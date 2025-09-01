Günlük burç yorumları: 2 Eylül 2025 Salı

2 EYLÜL 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Koç, Satürn bugün gizlilik alanınıza geri dönüyor ve burada 13 Şubat'a kadar transit yapacak. Bu hareketle birlikte perde arkasında yeniden düzenlemeniz gereken daha çok şey olacak. Geçmişten kalan sorunlarla uğraşıyorsunuz. Bu, Satürn'ün güneş haritanızın bu alanındaki son geçiş dönemi, çünkü Satürn Şubat'ta burcunuza dönecek ve bu kez uzun süre kalacak. Mayıs ayından bu yana Satürn burcunuzda bulunuyordu ve bu transit, hayatınızdaki yapı ve rutinleri sağlamlaştırmanızı sizden istemişti. Şimdi ve Şubat ortasına kadar Satürn burcunuzu geçici olarak terk ederek, sizden bir önceki burca geri dönüyor. Bu da, Satürn yeniden burcunuza girmeden önce, geçmişten gelen ve sizi engelleyen konuları toparlama şansı veriyor. Gerçekle hayali ayırt etme, artık işlevini yitirmiş projeleri sonlandırma ya da yarım kalmış işleri tamamlama, ayrıca geçmişten gelen dertleri, suçluluk duygularını ve rahatsız edici meseleleri ele alma zamanı. Hayatınızda zayıf kalan noktaları, ilerlemenizi baltalayan tutum ve koşulları fark edip, özgüvenle yolunuza devam etmenizi engelleyenleri geride bırakmanız için hâlâ yapmanız gereken biraz daha iş var.
YORUMLAR