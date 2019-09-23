Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Yengeç’teki Ay Terazi’deki Venüs’la kare açı yapıyor. Bugün için duygusal anlar ve riskli eylemler baskın. Aşkla ilgili konularda yasaklar ve gerginlikler görülebilir. Bazı aile problemleri ortaya çıkabilir.

Yengeç’deki Ay Oğlak’taki Satürn ile karşı karşıya! Bu muhalefet şüpheyi, gizliliği ve melankoliyi yansıtıyor. Aşkla ilgili olarak, iyi bir seçim yapılamaz. Haritada, dişi yapıların düzensizliği ve hatta ayrılması görülüyor.

Yengeç’teki Ay, Terazi’deki Merkür’le açıda. Bugün manevi hediyeler alabileceğiniz bir gün, ancak ciddi kararlar dikkatlice düşünülmelidir. Düşünceler değişkendir ve gerçeklerden sapmıştır. Zorluklar değişkenlik izlenimini artırabilir.