Günlük burç yorumları: 18 Ekim 2023 Çarşamba

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, geçmişe takılıp kalma ya da bugün bazı noktalarda kendinizi savunmacı bir şekilde ifade etme eğilimi var. Odaklanmada zorluk yaşayabilirsiniz ve eğer öyleyse, bu zamanı stresi azaltmak için kullanmayı hedefleyin. Dikkatinizin dağılması çok kolaydır. Yeni bir şeyler yapmak veya kendinizi farklı şekillerde ifade etmek için can atıyor olabilirsiniz ancak ne ifade etmek istediğinizi veya bu konuda nasıl ilerleyeceğinizi henüz bilmiyor olabilirsiniz. İfade edilen veya ifade edilmeyen kelimelere karşı aşırı duyarlılık olabilir. Eğer bir konuya çok mantıksal bir şekilde yaklaşırsanız insanlar söylemeye çalıştığınız şeyin arkasındaki hissi anlayamayabilirler. Sabırlı olun.