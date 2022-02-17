Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022 Perşembe)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bu, biriyle sağlam bir bağ kurmak için harika bir zaman. Hangi yolu seçeceğinizden veya hangi yöne döneceğinizden emin değilseniz, kalbinizi dinlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinize ve duygularınıza değer vermek, başkalarının da aynı şeyi yapmasını kolaylaştıracaktır. Duygularınız hakkında düşünmek istemiyorsanız, kendinize nedenini sormanın tam zamanı. Sizi gerçekten olmak istediğiniz kişi yapmak için gerekli olabilecek değişiklikleri planlamak için zaman daralıyor.
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