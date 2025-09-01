Günlük burç yorumları: 2 Eylül 2025 Salı

2 EYLÜL 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Satürn'ün bugün onuncu güneş evinize geri dönmesi, uzun vadeli hedefler, sorumluluklar ve kariyer alanlarında daha fazla (ve son) çalışmaya işaret ediyor. Şubat ortasına kadar bu yaşam alanlarında geçmişe dönüş söz konusu olabilir ve dikkatli bir değerlendirme gerekebilir. Mart 2023'ten Mayıs 2025'e kadar Satürn güneş haritanızın bu alanında ilerledi ve şimdi son birkaç aylık bir dönem için geri dönüyor. Bu transit sırasında yeni sorumluluklar üstlenmiş olabilirsiniz, ancak geçmişteki uzun vadeli çabalarınızın karşılığını da almış olabilirsiniz. Bu dönem, başkalarının başarılarınızın, performansınızın ve belki de çok gurur duymadığınız anların daha farkında olduğu bir süreçti. Önümüzdeki aylarda (13 Şubat'a kadar) bir iş projesine geri dönebilir veya profesyonel hayatınızı ya da büyük planlarınızı ve yapılarını sağlamlaştırmak için yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz. Bu, yaşanan dersler ve tutum değişiklikleri üzerine düşünmek, daha güçlü bir sorumluluk ve başarı duygusu geliştirmek için uygun bir zaman. Günün ilerleyen saatlerinde Ay yakınlık alanınıza geçiyor ve birkaç gün boyunca dikkatinizi yoğunlaştırmak ya da uzmanlaşmak isteyeceksiniz.