Günlük burç yorumları! (2 Aralık 2019 Pazartesi)

2 Aralık pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bug&uuml;n kendinizi yapmanız gereken işlere karşı biraz isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi G&uuml;neş ile Nept&uuml;n&rsquo;&uuml;n yavaş yavaş kare a&ccedil;ı yapmaya başlaması. Fakat bu isteksizlik ge&ccedil;ici, sadece kedinizi biraz motive etmeniz gerekli.&nbsp;
Kategori : Astroloji
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Bugün kendinizi yapmanız gereken işlere karşı biraz isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi Güneş ile Neptün’ün yavaş yavaş kare açı yapmaya başlaması. Fakat bu isteksizlik geçici, sadece kedinizi biraz motive etmeniz gerekli. 

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