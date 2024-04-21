Günlük burç yorumları: 22 Nisan 2024 Pazartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, bugün erken saatlerde duygusal meseleler gelişiyor ancak eski bir ilişki yarası bu süreçte yeniden açılabilir. Açık ve cömertsiniz ve bunun sonucunda başkaları da size ilgi duyuyor ve sizden etkileniyor. Bugün ayrıca, para ve güç dinamikleri, paylaşım veya yakınlık düzeyiyle ilgili endişelere veya anlaşmazlıklara işaret edebilir. Sorunlu bir alanı göz ardı etmek kolay değildir. Şu anda kafanızda neyin merkez sahneye çıkmasına izin verdiğiniz konusunda seçici olun! Sizi hayal kırıklığına uğratacak şekilde başkalarına borçlu hissediyorsanız durumu nasıl yöneteceğinizi planlamak en iyisidir. Karmaşık, uzun süredir devam eden bir soruna hızlı bir çözüm bulmak için çabalamak, bugün hayal kırıklığı yaratan bir ders olabilir.
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