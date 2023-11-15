Günlük burç yorumları: 17 Kasım 2023 Cuma

Bu, işleri işlemenin, motivasyonlarınızı anlamanın, gizli arzularla temasa geçmenin, şefkatle hareket etmenin ve sabrınızı göstermenin zamanıdır. Bu aynı zamanda başkalarına yardım etmek, desteklemek veya hizmet sunmak için de harika bir zamandır. Günün amaçlarınıza oldukça uygun olabilecek daha yavaş, koruyucu ve istikrarlı bir havasıvar. Birhayale biraz daha fazla inanıyor olabilirsiniz ve daha sıra dışı arzularınızın bazılarını hayal etmeye veya takip etmeye yönlendirilmiş olabilirsiniz. Şimdi, sıradan rutinlerden uzaklaşma ve sizi iyi hissettiren şeylerin peşinden koşma zamanı!
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