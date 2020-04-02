Günlük burç yorumları! (2 Nisan 2020 Perşembe)

2 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Bugün önemli kararlar alırken içgüdülerinize güvenin ve kimsenin sözlerine aldırış etmeyin. En doğru kararı verecek olan sizsiniz, unutmayın.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Muhtemelen önemli bir telefon ya da ziyaretçi beklemektesiniz. Bu bekleme süreci sizin için sıkıntılı geçiyor olmalı. Kendinizi oyalayacak bir şeyler bulmalısınız.

     

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir konu hakkındaki kesin görüşleriniz değişmeye başlamış gibi. Geleneksel fikir ve değerlere kendinizi daha yakın hissettiğiniz bir dönemde olmalısınız.

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