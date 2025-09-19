Günlük burç yorumları: 20 Eylül 2025 Cumartesi

20 Eylül 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 19 Eylül 2025 07:33
ABONE OL

  • Bugün erken saatlerde Merkür, Uranüs ve Plüton ile üçgen açı yapıyor ve günlük hayatımızı iyileştirmek için akıllıca fikirler bulabiliriz. Algımızın arttığı, alışılmadık ama uygulanabilir fikirlerin ortaya çıktığı bir zaman. Ay, Aslan burcunda ilerleyecek, ardından Başak burcuna geçecek. Ayrıca Venüs de bugün cesur Aslan'dan çıkarak titiz Başak burcuna giriyor. Ay bu burçta iki günden fazla kalacak olsa da Venüs, 13 Ekim'e kadar Başak burcunda ilerleyecek. Venüs'ün Başak'taki seyri sırasında işimizden veya sağlık rutinlerimizden her zamankinden daha fazla keyif alabiliriz. Başarıyla tamamlanmış bir işin verdiği tatmin özellikle ödüllendirici olabilir.Faydalı bir amaca hizmet eden zevkler ve uğraşlar daha çekici hale gelir. Başak burcu hem duyusal hem de pratiktir. Sevgimizi, pratik yollarla ve jestlerle ifade ederiz; işlere koşmak, ayrıntılara dikkat etmek veya sadece sevdiklerimizin yanında olmak gibi. Ancak, bu döngüde biraz gerginlik olabilir; özellikle ilişkilerimizde endişelenme, fazla analiz etme veya kaygılanma eğilimine karşı dikkatli olmalıyız. Günün ilerleyen saatlerinde iki kincunx açıya ilerliyoruz: Venüs-Neptün kincunx'u ve Mars-Satürn kincunx'u. Kendimizi, olaylara gerçekçi bakmak ile bir hayali beslemek ya da görmezden gelmek arasında kalmış hissedebiliriz. Başkaları hakkında ya da kendi hislerimiz ve algılarımız hakkında şüpheler doğabilir. Bir konuyu zorla dayatma girişimleri muhtemelen dirençle karşılaşacaktır. Bu direnç içsel de olabilir; kararsızlık ya da korku bizi doğrudan harekete geçmekten alıkoyabilir. Kurallar, kısıtlamalar ve sınırlar ağır gelebilir ve isteklerimizle uyumlu hale getirilmesi zor olabilir. Sonuç olarak, zamanlamamız bozulabilir ve planlarımızı ayarlama ihtiyacı belirginleşebilir. Ay, Aslan burcunda Venüs ile kavuşum yaptıktan sonra boşluğa giriyor ve daha sonra Başak burcuna geçiyor.

    1 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün insanlarla, fikirlerle veya ihtiyaç duyduğun bilgilere bağlanmak için harika bir durumdasın. Bir duruma bakış açını geliştirmek ya da can sıkıcı bir ilişki sorununa çözüm bulmak için uygun bir zaman. Hayatında önemli biri hakkında yeni ve faydalı bir şey öğrenmek de büyük anlam taşıyabilir. Ayrıca bir görev, tutku veya amaç duygusundan da keyif alabilirsin. Kurduğun bağlantılar veya yaptığın konuşmalar oldukça aydınlatıcı ve verimli olabilir. Üretken, faydalı ve yardımcı olma arzusu güçlü bir motivasyon kaynağıdır. Hayatını iyileştirecek değişiklikler yapmak ya da yeni bir yola girmek için motivasyon bulabilirsin; bu, yakın zamanda edindiğin farkındalıklar ışığında sadece yeni bir tutum benimsemek kadar basit de olabilir. Arkadaşların değerli katkılar sunabilir ya da sen onlara faydalı bir şey paylaşabilirsin. Her iki durumda da tatmin edici paylaşımlar yaşanabilir. Yine de, günün ilerleyen saatlerinde etkisini göstermeye başlayan Mars-Satürn geçişi engelleri ve gerçekleri öne çıkarabilir. Bu geçiş, gerekirse yavaşlaman için faydalı bir dürtü sunar. Ancak bu "ders" yoluna çıkan bir gecikme ya da engel şeklinde gelebilir ve bu da can sıkıcı olabilir. Bu geçiş etkinken, harekete geçmektense bir sonraki adımını düşünmek daha iyidir!

    2 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, iş, para ve sağlık, bugün tartışmalar ve beyin fırtınaları aracılığıyla kazanç sağlayabilecek yaşam alanların olabilir. Yeteneklerini geliştirmek için fırsatları kollayabilirsin. Faydalı konuşmalar veya haberler zihnini açabilir ve bazı yüklerden ya da sıkıntılardan seni özgürleştirebilir. Bugünkü geçişler, ilişkilerini canlandırabilir ve sağlık, iyilik hali veya günlük rutinlerinle ilgili başarılı yeni yöntemler ve fikirler getirebilir. Hedeflerine ulaşmak için daha fazla kararlılık kazanıyor, hatta onları aşma hırsı da duyuyorsun. Bugün, olumsuz dikkat dağıtıcıları dışarıda bırakıp önemli olana odaklanma günü. İyileştirmeler yapmak ön planda. Mars'ın iş ve sağlık alanındaki etkisi bu günlerde seni işlerini halletmek için harekete geçirebilir ve bu faydalı olur. Ancak günün ilerleyen saatlerinde Mars, huysuz Satürn ile uyumsuz bir açıya ilerlediğinde yoluna çıkmadan önce aşman gereken bir engel belirebilir. Biraz uyumsuz hissedersen, rekabet gerektirmeyen ve talepkâr olmayan aktiviteler senin için geçici olarak daha uygun olabilir. Bu kısa geçiş sırasında kendini güvenle ya da akıcı bir şekilde ifade etmek kolay olmayabilir. En iyi sonuç için kesin kararlar almak yerine, ayarlamalar ve incelemeler yapmak daha uygundur.

    3 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün havayı temizleyen ya da sana güzel bir şekilde ilerleme hissi veren bir konuşma gerçekleşebilir. Mutluluk hedeflerin ya da sevdiğin biri hakkında bir şey öğrenmek şimdi güçlü bir rol oynayabilir. Bazı etkileşimlerinde hoş bir yoğunluk olabilir. İnsanlara, fikirlere ve yaratıcılıklara karşı sabırlısın ve uzun vadede, duyduğun bu saygı ödüller getiriyor. Özellikle romantizm, inançlar, fikirler ve yaratıcı uğraşlarla ilgili konularda sorunları çözebilir ve hayatına dair yeni bir içgörü kazanabilirsin. Şu anda nazikçe yönlendirme, ikna etme ve etkileme gücüne sahipsin. Ancak günün ilerleyen saatlerinde enerjinde ya da motivasyonunda gelgitler yaşayabilirsin. İçsel bir kaos hissediyorsan, dış dünyada çok fazla şey üstlenmemek muhtemelen daha iyidir. Sonuçlara varmak için zamanını al, ancak şunu da düşün: Şimdi yapacağın ayarlamalar seni daha güçlü bir konuma taşıyabilir. Engeller veya kısıtlamalar, muhtemelen sorumlulukların, kariyerin ya da üstlerinle ilgili, kendini gösterebilir ve seni yavaşlatıyor gibi görünebilir; bu yüzden sabır sana en çok hizmet eden şey olacaktır.

    4 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, aile meseleleri şu anda keskin bir şekilde odakta ve duygusal bir atılım tamamen mümkün. Fikirlerin yenilikçi, ev veya özel konular ise ruhunu ısıtıyor. Evle ilgili planlar ilerleyebilir. Sağlam bağlar kurmak da bugün senin için çok önemli ve katkıda bulunmak iyi hissettiriyor. Bir konunun sadece yüzeyini kazımakla yetinmiyorsun; işleri sonuna kadar görmeyi tercih ediyorsun. Kişisel veya aile hayatındaki yeni stratejiler ve gelişmeler umut verici, ayrıca konuşmalar, ya da daha fazla düşünce, faydalı ve aydınlatıcı olabilir. Anlamlı projelere yöneliyorsun ve araştırmalar değerli bir şey ortaya çıkarabilir. Mars'ın mevcut transiti kişisel hayatına odaklanmanı, konfora dikkat etmeyi ve daha fazla tanıdıklık ile öngörülebilirlik arzusunu teşvik ediyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde Mars'ın Satürn ile yaptığı uyumsuz açı etkisini göstermeye başlayacak ve bu da dış sorumluluklarla ilgilenme, becerilerini geliştirme veya faydalı bir şey öğrenmeye dikkat etme ihtiyacını vurgulayacak. İlk bakışta, bu iki dürtü arasında bir uzlaşma yolu göremeyebilirsin. Bu bölünmüş his nedeniyle, kendinden emin kararlar almak için en uygun zaman olmayabilir. Onun yerine küçük değişiklikler, iyileştirmeler, ayarlamalar ve düzeltmeler yapmayı hedefle.

    5 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, yeni ve özgün fikirleri eğlenceli bulmak bugün senin için oldukça doğal. Kalbine yakın bir konuyu konuşmak için alışılmadık bir konumdasın. Arkadaşların ve çevren sana yaratıcı düşünmede ilham verebilir veya seni yeni bir şey denemeye teşvik edebilir. Derin konular ve daha önce gizli kalan bilgiler de şimdi güçlü bir şekilde gündeme gelebilir. Geçmişte görmeye hazır olmadığın şeyleri artık fark etmen mümkün. Yakın bir ilişki veya ortaklık söz konusu olduğunda bağ kurucu bir an yaşanabilir. Biriyle birebir çalışmak karşılıklı fayda sağlayabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise, şimdilik kurallara uymak akıllıca olacaktır çünkü yargımız biraz yanıltıcı olabilir. Devreye giren Mars-Satürn açısı, spontane hareketleri kesebilir ve bir adım atmadan önce sürekli sorgulama veya aşırı düşünmeye neden olabilir. Önemli görüşmeler veya başlangıçlar için ideal bir zaman değil; biraz belirsizlik varsa başka bir günü beklemek daha iyidir. İlişkiyle ilgili zorluklar üretkenliğe engel olabilir ya da anlayış kazanmakta sorunlar yaşanabilir.

    6 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün pratik, finansal ya da iş konularında çığır açıcı veya dönüm noktası niteliğinde fikirler aklına gelebilir. En iyi sonuç için zihnini yeni bilgilere açık tutmaya çalış. Şu anda düşündüğün tüm planlar somut bir şeye dönüşmeyebilir, ancak içlerinden biri yerine oturabilir. Zihinsel ufkunu genişletmek bugün kilit nokta. İlginç fikirler veya planlar üretmekle keyifli bir şekilde meşgul olabilirsin. Önceliklerin daha net ve geleceğini güvence altına almana yardımcı olacak faaliyet ve projelere enerji harcama konusunda özellikle motive olabilirsin. Ayrıca bir planın ya da projenin ayrıntılarını sıkılaştırmak için de iyi bir zaman. Yine de, günün ilerleyen saatlerinde etkili olan Mars-Satürn geçişi seni bir şekilde yavaşlamaya teşvik ediyor. Bu, küçük bir "hayat dersi" veya gecikme şeklinde ortaya çıkabilir. Bir şeyi ileriye taşımaya çalışma eğilimin olabilir, ama öyleyse muhtemelen direnç ya da engellerle karşılaşacaksın. Mars şu anda para ve kaynaklar alanından geçtiği için bu, belirli bir satın alma, iş hamlesi veya para meselesiyle ilgili olabilir. Alternatif olarak, birinin onaylamaması veya inadı meseleye engel olabilir ve senin bir sonraki adımını kesebilir ya da keyfini kaçırabilir. Geçmişte bir şeyi yanlış değerlendirdiysen, bu şimdi açığa çıkabilir ve bir düzeltme gerekli olabilir. Ancak şimdi yapacağın küçük değişiklikler, ileride büyük fark yaratabilir.

    7 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün üzerinde çalıştığın ya da incelediğin bir şeyle ilgili keşiflerinle öne çıkabilirsin; ya da çeşitli ilgi alanlarındaki son gelişmeleri yakalamak için hevesli olabilirsin. En iyi sonuç için seni heyecanlandıran ve motive eden yeni fikirler ve bakış açıları aramaya çalış. Yakın zamanda yaşadığın bir probleme cevap gelebilir. Şu anda daha fazla etkiye sahipsin ve başkaları seni büyük olasılıkla gayet iyi karşılayacaktır. Sağlık, yaratıcı projeler, kişisel çekicilik, romantizm ya da çocuklarla ilgili konularda iyi bir konumda olabilirsin. Sana büyük fayda sağlayacak bilgiler elde edebilirsin veya gelen geri bildirimler belirleyici olabilir. Bir konuşma, düşünce süreci ya da günlük notu, son dönemdeki zihinsel gerginliği atmana yardımcı olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde ise, burcunda ilerleyen Mars'ın Satürn ile yaptığı uyumsuz açı spontane akışı geçici olarak bozabilir. İdeal olarak, şimdi yaşanan yavaşlamalar veya gecikmeler, problemli alanlara işaret eder. Bu engeller sonucunda yapacağın ayarlamalar nihayetinde lehine olabilir. Bu, planlar ya da sonraki adımlar konusunda ikilemlere yol açan kısa bir dur-kalk dönemi (çoğunlukla dur) olabilir. Öfkeye ya da kırgınlığa fazla zaman harcamamaya çalış; biraz dikkate almak faydalıdır ama üzerinde fazla durmaktan kaçın. Şimdi gösterilen sabırsızlık küçük de olsa zarar verebilir.

    8 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün gizli olan bir şeyi açığa çıkararak arınma ya da rahatlama hissinden keyif alabilirsin. İç dünyan güçlü bir çekim yaratıyor ve samimi konuşmalar ilham verici olabilir. Perde arkasına odaklanmanı sağlayacak yeni fırsatlar doğabilir. Neyse ki fikirler ve iletişim iyi akıyor. Gelen yeni içgörüler veya bilgiler özellikle faydalı olabilir. Aile üyeleri ya da sevdiklerin değerli veya anlamlı bir şey paylaşabilir. Başkalarının gözden kaçırdığını görme konusunda harika bir konumda olabilirsin. Gün ilerledikçe, geçişler sabırsızlığı cezalandırma, ayarlama ve düzeltmeleri ise ödüllendirme eğiliminde. Cesur adımlar için daha uygun bir zamanı beklemek daha iyi olacaktır! Mars şu anda gizlilik alanından geçerken, bastırılmış öfke beklenmedik anlarda ve şekillerde ortaya çıkabilir. Bir hamle yapmaya çalışırsan, dışarıdan gelen onaylamama durumlarınu ya da engelleri hissedebilirsin ki bu seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ya da biri senin eylemlerine karşı çıkıyor ya da isteklerini görmezden geliyor gibi olabilir. Bunun yerine, yapmak istediklerinin önüne geçen sorumluluklarınla ilgili olabilir. Arzularını paylaşmadan ya da kendini ortaya koymaya çalışmadan önce ne istediğini anlamaya daha fazla zaman ayırmak muhtemelen en iyisi olacaktır.

    9 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün biraz mesafe koymak, özellikle bir ilişkiyle ilgili konularda, sana olayları daha net görme imkânı verebilir. İnsanlar ve çevren yeni yöntemler ve fikirler için sana ilham verebilir. Sosyal hayatın canlanıyor ve güzel bir iletişim ya da bilgi akışı sana faydalı olabilir. Arkadaşlıklar veya özel projelerle ilgili ortaya çıkan farkındalıklar güçlü olabilir. İkna etmek, paylaşmak ve bağlantı kurmak için ideal bir konumdasın. Öğrenme kolayca akıyor ve kişisel projelerin ya da ilgi alanların seni tamamen içine çekebilir. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde etkili olan Mars-Satürn geçişi ilham ve motivasyondaki kesintiler nedeniyle küçük zamanlama sorunlarına işaret edebilir. Sosyal aktivitelere katılma isteğin güçlü olabilir, ama aynı zamanda kişisel bir mesele ya da sorumlulukla ilgilenme ihtiyacıyla da çelişebilir. Kişisel ya da ev hayatın, çeşitlenmeye, denemeye ve kendini eğlendirmeye yönelik gerçek ihtiyacının önüne geçiyorsa, bu, dengeyi sağlama gerekliliğini fark etme zamanıdır.

    10 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün aynı şeyleri farklı yollarla yapmaya açık olmak, fırsatların anahtarı olabilir. Etkiler, iş, ev işleri ve sağlıkla ilgili yeni fikirleri ve olasılıkları keşfetmeni teşvik ediyor. Başkaları senin fikirlerine, bakış açına veya zekana daha fazla dikkat ediyor ve bir problem alanını aşmak kendini daha hafif hissetmeni sağlayabilir. Kariyer veya para ile ilgili değerli bir sonuca varabilirsin. Neyin işe yaradığına dair sezgisel bir anlayışın var ve neyin o kadar önemli olmadığını belirleyebilirsin. Anlamlı konuşmalar ve olumlu duyumlar güçlü bir şekilde rol oynayabilir. Üretken olmak, şu anda bir ihtiyacını tatmin edebilir. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde etkili olan Mars-Satürn geçişi, bir planı geçici olarak aksatabilir veya evren, seni yavaşlatan bir hatayı veya gerçeği işaret ediyormuş gibi görünebilir. İdeal olarak, sadece küçük ayarlamalar yapmak ve ardından işleri tekrar rayına oturtmak yeterli olacaktır. Mevcut proje veya girişim ne kadar heyecan verici olursa olsun, doğru yapmak için yavaşlamak faydalı olabilir ve işte tam da bu zamanı, durumu düzeltmek için kullanmak uygun olabilir.

    11 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugünün enerjileri yaratıcı veya benzersiz konuları keşfetmek için uygun. Romantik, eğitimle ilgili veya yaratıcı fırsatlar karşına çıkabilir ve serbest düşünmeye zaman ayırmak faydalı olur. Yine de, pratik zekân bugün iyi çalışıyor. Okuma, dinleme, konuşma, öğrenme ve değerli bilgiler edinme süreçlerinde iyi bir enerji seni takip ediyor. Bir fikirden ilham alabilir, bir durumu yeni bir bakış açısıyla anlayabilir veya gelecekteki projelerini olumlu etkileyecek heyecan verici bir şey öğrenebilirsin. Yeni bir ilgi alanı veya çalışma ufukta olabilir. Özellikle keşfedilmemiş konular ve fikirler seni cezbedebilir. Günün ilerleyen saatlerinde etkili olacak Mars-Satürn geçişi nedeniyle işleri hafif tutmak ve tamamen yeni projeler veya girişimler başlatmaktan kaçınmak daha iyi olabilir. Sonuca ulaşamadığında aşırı düşünmek can sıkıcı olabilir. İsteklerini mi takip edeceğin yoksa işleri mi pratik tutacağına karar vermek konusunda içsel bir mücadele yaşayabilirsin. Önemli taahhütler ve kararlar almak muhtemelen uygun değil. Hem mali gerçeklerle hem de değişim korkusuyla ilgilenmek, yeni ve egzotik bir şeye yönelmek kadar ön planda olabilir. Bu geçici enerjiyle, direnç hissediyorsan fazla zorlamamak ve işleri doğal akışına bırakmak en iyisidir.

    12 / 13

  • 20 EYLÜL 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, şu anda ilginç ve faydalı bilgiler dolaşıyor olabilir. Bugün herhangi bir sağlıklı paylaşım heyecan verici olsa da, aynı zamanda faydalı veya pratik bir şey öğrenmeyi de arzuluyorsun. Doğal ve içgüdüsel olarak doğru bilgileri çekiyorsun ve bağlantılar avantaj sağlayabilir. Konuşmalar ve ilişkiler büyük olasılıkla lehine çalışacak. Kendini daha yönlendirilmiş ve hedef odaklı hissettikçe, konsantrasyonun da artıyor. Yine de, günün ilerleyen saatlerinde etkili olacak Mars-Satürn geçişi, hataları fark etmek için yavaşlamamıza yardımcı olan biraz kısıtlayıcı bir enerji sunuyor. Nihayetinde faydalı olsa da, anında iyi hissettirmeyebilir. Başkaları şimdi biraz itici veya disiplinsiz görünebilir ve sen işleri basit ve sorumlu tutmayı tercih edersin. Alternatif olarak, her arzunu ifade ettiğinde veya bir eylemde bulunduğunda bir engelle karşılaşıyorsun ya da biri seni yanlış anlıyor gibi görünebilir. En iyi sonuç için, sınırlamalara hemen tepki vermek yerine bir sonraki adımını planlamaya çalış.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.