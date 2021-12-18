Günlük burç yorumları (18 Aralık 2021 Cumartesi)

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sağlık ve işle ilgili faaliyetler bu sabah genellikle iyi durumda. Yapmanız gereken her şeye ulaşmak için yeterli zamanınız olduğuna dair güçlü bir sezgiye sahip olduğunuzdan, kolayca yerine oturmayan şeyler bile sizi rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Ancak, günün ilerleyen saatlerinde ruh hali daha dengesiz ilerleyebilir. Bitmemiş işler size yük olabilir. Biraz uyumsuz hissedebilirsiniz ve yetişmek zor olabilir, bu yüzden daha fazlasını üstlenmekten kaçınmak için elinizden gelenin en iyisini yapın.