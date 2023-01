Günlük burç yorumları: 16 Ocak 2023 Pazartesi

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Arkadaşlarınız veya kardeşleriniz her an gerçek duygularını açığa çıkarabilir. Belki de son zamanlardaki kişisel mücadeleleriyle size yük olmaktan kaçınmaya çalışıyorlar, ancak geride tuttukları her şeyin ayrıntılarını bir kez öğrendiğinizde, çelişkili hissedebilirsiniz. Onların yanında olma fırsatının elinizden alındığını hissedebilirsiniz, ancak aynı zamanda, bu konuda size karşı dürüst olmanın muhtemelen zor olduğunu da anlayın. İtirafı kabul etmeye çalışın, çünkü muhtemelen iyi bir sebeple geliyor.