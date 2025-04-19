Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2025 Pazartesi

Bugünkü Venüs-Uranüs altmışlığı, kabuğumuzdan çıkmamızı sağlar ve sosyal anlamda daha cesur, yenilikçi yönlerimizi teşvik eder. Aşk ilişkileri, eğlence veya keyifler ve maddi girişimler söz konusu olduğunda en çok yeni, alışılmadık ve sıradışı şeylerle ilgileniriz. İnsanlarla ilişkilerimizde ve kendimizi ifade etme biçimimizde denemeler yapabilir, doğaçlama yapabilir ve yeni yollar deneyebiliriz. Para kazanmanın (ya da harcamanın) alternatif yollarını keşfedebiliriz. Biraz mesafeli olsak da, duygularımızı daha özgürce ifade ederiz ve alışılmamış ya da nadir bulunan şeylerde güzellik bulabiliriz. Merkür'ün Plüton ile yaptığı altmışlık açı, bir durumu daha derinlemesine görme yeteneğimizi artırır ve güne keskin bir enerji katar. Bize avantaj sağlayacak yeni bilgiler öğrenebilir ya da uzun süredir kaçındığımız bir gerçeği nihayet "görebiliriz". Bir konuya daha derinlemesine bakmak için güçlü bir zamandır. Sabırlı ve stratejik olmak bu süreçte avantaj sağlar ve yüzeyin ötesini görmeye daha istekli oluruz. Ancak gün boyunca etkili olan Güneş-Mars karesi güçlü ve kaotik bir etki taşır, bu da yerimizde durmamızı zorlaştırabilir. Harekete geçme ve bir şeyleri başarma isteğimiz yoğun olabilir, ancak bu fazla enerjiyi nasıl yönlendireceğimizi bilemeyebiliriz. Daha fazla meydan okuma, girişim ve atılım ihtiyacı hissederiz. Tepkilerimiz şu anda savunmacı ya da rekabetçi olabilir ve uzlaşma veya müzakereye sıcak bakmayabiliriz. Ancak odaklanır ve sabırlı olursak, enerjiyi yüksek verimle kullanabiliriz. Bu kare açı, aynı zamanda Son Dördün evresiyle örtüşür; Ay Mars'a karşıt, Güneş'le kare açı yaparken sinirler gerilebilir. Son Dördün Ay evresi, bu gece Kova Ay'ın Boğa Güneş'ine kare yapmasıyla gerçekleşiyor ve bu, yeni bir şeyler başlatmaktan ziyade gözden geçirme ve eleme zamanını işaret ediyor. 27'sindeki Yeni Ay'a kadar, genellikle eksikleri tamamlama, envanter çıkarma ve en önemlisi gerekirse bırakma zamanı olarak değerlidir. Bu dönem, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamakla ilgilidir ve bu anlayış bizi hayatımızın kontrolünü ele almaya teşvik eder. İdeal olarak, bu çeyrek ayın kriz odaklı enerjisini üretkenliğe kanalize etmeliyiz.