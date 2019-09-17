Yıldızınız bugün ne söylüyor?

Öğleden sonra, Ay Boğa burcuna girdiğinde, serveti çoğaltabileceğinizi görüyorum. Şu anda güvenlik ve alışkanlıklar sizin için her şeyden önemli olacak. Boğalarda olduğu gibi ev, aile ve her türlü zevk ön plana çıkacak. Boğa Ay'ı sadece yukarıdaki durumları etkilemekle kalmaz, aynı zamanda dinlenme ve tembel olma ihtiyacını da uyandırabilir. Hiçbir şey yapmamak, elbette, iyileşme için de faydalıdır. Herkes bunu yapamaz, bu yüzden stres seviyeleri yüksek olur. Bugün bir başlangıç yapabilirsiniz ve dinlenmeye adım atabilmeniz nispeten kolay olacak.