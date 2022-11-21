Günlük burç yorumları: 22 Kasım 2022 Salı

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İnce bir şekilde itilip kakılmış hissediyor olabilirsiniz ve belki de bu tamamen karşınızdaki kişinin suçu değildir. Belki de bilmedikleri her ne yapıyorlarsa, sizin yetiştirilme tarzınızdan veya geçmişinizden kaynaklanan kaygıları tetikliyor. Bu kişiyle halihazırda yakın bir ilişkiniz varsa, onlara nasıl hissettiğinizi söylemek aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ayrıca, yalnızca sesinizin duyulması bile muhtemelen size çok yardımcı olacaktır! Aksi takdirde, günlük tutmak veya güvenilir bir danışmana güvenmek, sonraki adımlarınızla ilgili akıllıca kararlar almanıza yardımcı olabilir.