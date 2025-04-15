Günlük burç yorumları: 17 Nisan 2025 Perşembe

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Başak, Merkür bugün mahremiyet alanınıza adım atıyor ve 10 Mayıs'a kadar burada transit yapacak. Merkür yakın zamanda, 3-29 Mart tarihleri arasında, Güneş haritanızın bu alanında bulunmuştu ancak retro hareket nedeniyle geri çekilmişti. Önümüzdeki haftalarda projeleriniz, çalışmalarınız, sohbetleriniz ve düşüncelerinizle daha derinden ilgilenebilir, bu alanlara tutku ve yoğunlukla yaklaşabilirsiniz. Bu döngü, danışmanlıklar, araştırmalar ve analizler için özellikle elverişli bir dönemdir. Para, borçlar, motivasyonlar, ilişkiler, bağlılıklar ve kişisel psikoloji konularında değerli keşifler yapabilirsiniz. Bugün, yaklaşmakta olan bir Merkür-Neptün kavuşumu, bir ilişkiye ya da hayallerinize olan inancınızı güçlendirebilir. Siz ve özel biri aynı frekansta olabilirsiniz. Hayal dünyanız şu anda oldukça zengin, ancak hayal gücünüzün biraz fazla öne çıkma riski de var. Başkalarının motivasyonlarını ve arzularını, onlar gizlemeye çalışsalar bile, derinlemesine sezebilirsiniz. Yine de, dilek odaklı düşünme tarzı devreye girerek yargınızı biraz gölgeleyebilir.
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