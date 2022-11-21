Günlük burç yorumları: 22 Kasım 2022 Salı

22 Kasım 2022 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 21 Kasım 2022 10:17 Güncelleme: 21 Kasım 2022 10:17
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  • Aklınızdakini konuşmak, şu anda sizi rahatsız eden bir şeyi gerçekten iyileştirebilir. Vereceğiniz mesajları en iyi faydanız için dikkatlice hazırlayabilirsiniz. Bununla birlikte, manipülasyonları çok ileri götürmek mümkün. Gerçek sizi özgür kılar!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birileri bugün sizi itip kakıyor olabilir, özellikle de otorite konumlarının sonuçları ne olursa olsun kendilerine canlarının istediğini yapma hakkı verdiğine ikna olmuşlarsa. İlgili kurallara bir göz atmak, onların yanlış tarafta olduğunu açıkça ortaya koyabilir! Onlarınkine karşı sadece sizin sözünüz olmadığında, geri adım atabilirler. Daha iyi seçenekler varsa sinir bozucu bir ego savaşına kapılmayın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bürokrasi ile uğraşmak şu anda tamamen sinir bozucu olabilir. Mücadeleye bağlı kalmanın muhtemelen zaman ayırmaya değeceğini unutmayın. Radarınızda olmayan finansal kaynakları talep etme fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Size yardım eden herhangi bir çalışana karşı sabırlı olun, onlarla kişisel bir bağ kurmak, sizin adınıza daha fazlasını yapmaları için onlara ilham verebilir!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Özel bir kişiyi etkilemek için riskli bir şey yapmak şu anda çekici gelebilir. Neden onlarla konuşup nasıl hissettiğinizi söylemiyorsunuz? Doğal ve dürüst bir yaklaşımın bu önemli bağlantıyı kolaylaştırma olasılığı daha yüksektir. İster iş ister eğlence arıyor olun, ne istediğiniz konusunda net olmak, potansiyel arkadaşlarınıza onu gerçekten elde etmenize yardımcı olma fırsatı verir!

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Rutin işlere yaklaşımınız şu anda gerçekten anlayışlı olabilir. Bir görevi hızlı yapmakla iyi yapmak arasında seçim yapmanıza gerek yok, her ikisini de çok fazla sorun yaşamadan yönetebilirsiniz. Tek potansiyel tuzak, başka birinin sahasında dolaşmak olacaktır. Bir duruma müdahale etme hakkınız olup olmadığından biraz bile emin değilseniz, önce sorun!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnsanlara harika bir fikrinizden bahsetmek, şu anda hayal kırıklığı yaratan bir tepkiye neden olabilir. Muhtemelen pratik ayrıntılara tamamen takılmış ve henüz sahip olmadığınız yanıtları almakta ısrar eden bir kitleyle karşılaşacaksınız. Yalnızca beyin fırtınası yapmakla ilgileniyorsanız, bunu doğrudan söylemeniz daha iyi olur. Başkalarını size katılmaya başarılı bir şekilde ikna edemeseniz bile, kendinize özgür biçimli bir yaklaşım izlemek için yer açmak, günün yaratıcı enerjisinden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evinizi güzelleştirme ilhamınız zirveye ulaşmış olabilir! Sizi geride tutan tek şey, harika fikrinizin ne kadara mal olacağı konusundaki endişeleriniz olabilir. Köşeleri kestirmek için yaratıcı bir yol bulabileceğinizi düşünseniz de, bazen bunun gibi zekice numaralar çözdüğünden daha fazla soruna yol açar. İlerlemeden önce güvendiğiniz birinden fikir alın, bir değişiklik yaparken, bunu ilk seferinde doğru yapmak daha iyidir!

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İnce bir şekilde itilip kakılmış hissediyor olabilirsiniz ve belki de bu tamamen karşınızdaki kişinin suçu değildir. Belki de bilmedikleri her ne yapıyorlarsa, sizin yetiştirilme tarzınızdan veya geçmişinizden kaynaklanan kaygıları tetikliyor. Bu kişiyle halihazırda yakın bir ilişkiniz varsa, onlara nasıl hissettiğinizi söylemek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ayrıca, yalnızca sesinizin duyulması bile muhtemelen size çok yardımcı olacaktır! Aksi takdirde, günlük tutmak veya güvenilir bir danışmana güvenmek, sonraki adımlarınızla ilgili akıllıca kararlar almanıza yardımcı olabilir.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mevcut kaynaklarınızı nasıl harcayacağınız veya yöneteceğiniz konusunda heyecan verici bir fikriniz olabilir. Başkasına söylemek bu noktada sizin için iyi olmayabilir. Niyetleri olmasa bile, başkalarını memnun etme kaygılarınızı kolaylıkla ateşleyebilirler. Kendi ilhamınızı takip etmek yerine onların önerdiği şeyi yapmak zorunda hissedebilirsiniz, aslında onlar bunu istemeseler bile! Kendi iç sesinizle bağlantıda kalırsanız doğru seçimi yapabileceksiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal hayat şu anda pahalıya mal olacak gibi görünebilir. Kendinizi rahat hissettiğinizden daha fazla para harcamayı içeren bir davet alırsanız, evet veya hayırdan öte cevaplarınız olduğunu unutmayın. Bütçenize daha uygun alternatif bir aktivite önermek muhtemelen zaman ayırmaya değer. Bugün ayrıca doğal karizmanız aşırı çalışıyor, sadece kendiniz olarak iyi vakit geçirebilirsiniz! Herhangi bir güvensizlik duygusuna kapılmak yerine buna yaslanın.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenceli bir şeyi gizli tutmak, onu şimdi daha da heyecanlı hale getirebilir ancak neden gizlilik aradığınız konusunda kendinize karşı dürüst olmanız gerekebilir. Ortalıkta dolanmanız gerçekten düşündüğünüz kadar zararsız mı, yoksa gerçekten yapmamanız gereken şeyler için çizgiyi aştığınızın bir düzeyde farkında mısınız? Çevredekilerin gözü hiç beklemediğiniz bir anda üzerinize dikilebilir, bu nedenle maruz kalacağınız herhangi bir incelemeden sağ çıkabilecek donanıma sahip olduğunuzdan emin olun.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bağ kurmak ve yeni insanlarla tanışmak şu anda özellikle heyecan verici olabilir. Muhtemelen kendinizi oraya koymak için pek çok fırsatınız olacak. Yine de, siz odada çalışırken iyi enerjilerin akmasını sağlamak için bazı inançlarınızı saklamanız gerektiğini hissedebilirsiniz. Diğer ayrıntılar için esneklik payı bırakmak mantıklı olsa bile, hangi temel değerlerden ödün vermek istemediğinizi bilin.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün iyi bir şey için fark edilmeniz muhtemeldir. Bununla birlikte, hikayede hayran kitlenizin bildiğinden daha fazlası olabilir, onların bilgisindeki boşlukları doldurmak zorunda olup olmadığınızı merak edebilirsiniz. Bu, kendi başına daha iyi halledilebilir bir şey olabilir, özellikle de öncelikle aldığınız övgüleri hak etmediğiniz duygusuyla motive oluyorsanız. Başkalarının size en doğal gelen şekilde yanıt vermesine izin verin ve bundan bir şeyler öğrenmeye çalışın.

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