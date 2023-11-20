Günlük burç yorumları: 21 Kasım 2023 Salı

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün sizi, düşüncelerinizi normalden biraz daha götürmek veya korkularınızla yüzleşmek için harika bir konuma getiriyor. Endişeler ve sizi geride tutan korkutucu düşünceler daha kontrol altına alınabilir bir halde. Bir tartışma duygusal bir çözünmeye yol açabilir ve bu mutlaka güzel konuşmak veya mükemmel kelimeleri seçmekle ilgili değildir. Bunun yerine, kelimelerin ardındaki niyetleri okuyabildiğiniz içindir. Bugün verme ve alma arasında güzel bir denge var; birine yardım ederek kendinizi daha güçlü hissedersiniz. Gün sonunda birçok şeyi çözüme kavuşturuyor ve rahatlıyorsunuz.