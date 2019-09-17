Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Günlük burç yorumları! (17 Eylül 2019 Salı)

17 Eylül salı burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Öğleden sonra, Ay Boğa burcuna girdiğinde, serveti çoğaltabileceğinizi görüyorum. Şu anda güvenlik ve alışkanlıklar sizin için her şeyden önemli olacak. Boğalarda olduğu gibi ev, aile ve her türlü zevk ön plana çıkacak. Boğa Ay'ı sadece yukarıdaki durumları etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dinlenme ve tembel olma ihtiyacını da uyandırabilir. Hiçbir şey yapmamak, elbette, iyileşme için de faydalıdır. Herkes bunu yapamaz, bu yüzden stres seviyeleri yüksek olur. Bugün bir başlangıç yapabilirsiniz ve dinlenmeye adım atabilmeniz nispeten kolay olacak.

  • 2
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    En iddialı vizyonlarınızı, ne kadar süreceği konusunda gerçekçi olduğunuz sürece gerçekleştirebilirsiniz. Yeni bir şey denemek bir taahhüt gerektirir. Bu yüzden uzun bir süre boyunca hepsini vermeye hazır olmadığınız sürece, yeni bir çabaya girmeyin.

  • 3
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Arkadaşlarınızla içinizdekileri paylaşacaksınız ve sizi anlayacaklar. Sonuçta, bu yüzden onlar arkadaşınız değil mi? Öyleyse neden şu anda kendinizi tamamen yalnız hissediyorsunuz?

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