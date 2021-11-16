Günlük burç yorumları! (16 Kasım 2021 Salı)

16 Kasım 2021 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
16 Kasım 2021 Salı

  • Bir dinlenme ve düşünme döneminden sonra nihayet ilerlemeye başlayabilirsiniz. Kendinizi bir maceraya atılırken, bir meydan okumada bulunurken veya arzularınızı her zamankinden daha fazla açık ilan ederken bulabilirsiniz. Cesur ruh haliniz, çatışmanın her köşede gizlendiği anlamına gelse de, olumlu bir şekilde iddialı olmanın nasıl bir his olduğunu da keşfedebiliriz. Tereddüt etme zamanı geçti!

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün üzerinize sakinleştirici bir etki çöküyor. Soğukkanlılığınız koruyabiliyorsunuz bu da inançlarınızı gerçekleştirecek cesarete sahip olmanızı ve tereddüt etmeden istediğiniz şeyin peşinden gitmenizi sağlıyor. Bu, görünüşünüzü kökten değiştirmek için özellikle iyi bir gün! Farklı bir saç modeli almak, yeni bir giyim tarzı bulmak bile inanılmaz derecede canlandırıcı olabilir.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün herkes hızınızı artırmanız için size baskı yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz, bu duruma kızabilir ve işleri kendi yolunuzla yapmakta ısrar edebilirsiniz. Gürültü dayanamayacak kadar artarsa, yalnız çalışabileceğiniz ve kendi düşüncelerinizi duyabileceğiniz özel bir köşeye çekilmeyi deneyin. Sonunda herhangi bir görevi tamamladığınızda kendinize bir ödül verin.

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Zıtlıklar bugün birbirini çekiyor ve bu özellikle arkadaşlarınızla dışarıdayken veya sıradan bir toplantıdayken fark edilebilir. Sizi alaycı bir şekilde zorlamaya çalışan biriyle fikir tartışması yapmayı sevebilirsiniz. Dışarıdan, aranızda gerçekten aranız bozuk gibi görünebilir, ancak ikiniz de iyi vakit geçirdiğiniz sürece, bu tür şakalar canlandırıcı olabilir. Tüm ilişkiler farklıdır ve bu sadece ikinizin ilişki kurma şekli olabilir.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hedeflerinizin peşinden gitmek ve güçlü ilişkiler kurmak, çok iyi sonuç verebilir. İnsanlar klasik duyarlılığınızı çekingenlikle karıştırsa da, aslında içinizde birikmiş çok fazla azim var. Ne kadar güçlü olduğunuzu ve yapabileceğiniz harika şeyleri biliyorsunuz, bu yüzden başarabileceğinizi bildiğiniz zaman pes etmeyin. Entelektüel ufkunuzu genişletmek, ortak bir ortaklık kurmak veya heyecan verici bir kişisel projeye başlamak istiyorsanız, şu anda evrenin desteğine sahipsiniz.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatınızda bir değişiklik başlatmak şu anda gerçekten faydalı olabilir, bilinmeyen bir bölgeye giriş yapmak için harika bir gün! Kayıtsızlığın soğuk rüzgarlarına göğüs germek yerine sınırlarınızı korumayı tercih etseniz de konfor bölgenizin içinde kalırsanız büyümezsiniz. Kendinize yeni bir hobi denemek, bilmediğiniz bir yeri ziyaret etmek veya son teknoloji bir beceri öğrenmek için izin verin. İlk başta garip hissedebilirsiniz, ancak bu olağandır. Kimse her konuda yetenekli doğmaz.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizinle ilgili birçok kişinin başını döndürebilecek heyecan verici bir enerji var. Bu çekiciliği, ilgi çekici bulduğunuz biriyle iş, romantik veya arkadaşça amaçlarla bağlantı kurmak için kullanabilirsiniz. Onlara yaklaşmaktan korkmayın çünkü evren şu anda cesur eylemleri tercih ediyor. İkiniz birçok yönden zıt olsanız bile, bu dinamik oldukça heyecan verici ve hatta birbirinizin güçlü yanlarını takdir ederseniz faydalı olabilir.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün sizi zorlayan bir aciliyet duygusu hissedebilirsiniz, bu nedenle ortaya çıkan herhangi bir sorunla ilgili doğrudan konuya girin. Zor bir insanla karşılaşabilirsiniz ve sabrınızın sınırları zorlanabilir. Başkalarını oyalamak yerine, düşüncelerinizi sakin bir güvenle ifade edin. İhtiyaçlarınızın karşılanması, başka birinin zihninizi okumasını beklemek yerine kendinizi duyurduğunuzda daha olasıdır.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Son zamanlarda kişisel meselelere o kadar dalmış olabilirsiniz ki, yanlışlıkla bazı işlerinizi ihmal etmiş olabilirsiniz. Günlük işler gününüzü geçirmenin en heyecan verici yolu gibi görünmese de, çalışırken kendinizi eğlendirecek bir yol bulursanız, muhtemelen büyük bir rahatlama ve başarı duygusuyla karşılaşacaksınız. Yapılacaklar listeniz tamamlandıktan sonra, fiziksel aktivite yapmak veya bir arkadaşınıza yetişmek gibi kendinizi iyi hissettirecek bir şey yapın, böylece tüm gününüzü işe ayrılmış gibi hissetmezsiniz.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Yaratıcılığınız bugün yükseliyor ve canlandırıcı bir güven duygusu ilerlemeye yardımcı olabilir. Kişisel zevklerinizi tatmin ettiğinizden emin olun çünkü bu gerçekten moralinizi yükseltebilir ve hatta şu anda benlik saygınızı artırabilir. Yeni bir şey öğrenmenin zorluğunu memnuniyetle karşılama eğilimindesiniz ve bugün böyle bir risk almak için mükemmel bir gün. Sakinleşmeyi tercih ediyorsanız, günü oyun oynayarak, kendinizi ifade ederek ve sevdiklerinizle gülerek geçirin.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evdeki hayat bugün her zamankinden daha heyecanlı olabilir. Hafta sonlarınızı aynı şeyleri yaparak geçirme eğilimindeyseniz, bu yeni bir şeyler denemek için harika bir fırsat. Cesur bir yenileme veya yeniden dekore etme projesi üstlenmek, size bugünün çok ötesinde enerji veren, yaşam alanınıza ferahlık katmanıza yardımcı olabilir. Ne yaptığınızı tam olarak bilmiyorsanız endişelenmeyin, sadece sürecin tadını çıkarın!

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Bugün, harika bir fikrinizi daha fazla bir şeye dönüştürmeye yardımcı olabilecek büyük bir özgüven artışıyla kutsandınız. İnsanların fikirlerinizden çok uzak veya abartılı göründükleri için uzak durduklarını düşünüyorsanız, bugün onların yanlış olduğunu kanıtlamaya başlayabilirsiniz. Doğrudan işe başlamak isteyebilirsiniz, ancak her şeyi düşünmek ve planlarınızı iletmek ilk adım olmalıdır. Başkaları ne yaptığınızı anladığında ve buna inandığında, size ihtiyacınız olanı sunma ihtimalleri artacaktır.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Ani bir masraf ortaya çıkabilir ve bu durum bir süre canınızı sıkabilir. Bir şey bozulursa, daha yeni bir teknoloji biçimine geçmek hayatınızı gerçekten kolaylaştırabilir. Bir süre onsuz gidebileceğinizi düşünseniz bile, biraz piyasa araştırması yapın çünkü çok uzun süre beklerseniz kaçıracağınız çok şey bulabilirsiniz. Dostlarınızla yaptığınız sohbetlerde konu konuyu açarak, aşk hayatınızla ilgili işe yarar tavsiyelere gelebilir.

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