıkabilir. Şu anda gelen bilgilere dayanarak önemli kararlar almaktan kaçın. Daha geniş düşüncelere, duygulara ve vizyonlara odaklan; ayrıntılı işleri daha uygun bir güne bırak.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün günlük rutinlerine ve çalışma ortamına denge ve uyum getirmek senin için önemli ve biraz odaklanmayla bu oldukça ulaşılabilir. Hatta bu çabaların sayesinde kendini daha güçlü hissedebilirsin. İş birliği ve destek güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Merkür'ün bugün aktif olması, rutin işlerin geçici olarak seni tatmin etmeyebileceğine işaret ediyor. Zihnin dolaşıyor ya da daha iyisini arıyor olabilir. Alternatif olarak, çok sayıda dikkat dağıtıcı unsurla boğuşuyor olabilirsin. İşinde, rutinlerinde ya da alışkanlıklarında daha yüksek bir amaç veya daha tatmin edici bir şey arayabilirsin. Bazı anlarda fazla bağlantı içinde hissedebilirsin; insanlar iletişimlerinde inişli çıkışlı olabilir ya da bir bilgi bombardımanı yaşayabilirsin. Sevdiğin küçük aktivitelerle hayatındaki daha önemli öncelikler arasında denge kurman gerekebilir. Önceliklendirmede bazı zorluklar olsa da, bu ihtiyacı bırakabilirsen gayet iyi durumda olacaksın.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün bir arabulucu ya da kolaylaştırıcı rolü üstlenebilirsin. Uyum sağlamak oldukça kolay ve özel biriyle bir anlaşmaya varabilirsin. Yaratıcı çabalar gelişebilir ve oldukça güçlendirici olabilir. Bağ kurma ve ilişkiler ön planda. Kendini ifade etmeyi ve keyif almayı bugün ciddiye alıyorsun. Yine de Merkür'ün küçük ama zorlayıcı açıları nedeniyle, büyük kararlar almak için fazla bilgiye sahip olabilirsin ya da şu anda aldığın haberler önemli noktaları kaçırıyor veya yanıltıcı olabilir. Programlara ve kurallara fazla sıkı tutunmaktan kaçın; bunun yerine önceliklere odaklan. Başkalarının, farkında bile olmadan abartıyor olabileceğini aklında tut. Bugün kesin cevaplar bulma ihtiyacını bırakırsan daha az stres hissedeceksin.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün rahat hissetme ve basit aktivitelerden keyif alma isteğin her zamankinden daha güçlü. Aileyle barış sağlamak ya da ev ortamına uyum ve denge getirmek konusunda kararlı olabilirsin. Dengesizliklere biraz daha duyarlısın, ancak neyse ki sorunlu alanları düzeltmek için harekete geçmek istiyorsun. Şu anda arabuluculuk yapabilir ya da uzlaştırıcı bir rol üstlenebilirsin. Biriyle bir sorunu birlikte çözmek ön plana çıkabilir. Merkür'ün bugün aktif olması, özellikle kişisel/ev hayatın ya da arkadaşlıklarınla ilgili olarak, strese varacak kadar çok şey düşünmene neden olabilir. Anlamlı ve canlı sohbetler, yüzeysel konuşmalara göre daha destekleniyor; çünkü ikincisi şu anda yetersiz kalabilir.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, konuşma, paylaşma, bağlantı kurma, öğrenme ve öğretme yoluyla şu anda daha fazla güç ve etkiye sahipsin. Kendini bir arabulucu ya da rehber konumunda bulabilirsin. Bir durumun farklı taraflarını görerek bir ikilemi çözebilirsin. Hesapları gözden geçirmek ya da genel bakım-ilgilenme işleri için de uygun bir zaman. Varılacak bir anlaşma gününü aydınlatabilir. Yine de gün ilerledikçe, gerçekçi sonuçlara varmak için ayıklanması gereken çok fazla bilgi olabilir. Gerçeklik ile ideallerin çatışabilir. Rutin meselelerden sağlıklı yollarla uzaklaşmak, geniş düşünceye ya da hayal gücünü besleyen eğlencelere yönelmek isteyebilirsin. Ay'ın güneş üçüncü evine geçmesiyle birlikte zihinsel uyarım arayışın artıyor ya da yoğun bir tempo öne çıkıyor.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün eşyalarını, işini ya da finansal konularını dengelemek ve düzenlemek konusunda kararlı olabilirsin. Ayıklama, sayma ve ölçüp biçme odaklı bir zihniyet içindesin. Aynı zamanda iş birliğine, müzakereye ve sorun çözmeye hazırsın. Başkalarına özel ilgi göstermekten ya da rehberlik sunmaktan keyif alabilirsin. Sahip oldukların, paran ya da işin üzerinde kontrol sahibi olmak şu anda güçlendirici hissettirebilir. Bugün başvurabileceğin güçlü bir öz iraden var. Bununla birlikte, Merkür'ün seçici açıları abartılı iddialara ya da algılara işaret edebilir ve bunlar pratik düşünceye sızabilir. Gerçek dünyada işleri basit tutmak ve hayal gücünün başka yerlere gitmesine izin vermek şu an en mantıklısı.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün bazı iletişim aksaklıklarına rağmen arabuluculuk ve müzakere yeteneğin güçlü. Uyum yaratma becerinle öne çıkıyorsun; özellikle çekici ve etkileyici olabilirsin. Kendini ifade etmek sana gurur ve güç veriyor; insanlar sana yöneliyor. Kişisel ve profesyonel hedefler ivme kazanıyor ve ileride neler başarabileceğin konusunda oldukça olumlu hissedebilirsin. Bugünkü dikkat dağıtıcılar küçük olsa da, bir konunun özüne inmeye çalışıyorsan engel olabilir. Mantıksal olarak başa çıkılması zor, aşırı bilgi içeren bir durum olabilir; bu nedenle bir kısmını dışarıda bırakıp önceliklerine odaklanmak daha iyi olabilir. Serbest düşünme ve yapıdan bağımsız aktiviteler ise şu anda gayet iyi işleyebilir. Ay bugün burcuna geçiyor ve ifade edilmemiş ya da fark edilmemiş duyguları yüzeye çıkarıyor.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bu günlerde geçmişe ya da özel hayatına daha güçlü bir odaklanma var ve bugün geçmiş deneyimleri ayıklamakla meşgul olabilirsin. Bir çözüm ya da kapanış noktası arıyor olabilirsin. Dengesizliklere özellikle duyarlısın ve işleri yoluna koymak istiyorsun. Zihnin kısır döngüye girerse, dikkatini dağıtmaya ya da daha olumlu bir şeye odaklanmaya çalış. Bu, sıkıcı rutinler için uygun bir zaman değil; onlara sıkıştıysan, gününü canlandıracak yaratıcı yollar bulmayı hedefle. Programa sıkı sıkıya tutunmaktan kaçın; bunun yerine hayal gücünü serbest bırak. Büyük düşün, sonra ilerledikçe düzeltmeler yap. Duygusal yenilenmeye odaklanmak şu anda yerinde.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, şu anda bir arkadaşlığa uyum ve huzur getirmek ya da arabulucu rolü üstlenmek için çok iyi durumdasın. İnsanlarla iyi ilişki kurma ve başkalarını bir araya getirme becerinle daha fazla gurur duyuyorsun. Mutluluk hedeflerine özel bir odaklanma seni güçlendirebilir ve moralini yükseltebilir. Yine de dikkat dağıtıcılar için zihinsel olarak hazırlıklı ol ki; geldiklerinde seni fazla sarsmasınlar. Bir arkadaş ya da grup içinde abartılı bir durum ya da ağların aracılığıyla dolaşan yanıltıcı bilgiler olabilir. Bugün duyduklarına hemen güvenmemeye çalış; en azından yalnızca buna dayanarak büyük kararlar almaktan kaçın.

18 ARALIK 2025 PERŞEMBE BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, şu anda çabaların, çalışmaların ya da başarıların için özel bir ilgi görebilirsin. Bugün başkalarını yönetmekten ya da yönlendirmekten keyif alabilirsin ve neye ulaşmak istediğini düşünmek için iyi bir zaman. Adaletsiz ya da dengesiz olan her şey şu anda gözüne fazlasıyla batıyor. Ayrıca bugün belli bir ölçüde abartıyla uğraşman gerekebilir ve duyduklarına dayanarak karar vermekten kaçınmak isteyebilirsin. Tempo canlı, hatta zaman zaman biraz yoğun olabilir. Profesyonel ortamlarda, yanlış yorumlanmaya açık bir şey söylememeye dikkat et. Bunun dışında, gevşemek ve rahatlamak için sağlam anlar yaratmayı ihmal etme. Ay birkaç günlüğüne itibar ve sorumluluklar alanına geçiyor; öncelik duygun güçleniyor ya da hedeflerin daha net bir odak kazanıyor.

