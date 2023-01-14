Günlük burç yorumları: 16 Ocak 2023 Pazartesi

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sadece bir kişi ama yapacak çok şey var! Yapılacaklar listenizdeki çok sayıda görev, muhtemelen stresi davet ediyor ve aynı anda birden fazla iş yapmak zorundaymışsınız gibi hissetmenize neden oluyor. Ayrıca başkalarının, özellikle kardeşlerin ve çocukların görevlerini üstleniyor olabilirsiniz ve bu, bir kişinin idare etmesi için çok fazla. Tüm bunların üzerine kendinizi suçlama eğilimi, işlerin içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olabilir, bu nedenle kendinize karşı nazik olun. Sonuçta, gerçekten çaba harcıyorsunuz.