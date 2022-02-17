Günlük burç yorumları (17 Şubat 2022 Perşembe)

17 Şubat 2022 Perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
17 Şubat 2022 Perşembe

  • Bugün engelleri yıkmak ve sonuçların tadını çıkarmakla ilgili bir gün. Duygusal yönler öne çıksa ve yol gösterici bir şekilde çalışsa da dikkat edilmezse işleri kontrolden çıkarabilir. Diğer bir tarafta, cidden iyi bir zaman olması da mümkün olabilir! Her şey enerjimizi doğru yöne kanalize etmekle ilgili. Biraz özenle, sorunlarınızdan kaçınabilir ve bu zamana eğlence dolu olarak bakabilirsiniz.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Önemli bir kariyer kararı her an karşınıza çıkabilir. İlerleme, hatta her zamankinden daha yaratıcı olan yepyeni bir yöne gitme şansınız olabilir. Yine de iş olacak olsa da, bu yaptığınız şeyden zevk alamayacağınız anlamına gelmez. Kalbinizin uyumlu olduğu bir plan yapmak, başkasının yararına yapılan herhangi bir plandan daha başarılı olur. Ayrıca, çaba göstermeye hazırsanız finansal olarak da kazanabilirsiniz.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün gelecekte uzun vadeli bir ortaklıkla sonuçlanacak bir bağlantı kurabilirsiniz. Uzun bir süre hayatınızda olsun veya olmasın, bu kişi sizin için oldukça önemli olabilir. Bu, evde olanların da önemli olmadığı anlamına gelmez. Aslında, muhtemelen günlük çevreniz şu anda hayati önem taşıyor bu yüzden onları biraz hareketlendirmek isteyebilirsiniz. Birkaç küçük değişiklik sizi canlandırabilir ve daha yaratıcı hissetmenizi sağlayabilir.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bir tutku patlamasının nereye uygulanacağına karar vermek şu anki ana sorununuz olabilir. Başkalarına ne istediğinizi söyleme konusunda utangaç olmamalısınız. Yine de bu, her zaman isteklerinizi yerine getirmeye hazır oldukları veya güçlü görünmediğiniz anlamına gelmez. Kimseyi korkutmamak için biraz geri durmak daha iyi olabilir. Söylediklerinizi mutlaka değiştirmeniz gerekmez, ancak söylemenin daha nazik yollarını arayabilirsiniz.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bu, biriyle sağlam bir bağ kurmak için harika bir zaman. Hangi yolu seçeceğinizden veya hangi yöne döneceğinizden emin değilseniz, kalbinizi dinlemek için elinizden gelenin en iyisini yapın. Kendinize ve duygularınıza değer vermek, başkalarının da aynı şeyi yapmasını kolaylaştıracaktır. Duygularınız hakkında düşünmek istemiyorsanız, kendinize nedenini sormanın tam zamanı. Sizi gerçekten olmak istediğiniz kişi yapmak için gerekli olabilecek değişiklikleri planlamak için zaman daralıyor.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Dikkat dağıtıcı şeyler şu anda bir tehlike olabilir. Dikkatiniz dağılmaya devam ederse, işleri halletmek daha kolay olmayacak! Tabii ki, işlerin gidişatından sıkılmış olabilirsiniz ve birkaç değişiklik yapmanız gerekebilir. Muhtemelen her şeyi alt üst etmenize gerek yoktur, ancak günlük görevlerinize yaklaşma şeklinizi güncellemeye daha yakından bakmanın herhangi bir zararı olmaz. Kendinizi daha az sinirli ve daha üretken hissettirmek için yalnızca birkaç küçük değişiklik yapmanız yetebilir.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınıza biraz lüks katmak şu anda son derece cazip gelebilir. Kendinizi aşırı zorlamadığınız sürece bu size zarar vermemelidir. Eğlenmek için birçok fırsat var, ancak bazı kalemlerden tasarruf etmeyi de bilmelisiniz. Plan yaparken önceliklerinizi gözden geçirmek iyi olacaktır. Sonuçta, gün içinde yalnızca bu kadar saat var ve her birini tek tek doldurmanız gerekmiyor. En iyi anlardan bazıları, hiç plan yapmadığınız zamanlarda gelebilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Gizliliğiniz şu anda sizin için normalden daha önemli olabilir, ancak bu saklanmanız gerektiği anlamına gelmez. En derindeki düşüncelerinizi hepsiyle paylaşmak zorunda olmadığınız sürece, muhtemelen insanlarla çevrili olmaktan keyif alacaksınız. İstemediğin hiçbir şeyi paylaşmak zorunda değilsin. Sadece kendinize sadık kalın ve hangi yönde daha iyi hissedeceğinizi bularak oraya gitmeyi amaçlayın.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün şans eseri bir buluşma göründüğünden daha önemli olabilir ve dışarıdayken sohbete açık olmak şaşırtıcı sonuçlar doğurabilir. Böyle bir karşılaşma normalde sizi strese soksa bile, bazen konfor alanınızdan çıkmak iyidir. Gerçekte neyden korkuyorsun ve gerçekçi olarak olabilecek en kötü şey nedir? Bu soruları yanıtladıktan sonra, muhtemelen onlarla başa çıkmanın yollarını bulabilirsiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenceli şeylere savurganlık yapmak şimdilik hoş gelebilir ancak gerçek hesaplarla uğraşmak zorunda kalınca bu, o kadar da iyi bir fikir gibi gözükmeyebilir. Daha düşünceli olmak, daha sonra büyük bir problem yaşamadan eğlenceye devam etmenizi sağlar.Kendinize en iyi şekilde davranmayı hak ediyorsunuz, ancak bunu bütçenizi bozmadan yapmanın yolları var.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Muhteşem bir aura bugün etrafınızı sarabilir! Kendiniz hakkında olumlu bir algıya sahip olmak, hareket etme ve insanlarla konuşma şeklinizi değiştirecektir ve siz ne kadar kendinizi iyi hissederseniz onlar da sizi o kadar iyi görecektir. Motive olduğunuz sürece, görünümünüzü iyileştirmenin birkaç yolunu daha bulabilirsiniz.Hayatınızı yüzeysel bir şekilde yaşamanıza gerek yok ama güzel sözler içsel olarak da yardımcı olabilir.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Şu anda biri ile ilişkinizi gizli tutmanız gerekiyor gibi gelebilir. Bunun bir sorun olup olmadığı, neden dikkatli olmak istediğinize bağlıdır. Bunun başka kimseyi ilgilendirmediğini düşünüyorsanız, bu iyi olabilir ancak başka bir neden varsa, uğraşmanız gereken daha büyük sorunlar olabilir. Saklanan şeyin siz mi, ilişkiniz mi yoksa başka bir sır mı olduğunu bilmek hakkınız.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün popülaritenizde bir artış olabilir. Görünenin ötesinde de bir çaba sarf ediyor ve şimdiye kadar ödüllerini alamamış olabilirsiniz. Yolunuza çıkan davetlerden yararlanmak kötü bir şey değil, ancak kendinizi çok fazla söz vermekten koruyun. İnsanların kısa bir zamanda sizin hakkınızdaki fikirlerinin değişmesi pek olası değildir, bu nedenle onları kaçırmamak için programınızı sıkıştırmaya gerek yok.

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