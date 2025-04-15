Günlük burç yorumları: 17 Nisan 2025 Perşembe

Merkür bugün Koç burcuna giriyor ve Neptün ile kavuşuma doğru ilerliyor. Merkür ilk olarak 3-29 Mart tarihleri arasında Koç burcundaydı ancak geri hareket döngüsü nedeniyle bu geçişi tamamlayamamıştı. Şimdi Merkür yeniden Koç burcuna giriyor ve 10 Mayıs'a kadar bu burçta kalacak. Bu Merkür döngüsü, kararlı ve geleceğe dönük bir hava taşıyabilir. Elbette bu dönem biraz sabırsız, kısa cevaplı, hatta savunmacı ve tartışmacı olabiliriz; fakat karar vermek için fazla oyalanmamak da iyi gelebilir. Bu süreçte nesnel bakış açıları ve açıklamalardan çok, hızlıca sonuca varmakla ilgileniyoruz. İlk fikri ortaya atan ya da yeni bir şeyi başlatan olmak istiyoruz. İletişim gezegeni Merkür'ün cesur ve iddialı Koç burcuna geçişiyle birlikte artık daha doğrudan ve spontane konuşma zamanı. Yine de gün ilerledikçe, Merkür-Neptün kavuşumuna doğru ilerliyoruz; bu kavuşum yarın günün çok erken saatlerinde kesinleşecek. Bu geçiş, gerilimi dağıtabilir ya da zihinsel blokajları çözebilir. Hayallerimiz ve ideallerimiz üzerine düşünüyor veya konuşuyor olabiliriz. Bu dönem ilginç fikirler, tatlar, sohbetler ve düşüncelerle dolu olabilir. Bu geçişle birlikte, günlük meselelerde sezgimizi kullanmaya daha yatkın oluruz. Zihnimiz pek çok olasılığa ve seçeneğe açık olur; fiziksel ya da maddi kaygıların ve çözümlerin ötesini görebiliriz. İletişim ilham verici, yaratıcı ya da belirsiz ve muğlak, hatta yanıltıcı olabilir. Tanımlardan ve sorumluluklardan kaçma eğilimine karşı dikkatli olmak gerekir, ancak karar vermeden önce olayları yeniden çerçevelemek faydalı olabilir. Hayalci düşüncelerin kararlarımızı yönlendirmesine izin vermemeliyiz; fakat hayal gücümüzü kullanmak da ödüllendirici olabilir.