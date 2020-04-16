16 nisan perşembe burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...
16 Nisan 2020 Perşembe
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Geçmişte karşınıza çıkan engelleri kolaylıkla aşmanız bugün daha kolay ilerlemenizi sağlayacak. Bu sayede doğru insanlarla doğru yerlerde tanışmış olacaksınız.
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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün işleriniz çok yoğun olmalı. Planlı bir şekilde hareket etmezseniz bazı şeyler atlayabilirsiniz. Sakin ve düzenli bir şekilde çalışmaya özen gösterin.
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BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Şu an bulunduğunuz konuma hak ederek geldiğinizi unutmayın. Çevrenizdekiler sizi kıskanıp suçluluk duymanızı istiyor olabilir. Onlara aldırış etmemelisiniz.
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İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sizinle iş birliği yapan kişinin çocuk gibi davrandığını fark ettiyseniz ona karşı biraz daha sert davranmalısınız. Yoksa işler büyük bir olasılıkla çıkmaza sürüklenecek.
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YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün önemli ortamlarda kendi reklamınızı yapmanız gerekli. Ne kadar yetenekli ve başarılı olduğunuzu dile getirirseniz insanların dikkatini kolaylıkla çekeceksiniz.
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ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün hislerinize güvenebilirsiniz. Etrafınızda sizden saklanan bir şeyler oluyor ancak bunun ne olduğunu çözemiyorsunuz. Biraz daha bekleyin, zamanı gelince neler olduğunu öğreneceksiniz.
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BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün karşınızdaki kişinin doğru olduğunu iddia ettiği yanlışlara inanmak sizin için çok zor olacak. Bu fikrin kesinlikle yanlış olduğundan eminseniz onu sizin ikna etmeniz gerekecektir.
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TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş ve aşk hayatınızı birbirine asla karıştırmamanız gereken bir dönemdesiniz. İş yerinizdeki birinden hoşlansanız bile onunla flörtleşmek için daha doğru bir zaman ve mekan kollamalısınız.
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AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün yeni bir şeylere başlamayı düşünüyorsanız almanız gereken risk her zamankinden biraz daha fazla olmalı. Unutmayın ki aldığınız risk ne kadar yüksekse işin sonucu da o kadar tatmin edici olur.
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YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yaptığınız işin hızına başkaları yetişemiyorsa bu durum onların sorunu. Siz kendi ritminizi buldunuz ve kimse için yavaşlamanıza gerek yok. Güzel işler başarmaya devam edin.
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OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Fikirleriniz çoğu zaman insanlar tarafından çok beğenilse de bugün pek desteklenmeyeceksiniz gibi görünüyor. Düşündüklerinizi özgürce söylemekten çekinmeyin ancak yine de çok ısrarcı olmamanızda fayda var.
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KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Eşinizle yaşadığınız bir tartışma sonrası kendinizi çok kötü hissediyor olabilirsiniz. Yaralarınızı kendi kendinize sarmalısınız. Bu esnada nerede hata yaptığınızı düşünmeniz iyi olabilir.
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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın dostlarınızdan biri gelecek hakkındaki düşüncelerini sizinle paylaşmak istiyor. Onun fikirlerine önem vererek dinlemeli ancak hayatına müdahale etmemelisiniz.
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