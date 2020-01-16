16 Ocak perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
16 Ocak 2020 Perşembe
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Geçtiğimiz günlerdeki Dolunay'ın etkisiyle hala sevdiklerinizi koruma ve onların kararlarına dahil olma eğilimindesiniz. Fakat onların kişisel alanına fazla müdahale ettiğinizi fark etmiyor gibisiniz. İnsanları bunaltmamaya özen gösterin.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlgilendiğiniz tüm işlerin net bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Kafanızı karıştıran anlamsız boşluklar ve zorlu yollar olmayacak. Bugün daha pratik bir şekilde düşünebiliyor olmanız da işlerin altından kolaylıkla kalkmanızı sağlayacak.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşınızdaki insanı tanımaya ne kadar hevesli olduğunuz konusunda şüpheleriniz olmalı. Bu tarz şüphelerinizin olması aslında bu kişiye karşı o kadar da ilgi duymadığınızı gösterir. Kimse sizi bir şeye zorlamıyor, siz kendinizi onu sevmeye zorlamayın!
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir arkadaşınıza yeni flörtünüzü heyecanlı bir şekilde anlatırken onun söyleyecekleri içinizi daraltabilir. Söylediklerinde ne kadar samimi olduğunu anlamaya çalışın ve ona göre hareket edin.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İlişkinizde zorlu bir dönemdesiniz ve yaşadığınız tüm sıkıntıları içinize atıyorsunuz. Partnerinize ilişkinizi ilerletmek için ne kadar çok çabaladığınızı ve ondan da aynı şeyi beklediğinizi söyleyin. Utanmanıza gerek yok.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün diğer insanlarla bağlantı kurmaya özen gösterin. İster bankada sıra bekliyor olun isterseniz önemli bir toplantıda, sosyalleşebildiğiniz kadar sosyalleşin. Bunu yapmak işlerinizle ilgili yeni fikirler üretmenize yardımcı olacaktır.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Acele edilmesi gereken konularda diğer insanların yavaş kalması sinirinize dokunuyor olabilir. Onlara karşı sert davranmayın ve sizin hızınızı yakalamalarını sabırla bekleyin.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün istediğiniz bir hedefe ulaşma konusunda büyük bir ilerleme kaydedeceksiniz. Zamanlamanız çok iyi ve enerjiniz de işinize odaklanmanıza yardımcı oluyor. Hiçbir şey sizi yapacağınızdan alıkoyamaz!
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün özgüveniniz fazla yerinde ve risk almaktan korkmuyorsunuz. Durup düşünmenizde fayda olduğunu hatırlayın. Buna tamamen hazır mısınız? En kötü senaryo gerçekleşirse ne yapacaksınız?
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sıkıldığınızı fark ettiğiniz an kendinizi oyalayacak şeyler bulmaya çalışmalısınız. Hiçbir şey yapmadan oturmak kendinizi işe yaramaz hissetmenize sebep olabilir bu da sizi depresyona sürükleyecektir. Aman dikkat!
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hoşsohbet bir insan olmanız bugün etrafınızdakileri etkileyecek. Ne kadar sıcakkanlı olduğunuza dair iltifatlar duymaya hazır olun.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatınızda yolunda gitmeyen şeylere müdahale edebilecek güce sahipsiniz. Hatırlamanız gereken tek şey değişimin bir anda yaşanmıyor olduğu. Sabırsız olmanız önemli noktaları kaçırmanıza sebep olacaktır, bunu yapmamalısınız.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün beklemediğiniz şekilde bir planın iptal edilmesi aslında rahatlamanıza sebep olacak. Zaten bu etkinliğin içinde yer almak istemiyordunuz, evde rahatça keyif yapabileceksiniz.
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