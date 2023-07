Günlük burç yorumları: 20 Temmuz 2023 Perşembe

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bir kapı kapandığında diğeri açılıyor ve bunu şimdi aklınızda çıkarmamalısınız. Sakin olun ve sürece güvenin. Bırakmanız istenen şeylerin, yaşam hikayenizde amaçlarına hizmet etmiş şeyler olduğuna güvenin. Dış gerçekliğinizin sizi inandıracaklarına rağmen, her şeyin sizin en yüksek ve en büyük hayrınız için gerçekleştiğine güvenin. Bugün etrafınızda bir drama olabilir ama muhtemelen bundan pek zarar görmeyeceksiniz. Uyum sağlama yeteneğiniz kurtarıcınız olacak. Hızlı hareket edecek ve her şeye hazır olacaksınız. Bugün sizi yenmek her zamankinden bile zor!