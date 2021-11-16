Günlük burç yorumları! (16 Kasım 2021 Salı)

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hedeflerinizin peşinden gitmek ve güçlü ilişkiler kurmak, çok iyi sonuç verebilir. İnsanlar klasik duyarlılığınızı çekingenlikle karıştırsa da, aslında içinizde birikmiş çok fazla azim var. Ne kadar güçlü olduğunuzu ve yapabileceğiniz harika şeyleri biliyorsunuz, bu yüzden başarabileceğinizi bildiğiniz zaman pes etmeyin. Entelektüel ufkunuzu genişletmek, ortak bir ortaklık kurmak veya heyecan verici bir kişisel projeye başlamak istiyorsanız, şu anda evrenin desteğine sahipsiniz.
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