Günlük burç yorumları: 20 Temmuz 2023 Perşembe

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayallerinizi başkalarıyla paylaşmak, onlara giden yolu anlamanın iyi bir çözümü gibi görünebilir ancak dinleyicilerinizi dikkatle seçmelisiniz. Söyleyeceklerinizle gerçekten ilgileniyorlar mı? Arkadaşlarınızı içsel zihninizin sembolizmiyle sıkmaktansa, bu tuhaf fikirlerin akıp gitmesine izin vermek daha iyidir. Kendiniz hakkında çok fazla konuşmak için iyi bir zaman değil. Sizin için önemli olan, konuştuğunuz insanlar için her zaman önemli olmayabilir. Anlaşılmak ve onaylanmak arasında bir denge kurmaya çalışırken yorulmaktansa düşüncelerinizi yargılamadan veya onlara bir hikaye eklemeden yüzeye çıkması gereken şeyin kendini göstermesine izin verin. Eski ve yanlış düşünce kalıplarını yok ettiğinizde yaşamınızı daha iyi bir konuma çekebilirsiniz.
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