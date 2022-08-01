Günlük burç yorumları: 2 Ağustos 2022 Salı

2 Ağustos 2022 Salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
01 Ağustos 2022 10:45 Güncelleme: 01 Ağustos 2022 11:34
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  • Bu dönemde iyileşmek çok önemlidir. Zihninizde ilerlemenize engel olan düşünceleri değiştirmek için öncelikle onları fark etmeye odaklamanız gerekebilir. Kendinizi kutulara hapsetmekten vazgeçin ve tüm potansiyelinizi ortaya dökmek için harekete geçin. Bugün zihniniz de kalbiniz de ayni yöne işaret edecektir.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Artık anılara sıkı sarılmanıza gerek yok. Bir şeyleri yapmak için sıkıca bağlı olduğunuz belirli bir yönteminiz olabilir. Gerçekte, bu yöntem mutlaka bir şeyler yapmanın en iyi yolu değildir, her zaman bu şekilde düşünmek üzere yetiştirilmiş olsanız bile. Arkadaşlarınız size yeni bir çalışma yöntemi göstermeye çalışıyor olabilir, ancak eski alışkanlıklarınızdan vazgeçmediğiniz sürece için bunu içselleştirmeniz zor olabilir. Durgunluk yerine büyümeyi seçin.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorumluluk ve güç şu anda kapınızı çalıyor! Bu şanstan saklanmak, onlarla uğraşmaktan daha kolay gelebilir, özellikle de bunların gerektirdiği her şeyi halledemeyeceğinizden korkuyorsanız. Hatta bir süredir bu fırsatın peşinden koşuyor olabilirsiniz, ancak tam önünüzdeyken kendinizi ondan kaçarken buluyorsunuz. Tekrar denemek için asla çok geç olmasa da, bunu kaçırdığınız için büyük olasılıkla pişman olacaksınız. Bugün, geride duracağınız bir gün değil!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişteki bir acıdan kurtulmak, bu günün ana mücadelesi olabilir. Kin kalbinizde yerini almış olabilir ve devam etme arzunuza rağmen, artık öfke gitmenize izin vermeyecekmiş gibi gelebilir. Bu kırgınlık, bozulan bir arkadaşlıkla ya da dağılan bir ilişkiyle ilgili olabilir ve muhtemelen yaratmaya çalıştığınız iyileşmeye direniyor. Yara derin olabilir, bu yüzden kendinize karşı sabırlı olun ve acele etmeyin.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Otoriteyle olan mücadeleler şu anda sizin için sorunlar yaratabilir. Belli bir yoldan çıkmak isteyebilirsiniz, ancak durumunuzun kuralları kendinizi ifade etmenizi engelleyebilir. Birisi sizi engellemek için başka birini kullanıyor olabilir ve sizi o an için geçici olarak kendi isteklerine boyun eğmeye zorlayabilir. Kurallar kurallardır, ancak sonsuza kadar sürmesi gerekmez. Sizden sonra gelenler için kuralı değiştirmeye çalışmayı düşünün, teşekkürleri daha sonra toplayacaksınız.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gündemdeki bir değişiklik, mevcut bir mücadeleyi çözmenize yardımcı olabilir. Zihinsel olarak sıkışıp kalmış olsanız da olmasanız da, her zaman aynı dört duvara bakmak muhtemelen yardımcı olmuyor. Katı veya size yardım etmek istemeyen birinin yanında olmak da bir sorun olabilir ve onlardan biraz uzaklaşmak kafanızı temizlemeye yardımcı olacaktır. Onların bakış açısı, görüşünüzü bulandırıyor olabilir. Net görebilmek için bir adım geri atın!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sağlığınız bugün bazı talihsiz sorunlarla karşılaşabilir. Önceki günlerin olaylarından veya son zamanlarda uykusuzluktan bitkin hissedebilirsiniz ve bu, yapılacaklar listenize nasıl yaklaştığınızı değiştirebilir. Karşılaştığınız insanlar, ruh halinizi şu anda daha sıradan veya cansız görebilir, ancak muhtemelen başkalarına nasıl rastladığınızın tam olarak farkında değilsiniz. Başkalarına, onlara kızgın olmadığınızı, kasıtlı bir davranışınızın olmadığını göstermek için bilinçli bir çaba gösterin.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şans, sizin için şu anda başkaları aracılığıyla gelebilir. Bir projeyi kendi başınıza tamamlama girişimleriniz başarılı olmayabilir ve ne kadar bir arada olursanız olun, bir ekip çalışmasının gelişme olasılığı daha yüksektir. Özellikle, hayalleriniz ne kadar iddialıysa, nihai ürünü düzgün bir şekilde yaratmak için o kadar çok insana ihtiyaç duyacaklar. Başkalarıyla çalışmaya ve uzlaşmaya istekli olun, her şeyi yola koyacak fikir için onlara ihtiyacınız var.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İzole hissetmek, bugün sorunlarınızdan kaçmak için sizi cezbedebilir. Tek başına bir zorlukla yüzleşmek zorundaymış gibi hissedebilir veya her şey üzerinize geliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Olaylara çok büyük bir işmiş gibi bakmak yerine, zihninizdeki şeyleri küçük parçalara ayırmaya çalışın, böylece onlarla azar azar baş edebilirsiniz. Bu, tek başınıza halletmeniz gereken bir şey olabilir ancak halledeceğinize şüphe yok!

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel bir dönüşüm, şu anda kendinizi nasıl ifade ettiğinizi değiştirebilir. Gardırobunuzun sınırlarını aştığınızı veya odanızın artık kendinizi nasıl hissettiğinizi yansıtmadığını fark edebilir ve bunun için çözümler arayabilirsiniz. Görmezden geldiğiniz takdirde, bazı yerler boğucu hissetmeye başlayabilir ve olmanız gereken kişiye dönüşmenizi engelleyebilir. Sizi bugüne kadar getirseler de bazı kişiler ve eşyalar artık hayatınızda olmamalı.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel hisler, mevcut ortaklıklarınızdaki herhangi bir gerilimin alevlerini körükleyebilir. Bu muhtemelen birlikte çalıştığınız veya birbirinizi sık sık gördüğünüz bir arkadaşlıkta olacaktır. Bu yakınlık, karşılıklı güven ve birbirinize karşı olumlu duygulardan kaynaklanır, ancak bir fikir farklılığı veya incinmiş duygular aranızda yeni bir çatlak açabilir. Kendinizi nihai karara zorlamadan önce bir uzlaşma bulmaya çalışın. Hisleriniz size bir yon göstermiyorsa, bir sorun var demektir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişte edindiğiniz davranışlar bugün sizi yıpratmaya başlayabilir. Eski bir arkadaş sizi kötü bir alışkanlığa başlatmış olabilir ve hala hayatınızda olması sizi kotu etkileyecektir. Geçmişle hesaplaşmak kolay bir şey olmasa da bazı hataları yapmasaydınız bugün nerede olabileceğinizi düşünün, sonrasında bugünü hatırlayıp böyle düşünmemek için neler yapabileceğinize bir bakın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kendinizi dayadığınız temel, şimdi değişiyor olabilir. Her zaman özdeşleştirdiğiniz bir karakter özelliği veya unvan size düşündüğünüz kadar iyi gelmeyebilir. Bu yeni durumla birlikte, biraz kimlik bunalımı hissedebilir ve gerçekte kim olduğunuzu merak edebilirsiniz. Tek bir şey olmadığınızı unutmayın. Çok yönlü bir insansınız ve her zaman büyüyor ve değişiyorsunuz. Kendinize karmaşık olma izni verin!

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