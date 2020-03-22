22 mart pazar burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
22 Mart 2020 Pazar
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Bugün çevrenizdeki insanlarla olup olmadık konularda zıtlaşmanız olası. Çocuk gibi davranmayı kesip daha ciddi olmaya çalışmalısınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızda olup bitenlerin sizi sabah saatlerinde fazlasıyla endişelendireceğini söylemeliyiz. Gücünüzün yetmediği şeyler hakkında endişelenmeyi bırakmayı öğrenmeniz gerekiyor.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gelecek hakkında pozitif düşüncelerinizin olması çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinizi de olumlu yönde etkilemekte. Keyifli zamanlar sizi bekliyor.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bulunmak zorunda olduğunuz bir yerden partnerinizle daha fazla zaman geçirebilmek için erken ayrılmak isteyeceksiniz. Birlikte zaman geçirmek sizin için her şeyden önemli.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evinizi dekore edip değişik yapmak istiyor olmalısınız. Yaşadığınız yerin atmosferini değiştirmek size çok iyi gelecektir.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki herkesle olan iletişiminiz her zaman sevgi dolu ve pozitif. Bu durum ruh ve beden sağlığınız için de çok iyi. Güzel bir enerji oluşturmuş oluyorsunuz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizin için güzel haberlerimiz var! Beklediğiniz para sonunda bugün hesabınıza yatacak. Emeğinizin karşılığını almak sizi çok mutlu edecek.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün sevginin en derin ve dokunaklı halini deneyimleyeceksiniz. Başka birini bu kadar çok sevebilmek kendinizi de yeniden keşfetmenizi sağlayacak.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Etrafınızdaki herkese yetecek kadar sevgi var kalbinizde! Herkesi kucaklamak, yaralarını sarmak ve onları mutlu etmek istiyorsunuz. Harika!
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çevrenizdeki insanların size normalden daha fazla ilgili olması sizi biraz işkillendirmiş olmalı. Herhangi bir sorun olmadığına emin olabilirsiniz, sadece herkes iyi olduğunuzdan emin olmak istiyor.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşiniz bu aralar normalden daha yoğun. Bu yüzden de ailenize ve arkadaşlarınıza yeteri kadar zaman ayıramamaktan şikayetçisiniz. Biraz daha dişinizi sıkın, yakında rahata ereceksiniz.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu aralar fazla hassas ve alıngan olmanız partnerinizle olan ilişkinizi derinden sarsıyor fakat bunun farkında değilsiniz. Bir an önce kendinize gelin.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fiziksel görünüşüz hakkında fazlasıyla endişeli ve güvensiz olduğunuz bir dönemdesiniz. Muhtemelen hoşlandığınız birini etkileme kaygısındasınız. İç güzelliğinizin dışınıza yansıdığından emin olun ve kendinize güvenin!
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