Günlük burç yorumları! (18 Mart 2020 Çarşamba)

18 mart çarşamba burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Bug&uuml;n d&uuml;nya &uuml;zerindeki t&uuml;m canlılara ne kadar &ccedil;ok sevgi besleyebileceğinizi fark edeceksiniz. Kediler, k&ouml;pekler, &ccedil;i&ccedil;ekler, &ccedil;ocuklar&hellip; Herkese sevginizi g&ouml;stermek i&ccedil;in can atıyorsunuz! &nbsp;
Kategori : Astroloji
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Bugün dünya üzerindeki tüm canlılara ne kadar çok sevgi besleyebileceğinizi fark edeceksiniz. Kediler, köpekler, çiçekler, çocuklar… Herkese sevginizi göstermek için can atıyorsunuz!

 

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