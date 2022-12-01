Günlük burç yorumları: 2 Aralık 2022 Cuma

2 Aralık 2022 Cuma, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 01 Aralık 2022 10:38
ABONE OL

  • Şimdi tutkulu duygular havada özgürce uçuşabilir! Herkes kendi duygularının içinde olacak ve onları ifade etme cesaretini gösterenler kazanacak. Doğru, bu biraz zorlu bir yol olabilir ama belki de yaratıcı güçlerinizi harekete geçirmek için ihtiyacınız olan şey budur. Bu durum farkındalığını da arttırarak duygularınızı verimli bir yöne yönlendirmemize yardımcı olur. Kalbinizi takip etmek sizi tam olarak gitmeniz gereken yere götürebilir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün dışarı çıkıp heyecan verici bir şeyler yapmak zorunda hissedebilirsiniz. Düşündüğünüz büyük macera ne olursa olsun kalbinizin gerçekten içinde olmaması makul. Kulağa daha az etkileyici gelse bile, dinlenme ihtiyacınızı kabul edip onurlandırmaktan daha gerçek bir zevk alabilirsiniz. Finansal açıdan düşünmek, işi ciddiye alma kararınızı sağlamlaştırabilir, gerçekten havanızda olmadığınızda muhtemelen para harcamak istemezsiniz.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızla doğru sınırları bulmak şu anda zor olabilir. Muhtemelen bazı yoğun konular hakkında düşünüyorsunuz, bu nedenle biri masumca nasıl olduğunuzu sorarsa yoğun bir hikâye anlatabilirsiniz. Neyse ki, bu kötü bir şey olmak zorunda değil. Arkadaşlarınız muhtemelen bu yeni yönünüzü keşfetmeye hazırdır. Zaten bir şeyler olduğundan şüpheleniyor olabilirler! Onlara doğru olduklarına anlamanın rahatlığını vermeyi düşünün.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yakın bir ilişkideki güç dinamikleri şimdi biraz sinir bozucu olabilir. Karşınızdaki kişinin yoğun duygularını üzerinizde güç kullanmak için kullandığını hissedebilirsiniz. Çatışmayı, belki de istemeden körüklediğiniz ince yollara yakından baktığınızda kurtuluş gelebilir. Kimseyi sakinleşmesi için zorlayamasanız da, muhtemelen kontrol edebileceğiniz faktörler vardır ve en çok size fayda sağlar.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Rutininize ara vermek artık gerekli olabilir. Şimdilerde üretken olmaya mecbur hissettiğiniz kadar sıkıcı işlere odaklanmakta muhtemelen zorlanacaksınız. Bu arada, arkadaşlarınız iyi vakit geçirmeniz için heyecan verici fikirlerle sizi cezbediyor olabilir. Tavsiye istemekten korkmayın, iş ve sosyalliği dengelemek için ne zaman yaratıcı çözümler bulacaklarını asla bilemezsiniz!

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenmek, meşru olarak bugün sizin için biraz para kazandırabilir. Gün, bir hobinizde veya eğlencenizde finansal kazanç sağlama potansiyeline ışık tutuyor. Beklentilerinizi yönetilebilir tutmak önemli olsa da, bu aynı zamanda yeni bir profesyonel yönün başlangıcı olabilir. Beklenen gelirlerin veya ödüllerin ne kadarının güvenilir bir şekilde kontrolünüz altında olduğu konusunda gerçekçi olun.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ev mutluluğu vizyonunuz şu anda alanı paylaştığınız birinin tercihleri ​​tarafından engellenebilir. Muhtemelen planınızı iyice düşündüğünüze ikna olmuş olsanız da, onlar bir şeylerin doğru olmadığına dair belirsiz bir hisse kapılabilirler. Kendinizi onları dinlemeye ikna edebilirseniz, şüphelerinin altında gömülü iyi bir alternatif fikirleri olabilir! Anlık netlik eksikliği ne kadar sinir bozucu olursa olsun, sözlerini tam olarak bitirmeden hemen sonuca varmaktan kaçının.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Çok yakında bir sözü yerine getirmek için çağrılabilirsiniz. Bugün insanlara duymak istediklerini söyleme konusunda her zamankinden daha büyük bir yeteneğe sahip olabilirsiniz ancak konu sizi de içerdiğinde muhtemelen paçayı sıyırmayacaksınız. Sadece konuşmayın, planladığınızdan daha erken harekete geçmek sakıncalı olsa da, büyük olasılıkla ödüllendirici olacaktır. Başkalarıyla çalışmak, sonunda sahip olmaktan memnun olacağınız dönüştürücü ittifaklar kurabilir.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Düşünülmeden yapılan bir alışveriş, dikkatli hazırlanmış bütçenizi bozabilir. Bu, günlük mali kararlarınızda duygularınızın oynadığı rolü tam olarak hesaba katmadığınızın işareti olabilir. Bu konuda ne kadar utanırsanız, sorun o kadar büyük olabilir. Güvenilir biriyle konuşmak size yol gösterebilir veya en azından yalnız olmadığınızı garanti edebilir. Bu, küçük bir sorun olmaktan öteye gitmemeli.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda kişisel tatmine öncelik vermek isteyebilirsiniz, ancak muhtemelen evdeki işlerin yapılması gerekiyor. Yine de ev işlerinize daldığınızda, beklediğinizden daha fazla eğlenmeye başlayabilirsiniz. Temizlik, sadece fiziksel olarak yardımcı olmakla kalmaz. Göz alıcı ama derli toplu bir alan, net bir şekilde düşünmenize ve hedeflerinize ulaşmak için makul adımlar atmanıza yardımcı olabilir. Çevreniz enerjinizi etkiler, bu yüzden onları olabildiğince besleyici ve destekleyici yapın!

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda, sırları ortaya dökmek çok kolay! Son zamanlarda karşılaştığınız herhangi bir ilginç bilgiyi içeride tutmak muhtemelen zor olacaktır. Motivasyonlarınız hakkında dikkatlice düşünmek, tartışmalı olabilecek bir açıklamayı değerlendirmenize yardımcı olabilir. Yalnızca kendinize dikkat çekmek istiyorsanız, bunu yapmanın daha sağlıklı bir yolunu bulmayı düşünün. Yine de hikâyenizi doğru zamanda dinlemek, meslektaşlarınızı özgürleştirebilir.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dünyada görmek istediğiniz değişiklik olmak bugünün ana teması olabilir. Kendinizi değer verdiğiniz bir amaç için cüzdanınızı açarken ve dürüstçe paranızın karşılığını alıp almadığınızı merak ederken bulabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı ne kadar iyi karşıladığınıza bakmak, yardım harcamalarınızı doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı olabilir. Önce kendinize bakmazsanız toplumu kurtaramazsınız!

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir otorite figürünü memnun etme çabalarınız, hayal kırıklığınızın her an taşmasına neden olabilir. Elinizden gelenin en iyisini yapıyorsanız ve hala iyi davranılmıyorsanız, muhtemelen duygularınızı bastıramayacaksınız. Hikâyenin kendi tarafını paylaşmak için bir konuşma başlatmak daha iyi olabilir. Güçlü kişinin bilmediği hafifletici koşulları açıklamak, dinamiği olumlu yönde değiştirebilir.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.