Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Merkür, günün çok erken saatlerinde Mars ile kare açı yapıyor; bu da iletişimimizi ve düşüncelerimizi canlandırabilir veya huzursuzlaştırabilir. Ardından bu sabah Satürn ile yarım kare açı yapıyor ve bu da gecikmelere veya yanlış anlaşılmalara işaret edebilir.

İletişim ve ulaşımda bazı rahatsızlıklarla başa çıkmamız gerekebilir.

Bugün uzun vadeli etkisi olan bir dış gezegen geçişi gerçekleşiyor: Jüpiter-Şiron altmışlık açısı. Bu etkiyle birlikte, eğitimimizi ilerletmek, faaliyet alanımızı genişletmek ve spiritüel deneyimler yaşamak gibi yollarla ufkumuzu genişletme çabalarımız kişisel gelişimimize önemli katkılarda bulunur. Bu ince ama yükseltici zaman, ilerlememizi baltalayan kısıtlayıcı ve olumsuz tutumlarımızdan özgürleşmemiz için bize bir fırsat sunar. Başkalarından öğrenmeye özellikle açık oluruz ve kendi bakış açımızı başkalarına daha iyi anlatabiliriz. Farklı bakış açılarına ve felsefelere zihnimizi açabiliriz. Geçmiş deneyimlerden ve hatalardan öğrendiklerimizi içselleştiriyor ve belki de paylaşıyoruz. Bu geçiş ilk olarak 12 Ekim 2024'te, ardından 2 Kasım 2024'te gerçekleşmişti. Bugün bu geçişin üçüncü ve son kesinleşme günü. Ayrıca bugün Venüs, Jüpiter ile beşlik açı kuruyor ve birbirimize güvenme eğilimimiz artıyor. Şu anda birine ya da bir şeye inanmak özellikle iyi hissettirebilir.