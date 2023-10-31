Günlük burç yorumları: 2 Kasım 2023 Perşembe

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kadere güvendiğinizde, her şeyin tam olması gerektiği anda gerçekleştiğine güvenirsiniz. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. O halde, hepsi için şükrederken, etrafınızı saran neşenin, güzelliğin ve zarafetin kıymetini bilin. Alma yeteneğiniz, rahatlama yeteneğinizle doğru orantılıdır. Aşk söz konusu olduğunda ise imkansıza inanın. Hayatınızdaki bir talip gerçek duygularını ortaya çıkarabilir, arzuladığınız ve hak ettiğiniz türden bir birlikteliğe yer açabilir. Aşık olmak için ne muhteşem bir zaman!
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