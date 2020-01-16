Günlük burç yorumları! (16 Ocak 2020 Perşembe)

16 Ocak perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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    Geçtiğimiz günlerdeki Dolunay'ın etkisiyle hala sevdiklerinizi koruma ve onların kararlarına dahil olma eğilimindesiniz. Fakat onların kişisel alanına fazla müdahale ettiğinizi fark etmiyor gibisiniz. İnsanları bunaltmamaya özen gösterin.

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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    İlgilendiğiniz tüm işlerin net bir şekilde ilerlediğini göreceksiniz. Kafanızı karıştıran anlamsız boşluklar ve zorlu yollar olmayacak. Bugün daha pratik bir şekilde düşünebiliyor olmanız da işlerin altından kolaylıkla kalkmanızı sağlayacak.

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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Karşınızdaki insanı tanımaya ne kadar hevesli olduğunuz konusunda şüpheleriniz olmalı. Bu tarz şüphelerinizin olması aslında bu kişiye karşı o kadar da ilgi duymadığınızı gösterir. Kimse sizi bir şeye zorlamıyor, siz kendinizi onu sevmeye zorlamayın!

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