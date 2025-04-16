Günlük burç yorumları: 18 Nisan 2025 Cuma

Jüpiter bugün Plüton ile bir seskikadrat açı oluşturuyor ve olaylar ya da koşullar inançlarımızı gizlice zorlayarak bu dönemde bir tutum değişikliği ihtiyacını tetikleyebilir. Deneyim yoluyla öğrenme arzusu ile hırslarımızı takip etme dürtüsü arasında bir mücadele yaşayabiliriz. Büyüme ve ilerleme yolculuğumuzda denge bulmak çok önemlidir; kestirmelere başvurmak ya da çok fazla zorlamak nihayetinde bizi geriye atabilir. Örneğin, düşünmeden verilen kararlar ya da yeteneklerimizi abartmak, aksiliklere yol açabilir. Şu anda cezbedici gelse de, kendi önemimizi ya da gücümüzü abartmaktan kaçınmalıyız çünkü bu şekilde maliyetli hatalar yapmak daha kolaydır. Bu açı ilk olarak Ağustos 2024'te, ardından Aralık 2024'te oluşmuştu; bu ise üçüncü ve son kesinleşmesi. Kısa süre önce gizem ya da incelik taşıyan etkileşimleri teşvik eden bir Merkür-Neptün kavuşumu yaşadık; ancak bugün Mars-Juno üçgeni birbirimize karşı daha doğrudan olmamızı teşvik ediyor. Gücü paylaşarak ve birbirimizin katkılarını, fikirlerini onaylayarak ilişkilerimiz güçleniyor. Daha kararlı ve amaçlı hareket ediyoruz ama aynı zamanda diğer meselelerin ve başkalarının gündemlerinin daha fazla farkındayız; bu da güçlü bir birleşimdir.