Günlük burç yorumları: 2 Eylül 2025 Salı

2 Eylül 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 01 Eylül 2025 10:14
ABONE OL

  • Satürn bugün Balık burcuna geri dönerek buradaki geçişini (13 Şubat'a kadar) tamamlamak üzere hareket ediyor. Satürn, Balık burcundaki geçişine ilk olarak Mart 2023'te başlamış, buradaki yolculuğunu bu yıl 24 Mayıs'a kadar sürdürmüş ve ardından Koç burcuna geçmişti. Bu geçişten sonra Satürn geri hareketine başlamıştı ve şimdi retro hareketteyken Balık burcuna geri dönüyor. Satürn, Şubat ayında yeniden Koç burcundaki transitine başlamadan önce beş aydan uzun bir süre Balık burcunda yolculuğuna devam edecek. Önümüzdeki aylarda yarım kalmış işlere geri dönebiliriz. Bugün Mars ile Uranüs arasında oluşan küçük ama zorlayıcı etkileşim, huzursuz hissetmemize neden olabilir. Bir değişim isteği duyabiliriz, fakat nereden başlayacağımızı bilemeyebiliriz. Elbette bu, dikkatli olmazsak başımızı derde sokabilir. Dürtüyle hareket etme veya risk alma eğilimi olabilir. Ay, cesur Yay burcundaki geçişine akşam saatlerine kadar devam edecek ve ardından sağduyulu Oğlak burcuna geçecek. Ay, burç değiştirmeden hemen önceki son açısını (Satürn ile kare) yaparak boşluğa girecek ve daha sonra Oğlak burcuna geçtiğinde bu kısa boşluk dönemi sona erecek.

    1 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Satürn bugün gizlilik alanınıza geri dönüyor ve burada 13 Şubat'a kadar transit yapacak. Bu hareketle birlikte perde arkasında yeniden düzenlemeniz gereken daha çok şey olacak. Geçmişten kalan sorunlarla uğraşıyorsunuz. Bu, Satürn'ün güneş haritanızın bu alanındaki son geçiş dönemi, çünkü Satürn Şubat'ta burcunuza dönecek ve bu kez uzun süre kalacak. Mayıs ayından bu yana Satürn burcunuzda bulunuyordu ve bu transit, hayatınızdaki yapı ve rutinleri sağlamlaştırmanızı sizden istemişti. Şimdi ve Şubat ortasına kadar Satürn burcunuzu geçici olarak terk ederek, sizden bir önceki burca geri dönüyor. Bu da, Satürn yeniden burcunuza girmeden önce, geçmişten gelen ve sizi engelleyen konuları toparlama şansı veriyor. Gerçekle hayali ayırt etme, artık işlevini yitirmiş projeleri sonlandırma ya da yarım kalmış işleri tamamlama, ayrıca geçmişten gelen dertleri, suçluluk duygularını ve rahatsız edici meseleleri ele alma zamanı. Hayatınızda zayıf kalan noktaları, ilerlemenizi baltalayan tutum ve koşulları fark edip, özgüvenle yolunuza devam etmenizi engelleyenleri geride bırakmanız için hâlâ yapmanız gereken biraz daha iş var.

    2 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Satürn bugün arkadaşlıklar, sosyal çevre, iş gelirleri ve hedef belirleme alanınıza geri dönüyor ve burada Şubat ayına kadar birkaç ay sürecek olan geçişini tamamlayacak. Bu transit size yabancı değil. Aslında Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar aktifti ve bu dönemde sizi bazı gerçeklerle yüzleştirmiş, zaman zaman bu yaşam alanlarında sınavlar ve zorluklar getirmiş olabilir. Önümüzdeki aylarda (13 Şubat'a kadar) daha fazla sadeleşme gerekli olacak. Yine de bu dönem, uyum sağladığınız gruplar, arkadaşlıklar ve mutluluk hedeflerinizle ilgili öğrendiğiniz dersleri sindirme ve pekiştirme zamanı. Bir arkadaşlığı ya da bir grup veya ekiple olan bağınızı yeniden değerlendirme şansı buluyorsunuz. Ayrıca uzun vadeli planlarınızı ve iş girişimlerinizi sağlamlaştırma, iş gelirlerinize iyi baktığınızdan emin olma zamanı. Bugün Ay günün büyük bölümünde yakınlık alanınızda ilerleyecek ve dikkatinizi sizin için önemli veya anlamlı bir şeye yoğunlaştırmanız mümkün. Günün ilerleyen saatlerinde Ay ruhsal alanınıza geçiyor ve daha fazla özgürlük ve alan isteği duyuyorsunuz.

    3 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Satürn'ün bugün onuncu güneş evinize geri dönmesi, uzun vadeli hedefler, sorumluluklar ve kariyer alanlarında daha fazla (ve son) çalışmaya işaret ediyor. Şubat ortasına kadar bu yaşam alanlarında geçmişe dönüş söz konusu olabilir ve dikkatli bir değerlendirme gerekebilir. Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar Satürn güneş haritanızın bu alanında ilerledi ve şimdi son birkaç aylık bir dönem için geri dönüyor. Bu transit sırasında yeni sorumluluklar üstlenmiş olabilirsiniz, ancak geçmişteki uzun vadeli çabalarınızın karşılığını da almış olabilirsiniz. Bu dönem, başkalarının başarılarınızın, performansınızın ve belki de çok gurur duymadığınız anların daha farkında olduğu bir süreçti. Önümüzdeki aylarda (13 Şubat'a kadar) bir iş projesine geri dönebilir veya profesyonel hayatınızı ya da büyük planlarınızı ve yapılarını sağlamlaştırmak için yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz. Bu, yaşanan dersler ve tutum değişiklikleri üzerine düşünmek, daha güçlü bir sorumluluk ve başarı duygusu geliştirmek için uygun bir zaman. Günün ilerleyen saatlerinde Ay yakınlık alanınıza geçiyor ve birkaç gün boyunca dikkatinizi yoğunlaştırmak ya da uzmanlaşmak isteyeceksiniz.

    4 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Satürn'ün bugün dokuzuncu güneş evinize geri dönmesi, eğitim, hukuk, yayıncılık veya seyahat konularında Şubat ortasına kadar bir geri dönüşe işaret ediyor. Bu yaşam alanlarında geçmişe dönmeniz mümkün ve dikkatli bir değerlendirme gerekiyor. Satürn, birkaç ay kariyer alanınızda bulunduktan sonra şimdi güneş haritanızın bu bölgesindeki son yolculuğunu yapıyor. Bu size becerilerinizi tazeleme, bilginizi artırma ve projeleri tamamlama fırsatı sunuyor, ki bunlar gelecekteki işinizi destekleyecek. Ayrıca son deneyimler üzerine düşünmek ve dünyadaki yerinizi daha net bir şekilde anlamak için de uygun bir zaman. Bu dönem, kariyer değerlendirmelerine, değişimlerine veya yeniden tanımlamalara daha iyi hazırlanmanıza yardımcı olacak. Yeni ve faydalı şeyler öğrenmek için bulabildiğiniz her fırsatı değerlendirin. Ertelemeyi aşmanıza yardımcı olacak bir program izlemeniz de en iyisi olabilir.

    5 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Satürn'ün bugün sekizinci güneş evinize geri dönmesi, yakınlık, borçlar ve bağımlılıklar alanlarında daha fazla çalışmaya işaret ediyor. Bu yaşam alanlarında geçmişe dönmeniz mümkün ve dikkatli bir değerlendirme gerekiyor. Bu geri çekilmeyle birlikte, borçlar ve ödenmesi gereken paralar, yakınlığa bakış açınız ve ilişkilerle ilgili yarım kalmış işlerinizi 13 Şubat'a kadar yeniden ele almanız olası, çünkü Satürn o tarihte kalıcı olarak ilerleyecek. Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar Satürn'ün haritanızın bu alanındaki transiti sırasında öğrendiğiniz bazı dersleri pekiştirme zamanı. Önümüzdeki aylar, destek sistemlerinizi ve ihtiyaçlarınızı daha güçlü bir şekilde anlamanız açısından önemli olacak. Bugün özel biriyle yapıcı konuşmalar ya da faaliyetler öne çıkabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay iş ve sağlık alanınıza geçiyor ve birkaç gün boyunca günlük işlerinizi düzene sokmaya özel bir önem veriyorsunuz.

    6 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Satürn bugün birkaç aylığına ilişki alanınıza geri dönüyor. Bu hareket, bir ilişkide yarım kalmış işleri toparlama ya da Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar bu alandaki Satürn transitiyle gelen dersleri pekiştirme zamanı demek. Bu dönem, kapanış yapmak ve çözülmeden kalmış ilişki meselelerini ele almak için uygun bir dönem. Satürn bağlılık, yapı, gerçeklik ve olgunlukla ilgilidir ve bu transit ile birlikte bu temalar sizin ortaklıklarınıza ya da yakın bağlarınıza yöneliyor. Sanki aynı konuları tekrar gözden geçiriyormuşsunuz gibi görünebilir, ancak bu değerlendirme süreci sonunda sizin yararınıza olabilir. Günün ilerleyen saatlerinde Ay neşe alanınıza geçiyor ve yaratıcı uğraşlar arayışına yönelebilirsiniz.

    7 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Satürn iş ve sağlık alanınıza geri dönerek buradaki son geçişine başlıyor. Bu durum, pratik işleriniz, günlük rutinleriniz veya sağlık konularınızda yeniden yapılanma ve düzenlemelere işaret ediyor. Satürn 13 Şubat'a kadar güneş haritanızın bu alanında kalacak ve iş, günlük düzen ve sağlıkla ilgili yarım kalmış işleri toparlamanız için sizi destekleyecek. Satürn burada temizlik, sadeleşme, düzen kurma ve işlerin yoluna girmesiyle ilgilidir. Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar zaten bu enerjiyi deneyimlemiştiniz ve şimdi bu alanlardaki yolculuğunun son aşamasına girmiş bulunuyor. Önümüzdeki aylar, uzun vadeli bir projeyi tamamlama ya da günlük işlerinizi düzene sokma açısından kritik olabilir. Bugün zihinsel ilgi alanlarınızı takip etme ihtiyacınızı hissedebilirsiniz, fakat günün ilerleyen saatlerinde yuva kurma ve yerleşme arzusu ağır basacak.

    8 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün ilginç bir değişim yaşanıyor. Satürn birkaç aylığına, 13 Şubat'a kadar, beşinci güneş evinize geri dönüyor; bu, yarım kalmış bir projeye geri dönmek, kalple ilgili bir meseleyi ele almak veya önemli bir işi tamamlamak anlamına gelebilir. Bu, eksik kalan işleri toparlamak için iyi bir zaman olabilir. Hem oyun hem de iş ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayacak şekilde zamanınızı düzenleme yollarını düşünebilirsiniz. Romantik konular veya aşk ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamak da güçlü bir odak olabilir. Karar vermeniz gereken durumlar olabilir ve bunlar ilerlemeniz için hayati önem taşır. Bu transitin enerjisine yabancı değilsiniz; Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar sizinleydi ve Satürn'ün buradaki son yolculuğunda dersleri sindirmeye ve işleri tamamlamaya odaklanabilirsiniz. Bugün paranız, değerli eşyalarınız veya kaynaklarınız üzerinde kontrol sağlama isteği hissedebilirsiniz. Özellikle sizi ayağa kaldıran, güvende hissettiren ve anda kalmanızı sağlayan şeylerin farkındasınız.

    9 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Satürn, ev ve aile alanınıza geri dönerek transitinin son aşamasına giriyor ve bu, kişisel yaşamınızda ve ev ortamınızda daha fazla yapılandırma yapmanız gerektiğine işaret ediyor. Satürn 13 Şubat'a kadar güneş haritanızın bu alanında kalacak ve ardından ilerleyecek. Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar Satürn'ü ev alanınızda deneyimlediniz ve önümüzdeki aylarda bu dönemi tamamlıyor. Bu, özellikle ev ve aile konuları veya psikolojik meselelerle ilgili yarım kalmış işleri toparlama zamanı. Önümüzdeki aylarda yaşam koşulları ve düzenlemeler de dahil olmak üzere ev hayatınızın içsel olarak yeniden yapılandırılması söz konusu olabilir. Geçmişe bağlılıklarınızla yüzleşme ve evinizde ya da içinizde küçük bir "bahar temizliği" yapma zamanı. Amaç, duygularınız ve destek sisteminiz üzerinde kontrol sağlamaktır. Bugün duygularınızı keşfediyor olabilirsiniz, ancak gün ilerledikçe sizi ayağa kaldıran, güvende hissettiren ve anda kalmanızı sağlayan şeylerin farkına varıyorsunuz.

    10 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, Satürn bugün üçüncü güneş evinize geri dönüyor ve birkaç aylık bir dönüşe işaret ediyor. Önemli bir projeyi tamamlamak veya bitirmeniz gereken çalışmalar/öğrenimlerle ilgilenmek zamanı. Ciddi işler veya yoğun bir programla meşgul olabilirsiniz ve bu süreçte arkadaşlarınız ve ailenizle daha az iletişimde olabilirsiniz. Bir proje şu sıralar tamamlanıyor olabilir. Bu dönemin sonunda, 13 Şubat'a kadar, odaklandığınız bilgi ve iletişim sayesinde dünyada daha etkili hissetmenizi sağlayacak daha derin bir anlayış kazanmış olacaksınız. Önümüzdeki aylar, günlük programınızı düzenlemek veya yıllarca fayda sağlayacak bir projeyi tamamlamak için güçlü bir dönem. Bugün kendinize ekstra zaman ayırmanız gerekecek, ancak günün ilerleyen saatlerinde Ay burcunuza geçiyor ve duygusal enerjinizde bir yükseliş hissedebilirsiniz.

    11 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Satürn bugün finans alanınıza geri dönüyor ve 13 Şubat'a kadar burada transit yapacak; para ve maddi konularla ilgili daha fazla yapılandırma ve yeniden düzenleme yapmanız gerekecek. Bu, güneş haritanızın bu alanındaki Satürn transiti için son aşama. Bu yolculuk Mart 2023'te başlamıştı, ancak Satürn bu yıl Mayıs ayında ilerlemişti ve şimdi son bir kez geri dönüyor. Bu dönem, para konusundaki pozisyonunuzu güçlendirme ve yeteneklerinizi, becerilerinizi geliştirme zamanı oldu. Dünyada daha etkili olma üzerine çalışmaya devam ediyorsunuz ve istediğiniz sonuçları elde etmenizi engelleyen unsurları net bir şekilde öğreniyorsunuz. Önümüzdeki aylarda beklentileriniz muhtemelen şimdiye kadar olduğundan daha "gerçekçi" olacak. Özellikle Satürn Kasım'da direkt harekete geçtiğinde, kendinizi maddi olarak sağlama alma konusunda daha fazla güven duyabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlıyor, projeleri bitiriyor veya eksik kalan para konularına geri dönüyor olabilirsiniz.

    12 / 13

  • 2 EYLÜL 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Satürn bugün burcunuza geri dönerek, imajınız, kişisel sunumunuz ve bakış açınız üzerinde biraz daha çalışma veya yapılandırma yapmanızı gerektiriyor. Satürn, burcunuzdan çıkışını tamamlayana kadar, 13 Şubat'a kadar, Balık burcunda kalacak ve işleri yeniden düzenlemek için bolca zamanınız olacak. Bu, Satürn'ün burcunuzdaki transitinin son aşaması. Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar gerçekleşen bu transit sırasında size pek az şey kolayca verildi; elde ettiğiniz başarıların çoğu büyük çaba ve emekle kazanıldı. Şimdi Şubat'a kadar olan dönem, öğrendiğiniz dersleri sindirip daha hafif bir yük ve daha az kişisel baskıyla ilerlemeye hazırlık zamanı. Bazı sorunları yeniden ele alabilirsiniz, ancak bu dönem hayatınızdaki yapı ve rutinleri güçlendirmek için güçlü bir zaman. Bugün iyi bir yönetim yeteneğine ve bunu destekleyecek sezgilere sahipsiniz. Faydalı ve üretken olmak istiyorsunuz, ancak günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın sosyal alanınıza geçmesiyle biraz da eğlenmeye ihtiyacınız olacak.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.