Günlük burç yorumları: 18 Ocak 2023 Çarşamba

18 Ocak 2023 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 16 Ocak 2023 11:51
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  • Duygular patlamak üzere bir halde etrafta olabilir! Gün, herhangi bir büyük değişiklik etrafında olumsuz tepkileri ve tartışmaları ateşler ve hayatınıza daha da tutkulu saplantılar davet eder. Bu yoğun duygusal hava altında, tutucu olabilir ve hemen sonuçlara varabilirsiniz. Neyse ki, tüm bunlardan sonra atmosfer sakinleşiyor duygularınızı başkalarının anlayabileceği şekilde ifade etmenizi kolaylaştırıyor. Kalbiniz zihninizi yenmesine izin vermeyin.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yeni sorumluluklar bazı tepkilere neden olabilir. Hayatınızdaki bir otorite figürü, size farklı görevler vermiş ve size bunları öğretmesi için birini yönlendirmiş olabilir, ancak bu, istemeden o gün için planlarınızı ihlal edebilir. Bu haksızlık gibi görünse ve sizde tutkulu bir tepki uyandırsa da, kastetmediğiniz şeyleri veya hiç söylenmemesi daha iyi olacak şeyleri söylememek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Duygularınızı paylaşmanıza izin verilir, ancak mümkün olduğunca sağduyulu olun.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gizli düşmanlar kendilerini size göstermek üzere olabilir. Başarısız olduğunuzu içten içe o kadar çok isteyen insanlar olabilir ki, bu dönemde gerçek duygularını saklayamazlar. Siz kendi işinizle ilgilenirken, birisi sizi kötü göstermeye çalışabilir ve bu kişiyi kontrol altında tutmak size kalmış olabilir! Seviyelerine inmekten kaçındığınızdan emin olun. Bunun yerine, gerçekte kim olduğunuzu göstermek için daha da yukarı çıkın.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Saldırganlık ve şüphe, şu anda algılanma şeklinizi etkiliyor olabilir. Diğerleri size şüpheden yararlanmaya o kadar istekli olmayabilir ve bunun da ötesinde, dramatik bir hatayla sonuçlanan bir şeyi unutabilirsiniz. Şimdi en iyi davranışlarınızı sergilemek ve üstlerinizin beklentilerinin farkında olmak için iyi bir zaman çünkü hatalar onlara karşı hafife alınabilir. Kalabalıktan sıyrılmak için kötü bir zaman.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eski arkadaşlar ve aile, her an yeni arkadaşlar veya ortaklarla çatışabilir. Bu, ortada ileri geri çekildiğiniz bir halat çekme oyunu gibi hissedilebilir! Böylesine dramatik bir atmosferde taraf seçmek tek seçeneğiniz gibi görünebilir. Herhangi bir kişinin doğru ya da yanlış olduğuna karar vermek yerine, her ikisinin de sizin için önemli olduğunu bilmelerini sağlamak en iyisi olabilir. Bunun dışında kalmanız ve kavgayı sadece izlemeniz en iyisi olabilir.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Birisi sizinle normalde olduğu gibi iletişim kurmuyor olabilir. Biriyle, özellikle günlük bir konuşmayla ilgili bir rutininiz olabilir, ancak o kişi orada olmayabilir veya rahatsız edici bir şekilde yanıt verebilir. Bunun yol açabileceği endişeye rağmen, anlayışlı olmaya çalışın ve herhangi bir huysuzluğun muhtemelen sizden başka bir şeyden kaynaklandığını anlayın. Muhtemelen, daha sonra konuştuğunuzda çok iyi bir açıklamaları olur. Bilgiler karanlıktayken fazla düşünmeyin!

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Acil bir ton, şu anda gerçek anlamınıza üstün gelebilir. Etrafınızdaki insanlar oldukça coşkulu bir şekilde iletişim kurduğunuzu hissedebilir ve tutkunuz öfkeyle karıştırılabilir. Duygularınızı masum bir şekilde ifade ediyormuş gibi hissedebilirsiniz, ancak onlarla bağlantı kurmaya çalıştığınızın farkında olmadan, onlara yönelik herhangi bir yoğunluk alabilirler. Kendinizi yumuşatıp ne demek istediğinizi açıklığa kavuşturmanızda bir sakınca yoktur, çünkü en önemli şey fikirlerinizi doğru bir şekilde iletmektir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şimdi ancak kalbinizi bilenler gerçek sizi görebilir. Ne kadar poker suratınızı korumaya çalışırsanız çalışın ve duygularınızın açığa çıkmasına izin vermeyin, yakın arkadaşlarınız ve aileniz, gerçekte nasıl olduğunuzu ortaya koyan özel konuşmalarınızı muhtemelen tanıyabilir. İyi bir dost olmak için elinizden gelenin en iyisini yapabilir ve başkalarının neden olduğu herhangi bir yeni durumu kabul edebilirsiniz, ancak bunu yapmak iç güvenliğinize zarar verebilir. Saklanmak yerine nasıl hissettiğinizi sakin ve doğrudan bir şekilde ifade etmeyi düşünün.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünün güçlü enerjisine yabancı değilsiniz. Bu tutkulu doğayı kullanmak, saplantı veya sahiplenme duygusunun sizi ele geçirmesine izin vermek yerine onu ilgilendiğiniz konuları araştırmak ve analiz etmek gibi üretken faaliyetlere yönlendirmek her zamankinden daha kolay olabilir. Hâlâ biraz fazla gerici olabilirsiniz ama kendinizi nasıl dünyaya geri getireceğinizi biliyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda, arkadaşlarınızla ve destek sisteminizle olumlu şekillerde bağlantı kurma fırsatlarına sahip olmalısınız.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir arkadaş şu anda değişiyor olabilir. Sözleri veya eylemleriyle güvenlik duygunuza meydan okuyabilirler veya belki de sizden uzaklaşıyorlar. Belirli bir şekilde ilerlemelerinden bağımsız olarak, bu, sosyal temelinizi ve duygusal güvenlik duygunuzu sarsabilir. Kendinizi üzgün olmamak adına zorlamayın! Birisi hayatınızdan ayrıldığında veya yoğun bir şekilde değiştiğinde bu çok üzücü olabilir, ancak en iyisinin akışa bırakmak olduğunu unutmayın. Hiçbir şey sonsuza kadar aynı kalmaz.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Otorite figürleri şu anda sizin için engeller oluşturabilir. Haksız olduğunu düşündüğünüz bir yapıya meydan okuyor olabilirsiniz ama ne yazık ki güçleri sizi engellemeye devam ediyor. Size bir ders vermeye çalışmak için sizi kelimelerle yere serebilirler, kendinize onlarla bu seviyede tanışmak zorunda olmadığınızı hatırlatın. Size nasıl davranırlarsa davransınlar, zarafet ve zekayla karşılık vererek onlara kim olduğunuzu gösterin. Özgürlüğünüz ve potansiyel sessiz destekçileriniz adına dik durun.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda başkalarına patronluk taslama eğiliminiz olabilir. Çevrenizdekiler tavsiyenizi dinlemiyor olabilir ve bu da sizi yaklaşımınızda daha güçlü olmaya teşvik edebilir. Ne yazık ki, bu, akranlarınızdan kolayca istenmeyen bir yanıt alabilir - dizginleri sıkmaya çalışırsanız sizi daha da zorlayabilirler! Liderliğe giden yol bu değil. Bir hareket tarzına karar vermeden önce herkesle birlikte çalışmak için çaba gösterin ve tüm fikirleri dinleyin.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Düşüncelerinizin mevcut yoğunluğu gözünüzü korkutabilir. Her durumda var olan nüansları görmek yerine, kimin haklı kimin haksız olduğuna karar vererek başkalarını yargılayabileceğinizi hissedebilirsiniz. Meslektaşlarınız bu yaklaşımı hoş karşılamayabilir, onlara bu yargılayıcı bakış açısını yöneltmeseniz bile, çok agresif olmak tanıdıklarınızı düşman haline getirebilir. Herkesin hikayesini bilmediğinizi unutmayın ve ilk izlenimlerinizin ötesine bakın.

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