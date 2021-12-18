Günlük burç yorumları (18 Aralık 2021 Cumartesi)

18 Aralık 2021 Cumartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
17 Aralık 2021 Cuma

  • Gözden kaçması umuduyla bir şeyleri ihmal etmek kesinlikle geri tepecektir. İdeal olarak, iki uç arasında bir denge bulunmalıdır. İçinizde bir şeylerin inşa edildiğini ve dışarıya taşmak üzere olduğunu hissedebilirsiniz. Duyguları kendinize saklamamalı, ifade etmelisiniz. Hissedilen ama bastırılan şeyler bugün bir patlama yaşama eğilimindedir.

    1 / 13

  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günün ilk yarısında mutlu bir şekilde basit aktivitelere ve zevklere yöneliyorsunuz. Aceleyle birçok iş yapmak yerine yavaşça ve sindirerek tamamlayacağınız daha az sayıdaki iş, size daha çok fayda sağlayacaktır. Doğrudan bir şeye yönelmenin sorun yaratacağını hissedebilirsiniz. Bugün ilerleyen saatlerde, bir inançtan, idealden veya çalışma sürecinden şüphe duyuyor olabilirsiniz. Düşüncenizdeki tutarsızlık kendini belli edebilir veya fikirler çatışabilir ve zihninizi yerleştirmek zordur.

    2 / 13

  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugünün erken saatlerinde geleceğe odaklanmanın pratik faydalarını fark ediyorsunuz. Öğrenmek, öğretmek veya paylaşmak için iyi bir zaman. Bugün ilerleyen saatlerde, derin duygularınız, ilgi alanlarınız ve takıntılarınız hakkında bazı rahatsızlık veya kafa karışıklığı hissedebilirsiniz. İstekler ve ihtiyaçlar geçici olarak birbirine zıt görünebilir. Sınırlar, saygı, para ya da güç dinamikleri konusunda, birine karşı bir miktar küskünlük hissettiyseniz, bir uzlaşmaya varmak biraz zor olabilir, ancak kesinlikle ulaşılmaz değil.

    3 / 13

  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günün ilk bölümünde yarım kalmış işleri birleştirmek, düşünmek, dinlenmek ve iyileşmek isteyebilirsiniz. Yavaşlamayı ve kendinize ekstra zaman vermeyi hedefleyin. Düzeltilmesi gereken herhangi bir tutarsızlık veya hata varsa, muhtemelen yakında keşfedeceksiniz. Bir hedefe ulaşmadıysanız kendinizi affedin. Bazı yavaş başlangıçlar veya yanlış dönüşler olsa da, tekrar yola çıkmak kolay olmalıdır. Bazı noktalarda başkalarının önünüzde durduğu veya planlarınıza karşı çıktığı hissi olsa da, duygusal ihtiyaçlarınızla ilgilenmek doğal olarak gelir ve faydalıdır.

    4 / 13

  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kişisel tatminle ilgili planlara ve hedeflere odaklanmaya meyillisiniz. Atlamalar yapmak yerine kendi hızınızda ilerlemenin ve hazırlıklar veya onarımlar yapmanın değerini görüyorsunuz. Ancak, bugün ilerleyen saatlerde küçük bağlantı kesintileri veya sorunlar olabilir. Günlük rutininiz, işiniz veya diğer pratik işlerinizle etkili bir şekilde başa çıkmak zor olabilir. İnsanlar katkılarınıza değer vermiyorsa, şimdi bunu daha güçlü hissediyorsunuz. Bu belirsiz huzursuzluk, geçici bir motivasyon kaybını yansıtabilir.

    5 / 13

  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendi hedeflerinizi kontrol ediyorsunuz, bu da sizi elinden gelenin en iyisini yapmaya motive ediyor. Bir durumu çok fazla okumak, önemsememekten daha fazla sorun olabilir. Kendinizi açık ve doğal bir şekilde ifade etmekte tereddüt yaşayabilirsiniz. Düşüncelerinizden emin olamıyor olabilirsiniz veya başkalarının sizi pek sıcak karşılamadığını hissedebilirsiniz. Duygularınız konusunda biraz çekingen olabilirsiniz, ancak üretken alanlara odaklanmak için iyi bir zaman.

    6 / 13

  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün rutinde küçük bir moladan ilham almanız muhtemel. Memnun edici, faydalı şekillerde paylaşma ve etkileşim kurma konumunda olmanız için iyi bir şans var. Güven eksikliği olabileceğinden veya yanlış bilgilendirilebileceğinizden, şu anda büyük meblağlarla uğraşmamanız iyi bir fikir olabilir. Geçici olarak en iyi sonuçlar için geleneksel veya güvenilir yöntemlere geri dönün. Seçeneklerinizden daha ılımlı olana yönelmeniz kendinizi daha güvende ve memnun hissetmenizi sağlayabilir.

    7 / 13

  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün kendinizi güvende hissetmenizi sağlayan bir anlaşma veya işbirliği olabilir. Gün ilerledikçe, fikir ayrılıkları sizi rahatsız edebilir. İlişkilerinizde ve iletişimlerde bazı kopukluklar yaşamanız olasıdır. Ortaya çıkan tüm kusurlarla yüzleşmek ve onlarla ilgilenmek için çözmek iyi bir fikirdir, böylece tekrar yola devam edebilirsiniz. Rüyalar ve iç seslerin yönlendiriciliğinin yüksek olduğu spritüal bir zamandan geçiyor olabilirsiniz.

    8 / 13

  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İyi duygular karşılıklı olma eğilimindedir. Bazı küçük yanlış anlamalar olabilir veya zamanlamanız bugün daha sonra bozulabilir, ancak biraz aksiliğin sizi korkutmasına izin vermeyin. Olayları hemen büyütmemeye çalışın. İstediğiniz bir şeyi elde etmek istiyorsanız hafif ince ayarlar gerekli olabilir. Kendinizi değersiz hissediyor olabilirsiniz veya biraz bunalmış hissediyor olabilirsiniz. Geçici bir durgunluk, değerli düzenlemeler veya faydalı araştırmalar yapmak için sizi yavaşlatarak iyi bir vesile olabilir.

    9 / 13

  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sağlık ve işle ilgili faaliyetler bu sabah genellikle iyi durumda. Yapmanız gereken her şeye ulaşmak için yeterli zamanınız olduğuna dair güçlü bir sezgiye sahip olduğunuzdan, kolayca yerine oturmayan şeyler bile sizi rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde ruh hali daha dengesiz ilerleyebilir. Bitmemiş işler size yük olabilir. Biraz uyumsuz hissedebilirsiniz ve yetişmek zor olabilir, bu yüzden daha fazlasını üstlenmekten kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.

    10 / 13

  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bazı durumları düzeltmek için yalnızca biraz zamana ihtiyacı olabilir ve biraz mesafeli olmak işe yarayabilir. Zamanlama sorunlarını ciddiye almamaya çalışın. Planlar bazı engellere takılıyor olabilir. Geçmişten gelen bir şey şimdiki zamana müdahale edebilir. Kendi hedeflerinize odaklanmayı, etrafınızdaki gürültüyü susturmayı ve mümkünse kendinize biraz zaman ayırmayı hedefleyin.

    11 / 13

  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal hayatınız hızlanıyor. Bugün, bir yanlış anlama veya korku sizi biraz güvensiz hissettirebilir. Teknik veya zamanlama sorunları tadınızı kaçırabilir. Çevrenizdeki insanların normalden biraz daha fazla özen ve hassasiyet gerektirdiğini unutmamak en iyisidir. Yine de, geçmiş ilişkiler günün ilk yarısında çoğunlukla hoş bir şekilde aklınızda olabilir. Bugün ilerleyen saatlerde bir arkadaşınızla etkileşimler gizli arzuları açığa çıkarabilir.

    12 / 13

  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Günün ilk yarısında merakınız devreye giriyor ve yeni bilgiler veya ilginç etkileşimler arıyorsunuz. Hayat günün ikinci yarısında biraz kaotik olabilir, belki de sizden biraz fazla şey talep edebilir. Çok fazla istek veya görev sizi bunaltabilir. Kelimelere dikkat etmek en iyisi olabilir. Bununla birlikte, moralinizi veya güveninizi geri kazanmak için ihtiyacınız olan tek şey, kendinizi hatırlamak için biraz zaman olabilir.

    13 / 13

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.