Günlük burç yorumları: 14 Ocak 2023 Cumartesi

14 Ocak 2023 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 14 Ocak 2023 00:00 Güncelleme: 14 Ocak 2023 00:58
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  • Patlamalara dikkat! Bugün herkesin sinirleri gergin ve tetikte olabilir. Kimsenin derdi bir başkasıyla olmadığından, bu olumsuz hisleri yansıtmadan önce bir daha düşünmek gerekir. Bu karanlık sisin ardından iletişim kurmaya çalışırken kelimeler boğazınıza düğümlenebilir, ne zaman ki sakinleşirsiniz o zaman kendinizi ifade edebilirsiniz. Gün, öngörülemezliği benimsemeye teşvik eder. İçsel duygularınıza dikkat etmek anahtar olacaktır.

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  • KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Güvensizlikler gün boyunca su yüzüne çıkabilir. Özellikle hayatınızın bu sorunların en güçlü olduğu dönemini anımsatan bir durumda olduğunuzda, gençliğinizden beri aklınızın bir köşesinde hâlâ çalan bir endişeniz olabilir. Sahtekarlık sendromu da bir sorun olabilir. Muhtemelen endişelerinize bir büyüteç çeviriyorsunuz ve diğerleri sizin gördüğünüz kusurları görmüyor. Bir yabancıya vereceğiniz zarafeti kendinize vermeye çalışın.

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  • BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Kişisel değişim içinizde başlar, başkasında değil. Bir zamanlar vahşi ve özgür olmaktan çekinip daha güvenli seçimler yapmış olsanız bile, spontane ve maceracı olma yeteneğine sahipsiniz. Cesaret bir kas gibidir ve körelmesini önlemek için onu çalıştırmanız gerekir, bu yüzden pratik yapmadıysanız cüretkar davranışlara atlamak korkutucu olabilir. Her macera tek bir adımla başlar, bu yüzden tüm tereddütlerinizi bir kenara bırakın ve o adımı atın!

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  • İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmiş deneyimler, sizi mevcut grubunuzla paylaşmamaya ikna edebilirdi. Eski eski arkadaşlar sizden faydalanmış ve sizi kandırmış olabilir veya tamamen güvenilmez olabilir ve bu, yeni insanlarla yeniden deneme fikrini düpedüz korkutucu hale getirebilir. Başkalarına karşı savunmasız olmak kolay değildir ve sessiz kalıp duygularınızı saklamak sizi cezbedebilir, ancak bu da yaşamak için uygun bir yol değildir. Bir inanç sıçraması büyük zaman kazandırabilir, bu yüzden gerçeğinizi konuşun.

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  • YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Otorite figürleri şu anda sizinle çatışıyor olabilir. Üzerinizde ister profesyonel ister kişisel güçleri olsun, yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmanızın söylenmesi asla eğlenceli değildir. Kontrollerine karşı küçük yollarla geri adım atmayı düşünün. Yine de, fikrinizi söylemeye veya bir öneride bulunmaya çalışmak, sorumlu kişi tarafından kapatılmanıza neden olabilir. İncelikle hareket etmeye çalışın. En iyi sonuçlar için, bunun başından beri onların fikri olduğunu düşünmelerini sağlayın.

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  • ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Aldatma güvensizlik doğurur. Birini kalbinize almış ve onun arkadaşı olmuş olabilirsiniz, ancak size yalan söylemeyi veya sizden bir şey saklamayı seçerlerse, bu sizin herhangi bir türden tam ve doğru bir bağlantıya sahip olmanızı engeller. Motivasyonları ne kadar iyi görünürse görünsün, incinmiş hissetmenize izin verilir. Herkesin özel hayatına hakkı vardır, ama başkalarını incittiğinde değil.

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  • BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sorumluluklar şu anda çok ağır olabilir. Yapacak çok şey, çok talepkar ses ve çok az zaman varken, her şeyi halletmek için şehrin dört bir yanında koşuşturuluyormuş gibi hissedebilirsiniz. Gün, başkaları tarafından size yaklaşılan rahatsız edici veya yoğun yollar hakkında ne hissettiğinizi saklamayı zorlaştırarak, kalbinizi bunaltmış olabilir. Kendi değerinizi hatırlayın ve başka birinin kötü gününün sizin olmak zorunda olmadığını kendinize hatırlayın.

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  • TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Seyahat şimdi zor olabilir. Yoldayken, bir zamanlar eğitici ve eğlenceli olan durumları sıkıcı ve tekrarlayan zorluklara dönüştüren kazalar ve gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Korkunuz ve endişeniz de muhtemelen daha güçlüdür ve eğer başka şekillerde düzgün bir şekilde ifade edilmezlerse, her ikisi de seyahat arkadaşlarınızla öfkeye dönüşebilir. Neyse ki, sürpriz bir hediye veya iptal edilen bir fatura her an karşınıza çıkabilir, bu nedenle günün daha az eğlenceli olan kısımlarında sabırlı olmak için çaba gösterin.

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  • AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sosyal piliniz bugün bitmeye başlayabilir. Sizi ne kadar görmek isteseler de, dünyadan saklanma ve arkadaşlarınızdan ve ailenizden kaçınma dürtüsü oldukça güçlü olabilir. Gün boyunca yavaş yavaş yeniden şarj olmanıza izin verin, gerçekten hoşunuza giden birini ziyaret etmek için daha sonra bir daveti kabul edebilirsiniz. Bu kişiyle zaman geçirmek, sizi canlandırmaya ve her şeyi olumlu bir şekilde bitirmeye yardımcı olacaktır.

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  • YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Eğlenme arzunuz, sorumlu olma ihtiyacınızla çatışabilir. Dışarı çıkmanız için birkaç şans ve sizi adınızı çağıran büyük projelerden veya önemli işlerden uzaklaştırabilir. İşi tamamlamamak ve eğlenceli aktivitelerle oyalamak için ondan kaçınmak o zamanlar muhtemelen keyifli olacak, ancak gezi sona erdiğinde, muhtemelen kafanız karışacak ve projelerinizde daha da geride kalacaksınız. Bu tuzağa düşmeyin.

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  • OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Mevcut halinizi temsil etmek zor olabilir. Önceden gizlenmiş içsel duygular, uyarı vermeden ortaya çıkabilir, muhtemelen kaotik duyguları çözmek veya işlemek yerine bastırdığınız geçmiş anlardan kaynaklanır. Çocukken aldığınız duygusal veya zihinsel yaralar, büyük ihtimalle yeniden ortaya çıkar ve sizden eski benliğinizi kucaklamanızı ister. Ruhunuzun tüm parçalarını kabul etmek ve sevmek, gerçek benliğiniz olmanıza yardımcı olacaktır.

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  • KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Düşünceleriniz bugün yanlış bilgilendirme nedeniyle çarpıtılmış olabilir. Yanlış bilgiye dayalı bir plan yapmak muhtemelen iyi gitmeyecektir. Bu yanlış iletişim kimin hatası olursa olsun, artık hayatınızı etkiliyor. Neyse ki, daha sonra fazla sorun olmadan temizlenmelidir. Bununla birlikte, daha önce yaptığınız bazı işleri yeniden yapmanız gerekebilir veya geri dönüp tamamen farklı bir yöne gitmeniz gerekebilir. Durum gerektiriyorsa baştan başlamaktan korkmayın.

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  • BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Geçmişteki güvensizlikler her an yeniden yükselebilir. Birden fazla kişi size, ait olduğunuz bir grup tarafından kuşatıldığınızı hissettiğiniz bir zamanı veya yeri hatırlatan bir şey söyleyebilir ve bu da manevra yapmanızı zorlaştırabilir. Size böyle hissettirdiklerinin farkında olmayabilirler. Sözleri muhtemelen yargılamaktan çok sevgiden kaynaklanmaktadır. Onları duymaya ve nasıl hissettiğinizi paylaşmaya açık olun.

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