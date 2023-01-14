Günlük burç yorumları: 14 Ocak 2023 Cumartesi

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Geçmiş deneyimler, sizi mevcut grubunuzla paylaşmamaya ikna edebilirdi. Eski eski arkadaşlar sizden faydalanmış ve sizi kandırmış olabilir veya tamamen güvenilmez olabilir ve bu, yeni insanlarla yeniden deneme fikrini düpedüz korkutucu hale getirebilir. Başkalarına karşı savunmasız olmak kolay değildir ve sessiz kalıp duygularınızı saklamak sizi cezbedebilir, ancak bu da yaşamak için uygun bir yol değildir. Bir inanç sıçraması büyük zaman kazandırabilir, bu yüzden gerçeğinizi konuşun.
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