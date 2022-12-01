Günlük burç yorumları: 2 Aralık 2022 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Çok yakında bir sözü yerine getirmek için çağrılabilirsiniz. Bugün insanlara duymak istediklerini söyleme konusunda her zamankinden daha büyük bir yeteneğe sahip olabilirsiniz ancak konu sizi de içerdiğinde muhtemelen paçayı sıyırmayacaksınız. Sadece konuşmayın, planladığınızdan daha erken harekete geçmek sakıncalı olsa da, büyük olasılıkla ödüllendirici olacaktır. Başkalarıyla çalışmak, sonunda sahip olmaktan memnun olacağınız dönüştürücü ittifaklar kurabilir.
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