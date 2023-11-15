Günlük burç yorumları: 17 Kasım 2023 Cuma

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, para veya zaman yönetimiyle ilgili son zamanlardaki gerilimleri ortadan kaldırmak bugün çok güçlü ve hatta dolaylı olarak bu alanlardaki sorunları çözmek için harika bir fikre yol açabilir. Doğa şimdi büyük ölçüde çekici gelebilir ve rahatlatabilir. Duygularınızla daha yakın temasa geçmenizi sağlayan her şey fayda sağlayabilir. Bir partner veya hayatınızdaki önemli bir kişi daha anlayışlı, kabullenici veya muhtemelen romantik olabilir. Çalışma alanınız ve onu yaşamdaki misyonunuza nasıl daha uygun hale getirebileceğiniz hakkında bir şeyler keşfedebilirsiniz. Para ve iş gibi pratik konularda bile doğal ve sezgisel bir yaklaşım kullanma eğilimindesiniz.