BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Karşınızdaki insanı tanımaya ne kadar hevesli olduğunuz konusunda şüpheleriniz olmalı. Bu tarz şüphelerinizin olması aslında bu kişiye karşı o kadar da ilgi duymadığınızı gösterir. Kimse sizi bir şeye zorlamıyor, siz kendinizi onu sevmeye zorlamayın!