22 Şubat cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
22 Şubat 2020 Cumartesi
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Normalden daha konuşkan olduğunuzu fark ediyorsanız bu durumu kendi çıkarınız için kullanabilirsiniz. İşyerinde daha girişken olun ve patronunuzun gözüne girin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Daha önceden hiç fark etmediğiniz sorunların önünüzde bir anda çığ gibi büyüdüğünü fark edebilirsiniz. Yapacağınız ufak değişikliklerle bunları atlatmanız daha kolay olacaktır.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eğer hayatınızda ciddi bir karar verme aşamasındaysanız kesinlikle mantığınızın sözünü dinlemeli, duygularınızın peşinden gitmemelisiniz. Çünkü bu aralar duygularınız normalden karışık bir halde.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizde ilerleyebilmeniz için önünüzde büyük fırsatlar var. Bu fırsatlar uzun vadede size çok büyük faydalar sağlayacak. İşte çok çalışmanın sonucu!
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızın size karşı ne kadar sadık olduğunu görmek sizi duygulandırıyor olmalı. Ömür boyu sürecek dostluklara sahip olacak kadar şanslı olmanız çok güzel.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün nazik ve alçakgönüllü mü yok otoriter ve sert görünüşlü mü olacağınıza siz karar vereceksiniz. Ortamına göre tavır takınmanız daha mantıklı olacak gibi duruyor.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizden büyük insanlara hürmet ediyor ve onların tecrübesine saygı duyuyorsunuz. Onlardan öğreneceklerinizle kendinize yepyeni bir yol çizeceksiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Size nasıl davranılmasından daha hoşnut oluyorsanız insanlara da o şekilde davranmalısınız. Burnu büyük ve kibirli bir tavır takınmanızın hiçbir faydası yok.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Cömert olup insanlara karşı daha verici bir hale gelmeniz arkadaşlarınızın gözünden kaçmıyor olmalı. Daha iyi bir insana dönüştüğünüzü görmek onları da çok duygulandırıyor.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınız bu aralar o kadar renkli ki mutluluğunuzu her alana yansıtıyor ve çevrenizdekileri de sizinle beraber daha mutlu ediyorsunuz. Partneriniz doğru kişi, emin olabilirsiniz!
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabırlı bir şekilde ne karar alacağınızı düşünmeye devam etmeniz ve asla acele etmemeniz gerekiyor. Konu ciddi meseleler olduğunda bin düşünüp bir adım atmak en doğrusudur.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kontrolün tamamen sizin elinizde olmadığı konularda olayları biraz daha akışına bırakmayı öğrenmelisiniz. Yoksa strese girmek sizi bir hayli yoracak.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizi sağlama alarak ilerlemenizde fayda var. Çevrenizdeki en güvenilir insanlarla çalışmaya ve attığınız her adımı kontrol etmeye özen göstermelisiniz.
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