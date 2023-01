Günlük burç yorumları: 18 Ocak 2023 Çarşamba

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eski arkadaşlar ve aile, her an yeni arkadaşlar veya ortaklarla çatışabilir. Bu, ortada ileri geri çekildiğiniz bir halat çekme oyunu gibi hissedilebilir! Böylesine dramatik bir atmosferde taraf seçmek tek seçeneğiniz gibi görünebilir. Herhangi bir kişinin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek yerine, her ikisinin de sizin için önemli olduğunu bilmelerini sağlamak en iyisi olabilir. Bunun dışında kalmanız ve kavgayı sadece izlemeniz en iyisi olabilir.