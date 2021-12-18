Günlük burç yorumları (18 Aralık 2021 Cumartesi)

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugünün erken saatlerinde geleceğe odaklanmanın pratik faydalarını fark ediyorsunuz. Öğrenmek, öğretmek veya paylaşmak için iyi bir zaman. Bugün ilerleyen saatlerde, derin duygularınız, ilgi alanlarınız ve takıntılarınız hakkında bazı rahatsızlık veya kafa karışıklığı hissedebilirsiniz. İstekler ve ihtiyaçlar geçici olarak birbirine zıt görünebilir. Sınırlar, saygı, para ya da güç dinamikleri konusunda, birine karşı bir miktar küskünlük hissettiyseniz, bir uzlaşmaya varmak biraz zor olabilir, ancak kesinlikle ulaşılmaz değil.
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