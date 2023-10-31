Günlük burç yorumları: 2 Kasım 2023 Perşembe

2 Kasım 2023 Perşembe, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 31 Ekim 2023 10:51 Güncelleme: 31 Ekim 2023 12:53
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  • Kendinize sınırlar koyarak kendinize daha fazla öz disiplin kazandıracağınızı düşünebilirsiniz ancak durum kesinlikle böyle değil, özellikle de kendinizi akışa bırakmanın daha iyi olacağı bugünlerde. Kendi kendinize uyguladığınız kısıtlamalara son verin! Yaşamınızda daha fazla özgürlüğe ihtiyacınız var ve kendinize bu özgürlüğü vermelisiniz. Her şeyi dakikasına kadar planlamayın. Kendiliğindenliğe ve son dakika fikirlerine yer bırakın. Zaten genellikle en iyi anılar bunlardan çıkar. Yaşamınızın sürprizlerle ve güzelliklerle dolu olması için kendinize biraz izin vermelisiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün içinizdeki psişik gücü ortaya çıkarma havasındasınız. Bir dost toplantısına ev sahipliği yapmayı, katılmayı veya en iyi arkadaşınızla bir araya gelmeyi düşünüyorsanız, bu sizin işaretiniz! Başka bir kişinin hayatına daha fazla dahil olmak zor bir şey olabilir. Çok kısa sürede çok fazla şey paylaşmak istemezsiniz ancak gerçekten bağlantı kurma fırsatı olduğunda da geri durmak istemezsiniz. Bu hassas denge, işleri yavaştan alırsanız kolaylıkla başarabileceğiniz bir şeydir. Kendinize ve onlara değişikliklere alışmaları için gerekli alanı ve zamanı verirseniz, her şey sorunsuz ilerleyecektir. Yeter ki acele etmeyin, kimse bir yere gitmiyor.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi bazen öyle hissetseniz de aslında sıkışıp kaldığınız yok. Farklı hareket etme, farklı seçim yapma izniniz var. Kafanızın içinde çok fazla zaman harcadığınızı düşünüyorsanız, bedeninizle ve nefesinizle bağlantı kurmanın zamanı gelmiştir. Kendinizi dinleyebileceğiniz bir alan yaratmak şimdi her şeyden önemli olabilir. Başarının tadına vardığınız anda, kendinizi kötü hissetmenize neden olacak bir şey ortaya çıkar. Belki başka biri sizi kıskanıyor ve sizi şüpheye düşürecek şeyler söylüyor. Belki de şüphe, refahı hak etmediğinizi söyleyen içsel bir kaynaktan geliyor. Bu durum sizi rotadan saptırmasın. Planlarınızla ilerleyin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Her şeyi kendi başınıza yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz ancak bu yanlış kontrol duygusu bir tuzaktır Sevgili İkizler. Bu, sizi en yaratıcı hayatınızı yaşamaktan ve kendinizin en parlak ve en cesur versiyonu olarak ortaya çıkmaktan alıkoyar. Sadece bir hatırlatma: Hayatınızın yaratıcısı olduğunuzu anlayarak, ipleri yeniden ele alabilirsiniz. Bugün yeni bir dünyaya adım atmaktan korkmanıza gerek yok. Enerjiniz sizi hayal kırıklığına uğratmayacak aksine yeni ve zorlu olayları deneyimleme arzunuz daha da güçlenecek. Bu özgüven duygusunu elde etmek için konfor alanınızın dışına çıkıp yeni bir görev veya hobi denemekten daha iyi bir yolu yoktur. Derin bir nefes alın ve işe koyulun. Daha ne bekliyorsunuz?

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu, kabuğunuzdan çıkma zamanı olabilir. Bu, karşınıza çıkan davetlere evet deme ve aslında her davetin gözdesi olduğunuzu hatırlama zamanı! Nitekim bu ışıltılı gün bile bazı eleştirileri bünyesinde barındırabilir. Herkes üstenci ve emir veren halinizi sevmeyebilir bu yüzden biraz daha yumuşak olmak çok şey kazandırabilir. Eğer insanlar yapabileceklerinizi kısıtlamaya çalışıyorlarsa, gerilmeden bu engellerin etrafından dolaşın. Hayatınızın kontrolü sizdedir ve bunu kendinize hatırlatmanın tam zamanıdır. Geminizi nereye gitmesini istiyorsanız oraya yönlendirin ve yolculuğunuza başlayın. Şu anda sadece kendi hedeflerinizi gerçekleştirin. Daha sonra tüm kurallara uyma konusunda endişelenin.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sonsuza kadar kendiniz üzerinde çalışıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Sürekli olarak gölgelerinizle yüzleşmenize gerek yok. Ancak kendinizi tekrar tekrar aynı döngünün içinde buluyorsunuz. Sadece bir hatırlatma: Büyüdüğünüz yanlarınızı kabullenmenin zamanı geldi. Artık iyiliğinize hizmet etmeyen parçalarınızla vedalaşın. Hayatınızın bu bölümü, içinizdeki savaşçıyı dışarı çıkarmanızı gerektiriyor. Bu her ne kadar zorlu bir süreç olsa da sonucunda kazandıklarınız bütün çektiklerinize değecek!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Telkin ve tezahür şu an en büyük yardımcılarınız olabilir. Zihniniz, istediğiniz her şeyi elde etmek için gereken her şeye sahip. Bu zaman, en iyi insanlarınızla en iyi hayatınızı yaşamanızı sağlar! Hayatınızın tuvalini kullanabileceğiniz en parlak ve en cesur renklerle boyadığınızı görüyor. Dahası, yaratıcı enerjinizin özgürce aktığını göreceksiniz. Bugün meydana gelen değişimi anlamak için olaylara farklı bir perspektiften bakmalısınız. Yavaş bir özgürleşme süreci ivme kazanıyor. Şimdi eski komplekslerinizden kurtulacak ve yenilenmiş olarak ortaya çıkacaksınız. Aile ilişkileri biraz zarar görürse paniğe kapılmayın. Sıkıntı yalnızca geçicidir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kadere güvendiğinizde, her şeyin tam olması gerektiği anda gerçekleştiğine güvenirsiniz. Ne bir dakika önce, ne bir dakika sonra. O halde, hepsi için şükrederken, etrafınızı saran neşenin, güzelliğin ve zarafetin kıymetini bilin. Alma yeteneğiniz, rahatlama yeteneğinizle doğru orantılıdır. Aşk söz konusu olduğunda ise imkansıza inanın. Hayatınızdaki bir talip gerçek duygularını ortaya çıkarabilir, arzuladığınız ve hak ettiğiniz türden bir birlikteliğe yer açabilir. Aşık olmak için ne muhteşem bir zaman!

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kayıp ve acıyı yaşadınız çünkü bunu öğrenmeni gerekiyordu, çünkü bu, ruhunuzun bu yaşamda büyümeyi seçtiği şeydi. Neyse ki, bu eski hikayeye tutunmak zorunda değilsiniz. Kendi hayatınızın yaratıcısı olduğunuzu ve Evrenin yansıttığınız düşünce ve inançların size mümkün olan en iyi şekilde geri yansıyacağını anlıyorsunuz! Günlük yaşamınızda bir şeyi değiştirmeyi arzuluyorsanız, bunu şimdi yapın. Aradığınız değişiklik ister evde, ister işte, ister fiziksel ister duygusal olsun, hayatınızın mevcut durumunu ciddi şekilde altüst etmekten korkmayın.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda gün size berraklık armağanını bahşediyor. Kim olduğunuzu biliyorsunuz ve diğeriyle birlikte ne yaratmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu nedenle, nasıl bir hayat hayal ettiğiniz konusunda onlarla açık ve dürüst bir konuşma yapın. İçinizden bir ses onların bu ilişkinin geleceği konusunda sizinle aynı fikirde olduklarını söylüyor! Yine de her zamanki senaryoyu takip etmekten hoşlanmamanız anlaşılabilir. İyi haber şu ki, artık dünyanın her köşesini ziyaret etmek ve sizinle her türlü maceraya atılmak isteyen bir gezgin arkadaşınızla güçlerinizi senkronize etme fırsatınız var.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir süredir yaratıcılığınızın tıkandığını hissediyorsanız ruh halinizi, havanızı ve enerjinizi değiştirmenin zamanı geldi. Doğaya çıkmanın ve hayatın başına gelmesine izin vermenin zamanı geldi. Mutluluğunuzun peşinden gitmenin ve bilinçli olarak ruhunuzun şarkısını uyandıran şeyin peşinden gitmenin zamanı geldi. Geriye kalan her şey eninde sonunda yerine oturacaktır. Yeni bir işe yatırım yapmayı veya elinizdeki altın bir fırsata evet demeyi planlıyorsanız, teklifi dikkatlice okuyun ve kendinize 'bunun benim için ne faydası var?' diye sorun. Dikkatli olmak iyi bir fikir. Ne olursa olsun ruhunuzun şarkısını uyandıran şeyin peşinden gidin.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayata bir çok açıdan daha yeni başlıyorsunuz! Yapılacak, keşfedilecek çok şey var. Kaderin size uçmanız için alan yarattığına güvenerek, hayallerinizde sınır tanımayan bir politika benimseyin! Evet bu, mükemmellik fikrinden kopmak ve sizi engelleyen birçok sosyal kısıtlamadan kurtulmak anlamına geliyor. Gerçek şu ki, neler yapabileceğinizi zaten biliyorsunuz. İç ya da dış hiçbir gücün sizi tuhaf ve harika fikirlerinize hayat vermekten ve en iyi yaşamınızı ortaya koymaktan alıkoymasına izin vermeyin!

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Herhangi bir zamanda iki seçeneğiniz vardır: Ya akıntıya karşı yüzmek ya da evrenin ritmine ve akışına teslim olmak. O halde, her şeyin sizin için olduğunu kendinize hatırlatırken kendinizi evrenin ritmine ve akışına teslim edin. Kişilerarası ilişkileriniz söz konusu olduğunda şefkatle yaklaşmak iyi bir fikirdir. Tetikleyicilerinizi ve aşırı tepki verme ihtiyacınızı gözlemlemek için dikkat kesilin. Şu anda hayatınızda hafif değişim rüzgarları esiyor. Yenilik hissiniz var ve dünyaya karşı açık bir tavrınız var. Bazı dış olaylar size somut bir şekilde yeni bir hayata doğru ilerlediğiniz izlenimini verir. Hoş sürprizlerle karşılaşmayı bekleyebilirsiniz.

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