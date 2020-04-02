2 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
02 Nisan 2020 Perşembe
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Bugün önemli kararlar alırken içgüdülerinize güvenin ve kimsenin sözlerine aldırış etmeyin. En doğru kararı verecek olan sizsiniz, unutmayın.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Muhtemelen önemli bir telefon ya da ziyaretçi beklemektesiniz. Bu bekleme süreci sizin için sıkıntılı geçiyor olmalı. Kendinizi oyalayacak bir şeyler bulmalısınız.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir konu hakkındaki kesin görüşleriniz değişmeye başlamış gibi. Geleneksel fikir ve değerlere kendinizi daha yakın hissettiğiniz bir dönemde olmalısınız.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün anlam veremediğiniz bir şekilde kendinizi mutsuz hissediyor olabilirsiniz. Son zamanlarda hareketsiz kalmanızdan dolayı enerjiniz düşmekte. Duygu durumunuzun normalden farklı olmasının sebebi de kesinlikle bu.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün egzersiz yapmakla kitap okumak arasında kalmış gibi hissedebilirsiniz. Neden ikisini de yapmayasınız ki? Günü doğru planlayın yeterli.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok önemli bir şeyi unutmuş gibi hissediyorsunuz, değil mi? Biraz detaylı bir şekilde düşünürseniz bunun ne olduğunu hemen hatırlayacaksınız.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yeni bir projeye başlamayı planlıyorsanız bugün ilk adımı atmak için doğru gün değil. Etrafınızdaki insanlar dikkatinizi dağıtabilir ve bu sebepten dolayı verimli çalışamayabilirsiniz.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşinizle ilgili önemli görüşmelerin ertelenmesi canınızı sıkabilir. Bu durumun biraz daha süreceğini söylemeliyiz. Alışmaya çalışmalısınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tüm planlarınızı iptal etmeniz gereken bir gündesiniz. Evdeki işlerinizi yoluna koymadan başka sorumluluklarınıza zaman ayıramayacağınızın farkına varın. Önceliklerinizi belirleyin.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İşler almış başını gidiyor ve siz yapmanız gerekenlerin altında eziliyorsunuz. Odaklanmaya devam edin ve işleri olabilecek en kısa sürede teslim edin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Partnerinize karşı imkansız beklentiler içinde olmayın. Onu olduğu gibi kabullenin, eğer bunu yapamıyorsanız da kimsenin zamanını boşa harcamayın.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yorgun olmasanız da kendinizi hiç enerjik hissetmediğiniz bir gündesiniz. Çalışmak istemiyor, tüm gün yatmak istiyorsunuz. Bir günlüğüne tembellik yapmaktan zarar gelmeyecektir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Zayıf yönlerinizin sizi alt etmesine izin vermemelisiniz. Kendinize güvenen duruşunuzdan ne olursa olsun vazgeçmeyin. Güçlü biri olduğunuza inanın.
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