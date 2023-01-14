Günlük burç yorumları: 16 Ocak 2023 Pazartesi

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile üyeleri sonunda size açılıyor olabilir. Oda arkadaşları veya akrabalar, özellikle de normalde kendileri hakkında pek konuşmayanlar, duyguları konusunda daha açık hissedebilirler. Bu kadar uzun süre çok az şey duyduktan sonra bu kadar çok şey duymak şaşırtıcı olabilir, ama neyse ki, yeni keşfedilen paylaşma yetenekleri canlandırıcı olmalı. Bununla birlikte, kişiyi tanıdığınızı düşündüğünüz gibi tanımadığınız için endişelenebilirsiniz, ancak asıl önemli olan, şimdi açılıyor olmalarıdır.
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