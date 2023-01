Günlük burç yorumları: 14 Ocak 2023 Cumartesi

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat şimdi zor olabilir. Yoldayken, bir zamanlar eğitici ve eğlenceli olan durumları sıkıcı ve tekrarlayan zorluklara dönüştüren kazalar ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Korkunuz ve endişeniz de muhtemelen daha güçlüdür ve eğer başka şekillerde düzgün bir şekilde ifade edilmezlerse, her ikisi de seyahat arkadaşlarınızla öfkeye dönüşebilir. Neyse ki, sürpriz bir hediye veya iptal edilen bir fatura her an karşınıza çıkabilir, bu nedenle günün daha az eğlenceli olan kısımlarında sabırlı olmak için çaba gösterin.