Günlük burç yorumları: 20 Temmuz 2023 Perşembe

20 Temmuz 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 19 Temmuz 2023 00:00
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  • Bu, insanlara tam olarak nasıl hissettiğinizi anlatmak için harika bir gün. Duygularınız her zamankinden daha istikrarlı, bu yüzden kendinizi açın ve yürekten konuşun. Dinlemeyi de ihmal etmeyin. Öğrendikleriniz gelecek için değerli olacak, bu yüzden kulak kesilin. Gerçek olana bir göz atın ancak kalbinizin tüm olasılıkları keşfetmesine izin verin. Duygularınızı takip edin ve içgüdülerinize güvenin. Çok şey kazanmaya hazırsınız. Yalnızlıktan hoşlanma eğiliminde olabilirsiniz ancak bugün her zamankinden daha münzevi geçmemeli. Stresi fiziksel bir aktivite yoluyla nötrlemek, zihniniz için en iyisi olabilir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün size bedeninizle bağlantı kurmanızı söylüyor ve bu vesileyle ruhsal bir iyileşme de mümkün. Şimdi ayrıca bazı şeylerden vazgeçmek de önemli ve cesur bir adım olabilir. Son zamanlarda bir şeye veya birine tutunuyorsanız, ipleri biraz gevşetmek gerekebilir. Elbette, rutinleri bırakıp yeni bir yola girmek korkutucu olabilir ancak evrenin sizin için daha fazlasını sakladığına güvenirseniz, sayfayı çevirme ve hayatınızın bir sonraki bölümüne başlama cesaretini bulacaksınız. Hayal gücünüz için yeni bir çıkış yoluna hazırsanız, bugün harekete geçme günüdür.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evren size şu anda boş bir tuval sunuyor ve onunla her şeyi yapabilirsiniz! Paletinizdeki en parlak ve en cesur renkleri kullanmaktan çekinmeyin. Hayal edin ve onu gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırlanın. Nitekim bugün çabalarınızın karşılığı vermek için oldukça müsait bir zaman. Hayatınız cesaretiniz kadar genişleyecek. Bir arkadaşınızın veya partnerinizin kendinizi yeniden değerlendirmenize neden olan bir sorunu olduğunda, ilişki sorunları ön plana çıkabilir. Kendinize zor soruları sorma zamanı. Bu sizin için olumlu bir ilişki mi? Onlarlayken kim olduğunuzdan memnunsanız, cevap evettir ancak sizi her zaman gergin veya suçlu veya gergin hissettirdiğini düşünüyorsanız, ciddi bir konuşma yapma zamanı gelmiş demektir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayallerinizi başkalarıyla paylaşmak, onlara giden yolu anlamanın iyi bir çözümü gibi görünebilir ancak dinleyicilerinizi dikkatle seçmelisiniz. Söyleyeceklerinizle gerçekten ilgileniyorlar mı? Arkadaşlarınızı içsel zihninizin sembolizmiyle sıkmaktansa, bu tuhaf fikirlerin akıp gitmesine izin vermek daha iyidir. Kendiniz hakkında çok fazla konuşmak için iyi bir zaman değil. Sizin için önemli olan, konuştuğunuz insanlar için her zaman önemli olmayabilir. Anlaşılmak ve onaylanmak arasında bir denge kurmaya çalışırken yorulmaktansa düşüncelerinizi yargılamadan veya onlara bir hikaye eklemeden yüzeye çıkması gereken şeyin kendini göstermesine izin verin. Eski ve yanlış düşünce kalıplarını yok ettiğinizde yaşamınızı daha iyi bir konuma çekebilirsiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Negatif enerjiyi görmezden gelir ve yolunuza çıkan tüm iyi enerjiyi kucaklarsanız, bugün kendinize güvenmeniz kolay olacaktır. Sizi sinirlendiren ve kendinizden şüphe duymanıza neden olan insanlardan uzaklaşın. Şu anda istediğin özgüveni bulmana yardım etmiyorlarsa hayatınızda da yer edinmemeliler. Hak ettiğinize inanıyorsanız, ihtiyacınız olan tüm desteği ve cesareti bulacaksınız. Zor bir durumda yanınızda olacak sandığınızdan çok daha fazla insan var. Kendinize, dostlarınıza ve şansınıza güvenin. Bu tamamen sizi mutlu edecek şeylerin peşinden gitmeniz gereken bir gün!

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geleceğiniz için ne istediğinizi düşünmek için bugün biraz zaman ayırın. Önünüzdeki yılların neler getirebileceğini hayal edin. İleriyi düşünmek sadece verimli değil, düpedüz eğlencelidir! Evren, onu elde etme yolunda ilerlemenize yardımcı olabilmesi için ona ne istediğinizi söylemenizi bekliyor. Bugün hayal gücünüzü serbest bırakın. En iyisini umun ve mükemmel sonucu hayal edin. Şimdi aşk, kendini birçok biçimde gösterebilir. Bu nedenle, bütün etiketlerden kurtulmaya çalışın. Hayatınızdaki her insanı size bir şeyler katabilecek biri olarak görün ve kalbinizin sevgi ve şükranla genişlemesine izin verin.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gününüze biraz eğlence katmak için elinizden gelen her fırsatı değerlendirin. Yaratıcı arayışlara ne kadar odaklanırsanız o kadar iyi! Birini gülümsetmek bugün kendinizi mutlu etmenin en kolay yoludur. Kaderin sizin için kusursuz bir plan kurduğuna güvenin. Çok fazla ileriyi düşünmekten ve endişelenmekten kaçının çünkü bugün sizden izlemeniz isteniyor. Hem dış gerçeklikte hem de iç dünyanızda olup bitenleri tarafsız bir bakış açısıyla izlemek size en çok katkısı olan şey olabilir. Sırf daha önce bir şeylerin kötü gitmesi bunun tekrarlanacağı anlamına gelmez. Her şeyin yoluna gireceğine inanmalısınız.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İstikrarlı bir zihin şu anda sizin için en büyük hediye. Huzurlu ve dingin bir zihinle kararlar alıyorsunuz. Büyük resmi görebilir ve ilerlemek için gereken emeği ortaya koyabilirsiniz ancak mutluluğunuz bu gelişime bağlı olmamalıdır. Her şeyin olması gereken zamanda en iyi şekilde olacağına güvenerek rahatlayın. Bugün uğraşmak zorunda kalacağınız tüm sorunlar ilk başta net olmayabilir ancak bazıları olacaktır. Bu yüzden bariz şeylerle hemen ilgilenin ve onu yoldan çıkarın. Günün geri kalanını hemen halledemeyeceğiniz diğer şeylerle uğraşmaya ayırın. Gri alanları keşfetmek eğlenceli olacak, bu yüzden kendinize bu alanların tadını çıkarmak için elinizden geldiğince zaman ayırdığınızdan emin olun. Kendinizi çok fazla, çok hızlı yapmaya zorlamak yalnızca sorunlarla sonuçlanır, bu yüzden yavaş gidin ve eğlenin!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün alacağınız güzel bir haber dikkatiniz dağıtıp sizi oldukça heyecanlandırabilir ancak gerçeklikten tamamen kopmamaya çalışın. Hâlâ tüm dikkatinizi gerektiren bazı işler var, bu nedenle gün içinde planlarınızı doğru şekilde yaptığınızdan emin olun. Bazı yeni fikirleri ve teknikleri kesinlikle denemeniz gerekse de çoğunlukla denenmiş ve doğru olana bağlı kalın. Yenilerini keşfetmeye başlamadan önce eski şeylerin yolunda olduğundan emin olun. Yeni bir döneme başlarken bahçenize ne bulmak istiyorsanız onu ekmeyi unutmayın. Zamanınız ve enerjini oldukça değerli ve bunları nereye harcayacağınız her zamankinden daha önemli.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi uzun bir süredir olduğunuz en tutkulu haliniz gibi hissediyorsunuz. Hayatı kendi kurallarınızla yaşamaya hazırınız! Tutkunuzun peşinden gitmeye ve geçmişte sizi korkutan riskleri almaya hazırsınız. Spontanlık iyidir ancak dürtülerinizle hareket etmek o kadar da iyi bir fikir olmayabilir. Aşk ve romantizm cephesinde de işler bu hafta parlak görünüyor! Hayatınızdaki özel biriyle birbirinizi yakından tanımanızı sağlayan bazı olaylar yaşanabilir. Bu dönemde birbirinize karşı ne kadar dürüst olursanız, aşkınızın çiçeklerinin açtığına o kadar çok şahit olacaksınız.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünkü süper gücünüz dengeli bir zihin ve hayatın size getirdiği her türlü zorlukla sakin bir şekilde başa çıkma yeteneği olabilir. Gün, hem ayakları yere basan hem de istikrarlı olan ve en fırtınalı havalarda bile yanınızda olmayı vaat eden bir insanı hayatınıza dahil edebilir. Koşulsuz sevilmek ve tüm girişimlerinizde desteklenmek, size oldukça iyi gelecek. Maalesef hayatınıza yeni giren birileri henüz üslubunuza veya yöntemlerinize alışmamış olabileceğinden biraz yanlış anlaşılabilirsiniz. Fazla düşünmeyin ve olayları kendi başlarına çözmelerine izin verin. Bu kaotik ortam hiç de uzun sürmeyecek.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir kapı kapandığında diğeri açılıyor ve bunu şimdi aklınızda çıkarmamalısınız. Sakin olun ve sürece güvenin. Bırakmanız istenen şeylerin, yaşam hikayenizde amaçlarına hizmet etmiş şeyler olduğuna güvenin. Dış gerçekliğinizin sizi inandıracaklarına rağmen, her şeyin sizin en yüksek ve en büyük hayrınız için gerçekleştiğine güvenin. Bugün etrafınızda bir drama olabilir ama muhtemelen bundan pek zarar görmeyeceksiniz. Uyum sağlama yeteneğiniz kurtarıcınız olacak. Hızlı hareket edecek ve her şeye hazır olacaksınız. Bugün sizi yenmek her zamankinden bile zor!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Başkalarının onayını almak için çok zaman harcıyor olabilir misiniz? Kişiliğinizi diğerlerine hitap eden bir kalıba sokmak yerine kendi çiçeğinizin topraklarını bulmaya çalışın. Özgünlük armağanını kucaklayın ve büyük, kötü dünyada kendinizin en vahşi versiyonu olun. Bu biraz riskli görünse de bir süre kendinize iç pusulanızı takip etme izni verin. Bugün size geçmişinizdeki önemli bir olayı hatırlatan bir şey veya birisini görebilirsiniz ve bir süre maziyi anma isteğinizle vakit kaybedebilirsiniz. Geçmişi anmak, sizinle birlikte hatırlayan biri olduğunda her zaman daha iyidir, bu yüzden o zamanlar hayatınızda olan birine ulaşın. Hayatınızdaki bu ortak zaman çok önemli olmayabilir ancak ne kadar ilerlediğinizi fark etmek ödüllendirici olacaktır.

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