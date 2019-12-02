2 Aralık pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
Bugün kendinizi yapmanız gereken işlere karşı biraz isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Bunun sebebi Güneş ile Neptün’ün yavaş yavaş kare açı yapmaya başlaması. Fakat bu isteksizlik geçici, sadece kedinizi biraz motive etmeniz gerekli.
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